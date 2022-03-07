Альтернативная авиация: очень странный «Самолет» из Питера

Конструкция с 10-сильным мотором должна было летать. Но не смогла даже сдвинуться с места.

Внешний вид транспорта с названием «Самолет» вызывает сомнение не только в его способностях летать, но даже ездить. Впрочем, дело было в 1909 году.

Российский военный инженер Евгений Сверчков оснастил свое необычное творение 10‑сильным мотором. Лопасти с вогнутым профилем могли менять угол атаки, отбрасывая воздух вниз и назад, благодаря чему возникали подъемная сила и тяга.

На испытания пришли толпы петербуржцев, однако физика с аэродинамикой победили: «Самолет» вообще не сдвинулся с места.

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Фото: из архива автора