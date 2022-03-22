Очень важная запчасть: забраковали 6 из семи!

Наконечников рулевых тяг в продаже полным-полно, а вот найти хорошие — проблема! Спойлер: если дорожите жизнью, самые дешевые не покупайте.

Еще чуть-чуть — и авария!

Материалы по теме 6 шаровых: испытали самую опасную деталь подвески

Представьте: вы спокойно едете — и вдруг на прямом участке дороги автомобиль ныряет в сторону! И хорошо, если на встречке при этом никого нет. Или наоборот: поворачиваете руль, а машина продолжает ехать прямо... После пары таких шараханий вправо‑влево приходит понимание, что автомобилю вдруг стало тесно на своей полосе. И чем выше скорость, тем больше места на дороге ему требуется.

Испытатели в подобных случаях говорят о ширине динамического коридора — кстати, ее зависимость от скорости не линейная, а квадратичная. Еще чуть-чуть — и авария. А виной всему — тот самый копеечный наконечник.

Что и как испытывали

Мы решили серьезно испытать рулевые наконечники массовых автомобилей — таких, как Renault Logan и Лада Ларгус. Приобрели семь групп изделий разных производителей (по три от каждого) по цене от 700 до 2700 рублей.

Самым дешевым оказался отечественный Belmag. Почти вчетверо больше пришлось заплатить за «оригинал» от Renault. Идентифицировать точное происхождение некоторых наконечников почти невозможно: упаковка отвратительная, этикеток нет. Но эти запчасти реально продаются — и мы приводим максимум информации по каждому из них.

Испытания

Мы измеряли и проверяли следующие параметры.

Усилия вырыва и выдавливания шаровых пальцев. Замеры производили на разрывной машине Р‑20 с помощью специальной оснастки. Нормы проведения испытаний изложены в ГОСТ Р 52433–2005. Минимальные усилия вырыва и выдавливания указаны в приложении А.

Для шаровых пальцев с диаметром шара от 21 мм до 24 мм:

усилие вырыва: не менее 1500 кгс;

усилие выдавливания: не менее 1900 кгс.

Для шаровых пальцев с диаметром шара от 24 мм до 27 мм:

усилие вырыва: не менее 2000 кгс;

усилие выдавливания: не менее 2500 кгс.

Усилия проворота шаровых пальцев. Измеряли при помощи электронного динамометрического ключа NORGAU NTE12–030RR.

Пыльники мы пытали при температуре — 50 °C. Главная их задача — сохранить эластичность и не треснуть под нагрузкой.

Воздействие отрицательной температуры —50 ˚С. Проверяли в морозильной камере с цифровым управлением Tefcold SE30–45‑P. Пыльники замораживали до —50 ˚С и «сжимали» специальным молотком.

Твердость по методу Роквелла. Измеряли на твердомере ТР‑5006‑М твердость шарового пальца в местах, подвергшихся термообработке.

Коррозионная стойкость. Проверяли в камере соляного тумана Weiss Technik SSC1000 с выдержкой 96 часов в 5‑процентном нейтральном соляном тумане.

Наконечники разных производителей после соляного тумана. А у оригинала больше всего пострадал палец.

Участники

Asam-Sa Примерная цена 850 ₽

Упаковка хорошая, изделие защищено от воздействия внешних факторов. В комплект входят две гайки, предусмотрен фиксатор пальца, облегчающий установку на автомобиль.

Диаметр шара 25 мм. Высокая твердость — почти как у оригинального изделия. Лучший результат по выдавливанию пальца. А вот при проверке на вырыв наконечник сломался — как же так?

Образцы окрашены — после пребывания в соляной камере корпуса не пострадали; появилась средневыраженная коррозия на резьбе. Пыльник после заморозки не пострадал. Цена приемлемая.

Вывод: рекомендовать не можем. Belmag, Россия Примерная цена 700 ₽

Упаковка — запаянный полиэтиленовый пакет. В комплекте две гайки. Чехла на пыльнике нет, фиксация пальца от проворота не предусмотрена.

Диаметр шара 22 мм. Самое малое усилие вырыва. После соляной камеры образовалась множественная ржавчина на корпусе, а также проявилась ярко выраженная коррозия колец-фиксаторов пыльника. Состояние резьбы — среднее.

Заморозку пыльник не перенес: разлетелся на осколки.

Вывод: понравилась только цена, не рекомендуем.

Dayan, КНР Примерная цена 1000 ₽

Упаковка — как повезет: в нашем случае из трех купленных наконечников один оказался вообще без таковой. Изделия изначально имеют налет ржавчины. В комплекте одна гайка. Защита пыльника не предусмотрена, фиксатора пальца нет. Диаметр шара 22 мм.

Самая «мягкая» поверхность: твердость в два с лишним раза меньше, чем у оригинального изделия Renault. Неокрашенный корпус после соляной камеры покрылся коркой ржавчины, зато на резьбе пальца — наименьшая коррозия в выборке.

