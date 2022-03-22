GPS в России заблокируют? Могут! Но...

О возможном отключении на территории России системы навигации GPS заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Навигационная система GPS, принадлежащая правительству США, может оказаться недоступной на территории России. Будем ли мы по-прежнему видеть свое местоположение на картах в смартфонах, планшетах и автомобильных навигаторах? «За рулем», старейшее и одно из самых популярных автомобильных изданий в России, выяснил это.

GPS могут отключить?

Такая возможность, по словам главы Роскосмоса, рассматривается правительством США.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос», — заявил Рогозин.

Возможно ли отключить GPS в отдельно взятой стране?

Спутники, по сигналам которых ориентируются навигационные устройства, а также определяется местоположение смартфонов, например, передают сигнал на Землю «широким веером». Пролетая над какой-либо страной, они могут искажать передаваемые данные, из-за чего местоположение будет определяться неточно. Но при этом пострадают и соседние страны, в которых тоже будут приниматься искаженные сигналы, и GPS окажется бесполезным.

Опасно ли для России отключение GPS?

Американская навигационная система — не единственная в мире. Более того, в северных широтах она работает менее точно, чем, например, российская система ГЛОНАСС. Именно наличие ГЛОНАСС делает отключение GPS бессмысленным.

« Местоположение пользователя на картах определяется не приложением, а аппаратно телефоном — телефон для этого использует все спутниковые системы, которые понимает его чип. Приложение получает от чипа готовое местоположение, которое он (чип) вычисляет самостоятельно, комбинируя данные от всех спутников, которые поддерживает, — рассказали „За рулем“ в пресс-службе 2ГИС . — Узнать, работу с какими спутниковыми системами поддерживает ваш телефон, можно в его инструкции или, например, на сайтах типа Gsmarena. В частности, на нем можно увидеть, что все iPhone, начиная с 5-й модели, поддерживают и ГЛОНАСС. И в целом большинство телефонов, выпущенных в последние годы, поддерживают не только GPS, но и ГЛОНАСС » .

Помимо ГЛОНАСС и GPS в мире существуют еще две спутниковые навигационные системы. Например, европейская «Галилео» и китайская BeiDou. Пользоваться ими никто не запретит. Ни в штатных навигаторах автомобилей, устанавливаемых на заводах, ни в навесных навигаторах, ни в планшетах, ни в смартфонах.

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«Не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, ГЛОНАСС будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому все хорошо», — говорит Дмитрий Рогозин.

Пострадать могут лишь авиаперевозчики: все Boeing и Airbus оснащаются только приемниками GPS. Но и это всего-навсего временное неудобство, так как дооснастить их приемниками ГЛОНАСС или других систем — не проблема.

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