Новые передвижные камеры: скоро на ЦКАД

В московском ГИБДД рассказали об успехах первых передвижных камер, встроенных в «люстры» патрульных Солярисов ЦОДД.

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За первые полтора месяца с их помощью вынесли 86 постановлений за превышение скорости, из которых десяток — за превышение на 40–60 км/ч.

В будущем функционал комплексов расширят. Они станут штрафовать по другим статьям КоАП, а также выявлять угнанные и уехавшие с места ДТП машины. И, разумеется, подобных камер станет больше.

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Генпрокуратура за 2021 год выявила много нарушений в работе камер фиксации нарушений. В ведомстве начали работу над поправками в законодательство, которые облегчат процедуру обжалования неправомерных штрафных постановлений, а самих операторов заставят тщательнее соблюдать правила установки камер. Например, станут следить, чтобы камеры ставили в аварийных местах (как это предписано правилами), а не там, где они больше соберут штрафов.

В администрации Москвы утверждают, что камеры контроля скорости требуется установить на ЦКАД. Формально ЦОДД не выйдет за пределы своей территории: 23 км новой кольцевой между трассами М‑3 и М‑4 проходят по Новой Москве. В ведомстве считают, что на перегоне жизненно необходимы шесть комплексов фиксации нарушений и 60 камер, передающих в ситуационный центр потоковое видео.

В ЦОДД заявили, что на магистрали происходит много аварий с тяжелыми последствиями. Однако статистика ГИБДД иная: за год на интересующем ЦОДД участке — всего шесть инцидентов и ни одного погибшего. Пока на скоростных участках ЦКАД камер, рассылающих «письма счастья», нет.

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»