Пыльник заморозку более-менее выдержал: он сохранил целостность, хотя и откололся нижний его край.

Рекомендовать эти наконечники не можем из-за провала по твердости. Fenox Примерная цена 800 ₽

Хорошая упаковка. На пальце есть защитный колпачок. В комплекте одна гайка. Усилие проворота — самое высокое в выборке: крутить руль будет тяжело.

Диаметр шара 22 мм. Усилие вырыва невысокое. После соляной камеры начала осыпаться краска с корпуса, резьба обрела среднюю коррозию. Пыльник после пребывания при минус 50 градусах сохранил целостность, хотя края скололись. В общем — эдакий троечник.

Рекомендуем разве что на крайний случай.

Finwhale Примерная цена 950 ₽

Упаковка хорошая: наконечник запаян в фирменный пакет, на пыльнике есть защитный чехол. В комплекте две гайки. Есть фиксатор пальца, облегчающий сборку.

Диаметр шара 25 мм. Усилия вырыва и выдавливания солидные, а вот вращать руль будет тяжело. Неокрашенный корпус покрылся после соляной камеры коркой ржавчины.

После испытаний при —50 ˚С пыльник треснул пополам.

Вывод: можно использовать в регионах, где не бывает сильных морозов. Renault, Франция Примерная цена 2700 ₽

Упаковка самого дорогого изделия в выборке (Made in France) неказистая: обычный пакетик. Защиты пыльника нет. Есть гайка на рулевой тяге. Фиксатор для установки не предусмотрен. Под чашкой есть пружина. Усилие проворота — самое низкое в выборке.

Диаметр шара 22 мм. Лучший результат в выборке по вырыву пальца , но при этом худший результат по выдавливанию. Самая высокая твердость.

После соляной камеры зафиксировано худшее в выборке состояние резьбы пальца. Заморозку пыльник перенес спокойно.

Вывод: несмотря на отмеченные огрехи — победитель теста. И самый дорогой. «Тольятти», Россия Примерная цена 950 ₽

Упаковка отвратительная: такое изделие можно считать безымянным. Пыльник защищен колпачком. В комплекте одна гайка. Фиксатор пальца не предусмотрен.

Диаметр шара 25 мм. Усилие проворота — солидное. При испытаниях на вырыв у пальца сорвало резьбу — нехорошо! Образцы окрашены — после пребывания в соляной камере корпуса не пострадали; появилась средневыраженная коррозия на резьбе. Пыльник после заморозки разлетелся на осколки.

Вывод: хвалить не за что, рекомендовать не можем.

Что в итоге?

На эту кропотливую работу у нас ушло больше недели. Но она имела смысл — потому что в итоге получилась пестрая картина.

Первое и главное: ни один из наконечников не проявил себя отличником . Даже оригинальные дорогостоящие изделия Renault победили не во всех испытаниях — к примеру, усилие по выдавливанию шаровых пальцев у них оказалось ниже, чем у всех остальных. Да и коррозионная стойкость у них не блещет. Возможно, разработчики считают, что в реальных условиях эксплуатации излишний запас прочности по этому параметру не нужен. А вот по всем остальным показателям к этим наконечникам вопросов нет: они лучшие.

Так наконечники теряли свои пальцы. Тольяттинский наконечник предпочел принести в жертву резьбу на пальце.

Наконечник Asam-Sa «потерял голову».

Неплохие результаты выдали наконечники Asam-Sa — но при определении усилия вырыва наконечник… сломался!

С натяжкой можно порекомендовать Fenox и Finwhale — просто потому, что остальные оказались еще хуже. И если вырыв пальца очень опасен, поскольку при этом автомобиль фактически становится неуправляемым, то выдавливание приведет разве что к увеличению люфта.

Любопытно, что похожая картина наблюдалась еще пару десятков лет назад, когда мы испытывали наконечники рулевых тяг для «десятого» семейства ВАЗ. Тогда тоже пришлось рекомендовать «лучших из худших».

В общем, следите за состоянием своих «рулевых» и при первых же симптомах своеволия немедленно проводите их замену — и не покупайте самые дешевые, если дорожите ­жизнью. Не позволяйте автомобилю своевольничать!

Результаты испытаний рулевых наконечников

* Испытания прекращены из-за поломки корпуса.

** Испытания прекращены ввиду срыва резьбы пальца.

Илья Шельменкин, главный инженер ООО «Эрлайн»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Оригинальный рулевой наконечник показал лучший результат по усилию вырыва и наименьший по усилию выдавливания пальца из опоры, при этом стойкость резьбы пальца к коррозии тоже оказалась худшей из испытанных.

Насторожило, что у одной из безымянных опор палец оказался гораздо мягче остальных.

А еще крайне удивительно, что при проведении испытаний произошло разрушение штанги рулевого наконечника Asam-Sa».





Фото: «За рулем» и Depositphotos