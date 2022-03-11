Хиты издательства «За рулем»: книги серии «Своими силами»

В интернет-магазине «За рулем» — весеннее снижение цен на печатную продукцию.

Материалы по теме Хиты издательства «За рулем»: энциклопедия автоэлектрика

Книги известной серии «Своими силами», давно зарекомендовавшие себя среди наших автолюбителей, теперь можно приобрести по привлекательной цене.

Все работы по техническому обслуживанию самых популярных моделей, широко представленных в России, показаны в этих книгах на цветных иллюстрациях.

Любое руководство по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля отечественного производства и иномарок вы можете купить всего за 330 рублей.

Материалы по теме Аптечка «За рулем»: всё самое нужное

Великолепный подарок всем, кто увлекается историей техники, — полная и красочно иллюстрированная энциклопедия военных автомобилей с 1769 по 2006 год. Издание также представлено в интернет-магазине «За рулем».