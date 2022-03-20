Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld — журнал За рулем

Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

При ремонте автомобиля очень полезен быстросхватывающий и прочный клей.

Материалы по теме
Как избавиться от запотевания стекол: 6 верных способов (плюс пара лайфхаков)

Двухкомпонентный эпоксидный клей производства компании J‑B Weld склеивает самые разные материалы: металл, композиты, стекловолокно, пластмассы, стекло, винил и многие другие.

Время схватывания при комнатной температуре составляет 5 минут, а полное отвердевание происходит через час, при этом клей приобретает полупрозрачный желтый цвет. Прочность на растяжение достигает 700 кг/см².

В интернет-магазине «За рулем» вы можете приобрести этот клей и другие двухкомпонентные составы J‑B Weld по цене от 240 рублей.

Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

Материалы по теме
Усталость за рулем приравняют к пьянствуПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

Для склейки пластика при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ ­воздуха.


Фото: фирма-производитель и Depositphotos

Наше новое видео
Как проверить и восстановить работу кондиционера? Полная инструкция
Китайский Exeed LX: подробный видеообзор
Усталость за рулем приравняют к пьянству

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров161
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: