Вспоминая «Юность»: самая скорая помощь в СССР

Проект с романтичным названием появился на ЗИЛе подобающее время — в начале 1960-х.

Материалы по теме Советское воздушное такси — это не миф!

За последующие несколько десятилетий появилось множество модификаций этого автомобиля, и одна из наиболее интересных и характерных — это машины скорой помощи.

Базовая версия ЗИЛ-118 была 16-местным микроавтобусом с длиной кузова в 6860 мм, что на 700 мм превышало габарит лимузина ЗИЛ-111, послужившего основой.

Бензиновый V8 объемом 6 л от ЗИЛ‑130 в варианте для микроавтобуса развивал 150 л.с. и был способен переварить обычный 72-й бензин. Работающий с ним в паре двухступенчатый автомат тоже перекочевал с ЗИЛ-111. С таким силовым агрегатом автобус обладал хорошей динамикой и развивал максимальную скорость в 120–140 км/ч. Модификация ЗИЛ‑118А стала первой в СССР «скорой помощью» того класса, который позже стали называть реанимобилями.

Первый вариант изготовили в 1964 году — тот ЗИЛ‑118А имел подъемную крышу, за счет которой высота потолка увеличивалась до 190 см. Удивительно, но вытягивающуюся, словно меха баяна, крышу сделали там, где делали собственно баяны — на «Баянной фабрике имени Советской Армии». А в салоне разместили передовое медицинское оборудование, включая подъемный операционный стол с гидроэлектроприводом. Позже появился и вариант без подъемной крыши — ЗИЛ‑118С. Машины очень понравились и медикам, и больным...

Почему же эта машина, как и многие другие модификации «Юности», более чем за 30 (!) лет существования этого проекта на ЗИЛе так и не стала по-настоящему серийной?

Историю микроавтобуса «Юность» читайте на страницах мартовского номера «За рулем». Уже в продаже!

А еще мы вспомнили девять загадочных автобусов СССР, на которых вы точно не ездили.

Автомобильный бокс BROOMER — новый продукт российской компании с многолетней историей. Используйте возможности вашего автомобиля на 100% благодаря интересным предложениям нашего интернет-магазина.

«За рулем» можно читать в Телеграм.

Заметка создана по материалам статьи «Маршрутка в космос» Сергея Канунникова.

Фото: из архива «За рулем»