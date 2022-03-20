Проверено «За рулем»: эпоксидный клей J‑B Weld

Двухкомпонентный эпоксидный клей производства компании J‑B Weld склеивает самые разные материалы: металл, композиты, стекловолокно, пластмассы, стекло, винил и многие другие.
Время схватывания при комнатной температуре составляет 5 минут, а полное отвердевание происходит через час, при этом клей приобретает полупрозрачный желтый цвет. Прочность на растяжение достигает 700 кг/см².
В интернет-магазине «За рулем» вы можете приобрести этот клей и другие двухкомпонентные составы J‑B Weld по цене от 240 рублей.
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Для склейки пластика при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ воздуха.
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Фото: фирма-производитель и Depositphotos