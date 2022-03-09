Назван самый беспроблемный 10-летний кроссовер

Стоит эта просторная и мощная модель менее 2 млн рублей и не доставляет владельцам проблем.

При покупке машины на вторичном рынке автомобилисты стараются подобрать наиболее надежную модель, которая, несмотря на 10-летний возраст, например, не будет доставлять проблем. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал очень интересный вариант. Это большой, вместительный и прекрасно оснащенный кроссовер с мощным, но экономичным двигателем, способным отключать половину цилиндров.

Если вы искали кроссовер в возрасте 9–10 лет, который проехал не более 200 тысяч километров, чтобы благодаря этому уложиться в пару миллионов рублей, то присмотритесь к рестайлинговой версии второго поколения Honda Pilot. Стоить этот автомобиль будет 1,8–1,9 млн рублей.

За эти деньги вы получите почти 5-метровый трехрядный кроссовер (4875 мм) с дорожным просветом 200 мм и 510-литровым багажником. Среди «плюшек», которые есть в любой комплектации, — круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, камера заднего вида и многое другое.

Но главное — Пилот оснащается очень надежным 6-цилиндровым V—образным двигателем объемом 3,5 литра, мощность которого составляет удобные для налогообложения 249 л.с.

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Если предыдущий владелец не допускал масляного голодания мотора, то и при пробеге 200 тысяч километров проблем с ним не предвидится. В противном случае кулачки распредвала и шатунные вкладыши могут быть изношенными. В случае угара масла придется рано или поздно прочистить клапаны и поменять кольца.

В паре с двигателем Пилот оснащался 5-ступенчатым автоматом. Это адаптивный агрегат и подстраивается под манеру вождения нового хозяина. Но главное — он невероятно надежен. Как и двигатель, коробка выхаживает до 300 тысяч километров, прежде чем возникают какие бы то ни было проблемы. До этого владельцы Пилотов только расходники меняют, среди которых, кстати, сайлентблоки и задние амортизаторы.

Узнать больше об особенностях Honda Pilot и о том, какие еще кроссоверы и внедорожники того же класса отличаются такой же надежностью, вы можете в статье Сергея Зиновьева «Большие японские внедорожники-десятилетки: с кем меньше хлопот?».

Если вам нужен кроссовер стоимостью до 1,5 млн рублей, то рассмотрите эти варианты.

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Фото: Honda