Подзабытый проект СССР: 120-тонный автокран «Прогресс‑2000»

Уникальная спецтехника на шасси МАЗ‑547А — плод сотрудничества с немецкой фирмой Liebherr.

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В 1988 году на Мюнхенской выставке строительной техники Советский Союз продемонстрировал огромный автокран «Прогресс‑2000» (он же — КС‑8571, он же КА‑120).

Уникальный образец 120‑тонного крана на шасси МАЗ‑547А был создан в содружестве с немецкой фирмой Liebherr, с которой намечалось создание совместного предприятия. Максимальная высота подъема достигала 70 метров.

Из недостатков гиганта отмечали нестандартные габариты (ширина — более 3 м), а также значительный шум танкового двигателя и невысокую скорость передвижения — до 40 км/ч по хорошей дороге.

После выставки кран уехал работать по специальности в Иркутскую область.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию уникальный советский автобус?

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Фото: hansebubeforum