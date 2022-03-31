Как выбрать надежный УАЗ с пробегом? Учли все нюансы

Культовый российский вездеход УАЗ‑3151 почти не бывает полностью исправным, но прекрасно продается на вторичном рынке.

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Продолжатель линии УАЗ‑469 — УАЗ‑3151, для рыночного благозвучия переименованный в Hunter («Охотник»). Модернизировался десятки раз. С 2015 года соответствует пятому экоклассу. С 2019‑го сертифицирован как грузовик (индекс УАЗ‑2924), что позволяет не ставить подушку безопасности. С этого же года оснащается АБС в базе, мостами «Спайсер» и корейской МКП.

Выпущено несколько спецсерий: «Классик», «Победная», «Юбилейная», «Экспедиция» и другие.

УАЗ Хантер

Достоинства УАЗ‑3151

Настоящий внедорожник: просвет 210 мм, отличная геометрическая проходимость, длинноходная зависимая подвеска, подключаемый полный привод и понижающая передача.

Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.

Семь мест (есть откидные скамейки) и большой багажный отсек.

Отлично продается на вторичке.

За 50 лет панель приборов не особенно изменилась, что, видимо, подтверждает её совершенство. Поменяли руль, облагородили поручень — раньше была просто крашеная труба.

Недостатки УАЗ‑3151

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Быстро ржавеет везде, постоянно ломается.

Огромный расход топлива.

Аскетичное оснащение, скверная эргономика, шумоизоляции нет.

Не в состоянии двигаться прямолинейно.

Моторы

Мелкосерийно на Хантере примеряли много разных моторов. Встречаются старые машины с живучим польско-британским дизелем Andoria (2.4, 86 л.с.), китайским Isuzu (2.8, 92 л.с.) и прочими агрегатами.

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Основные: бензиновый ЗМЗ‑409 (2.7, 112–135 л.с.) и дизель ЗМЗ‑514 (2.2, 92–114 л.с. - до 2015 года). В разных исполнениях, с модернизациями, разными прошивками и так далее.

Все они просты и сравнительно легко чинятся. Есть экземпляры, которые за 100 тысяч км не ломались вообще. Но других гораздо больше. Все моторы склонны к перегреву, особенно дизельный. Навесное оборудование у всех не очень надежно, качество запчастей крайне нестабильно.

Ресурс условно можно обозначить в 200–250 тысяч км. Но до этого рубежа потребуется минимум одна переборка. При этом на вторичке встречаются машины с заявленным пробегом 350–400 тысяч км.

Расход бензиновых моторов в реальных условиях — 15–20 л на сотню. Дизель ест в полтора раза меньше.

Коробки передач

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МКП применяли в различных вариациях, с четырьмя и пятью передачами, в том числе китайскую ADS. Все отечественные коробки — шумные и ненадежные, хотя надежность подчинена износу, износ — объему нагрузок, а Хантер никто не покупает, чтобы ездить только по ровному асфальту.

С 2006 года предлагали как опцию корейскую пятиступку Dymos T032E: с ней машина была ощутимо дороже. К этому агрегату претензий практически нет, ­лучший выбор.

Трансмиссия почти вся соткана из слабых мест: карданы, раздатка, редуктор, текущие мосты и так далее. Всё хозяйство быстро ржавеет. Но освоены все виды ремонта, и он недорог.

Эксплуатационные болячки

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Износ ходовой слишком зависит от характера эксплуатации, а характер обычно жесткий — прогнозы невозможны.

Попытки выставить сход-развал часто безрезультатны из-за перекоса рамы. Выбор подержанного Хантера лучше начать с её изучения, дабы выявить хотя бы трещины.

После покупки полезен тотальный антикор всего, хотя систему выпуска это не спасет: глушитель — расходник.

Опытные уазоводы советуют покупать Хантер именно с пробегом. С большой вероятностью на нём устранена часть дефектов сборки. Многие ставят межосевой дифференциал и «калитку» на задний бампер, убирая запаску с провисающей двери. Иногда тюнинг очень обширный — семилетка может стоить миллиона два.

Машин моложе трех лет на вторичке — буквально единицы.

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