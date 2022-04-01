Mazda выкатила конкурента BMW X3!

Это кроссовер на заднеприводной платформе с продольным расположением мотора. Как он вам?

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Новую архитектуру (тоже, кстати, под названием Skyactiv) в компании готовили давно. Первенцем на ней стал кроссовер Mazda CX‑60. При длине 4745 мм и базе 2870 мм он вписывается между моделями CX‑5 и СХ‑9. По габаритам машина ровня, например, Hyundai Santa Fe.

Но сравнивать ее японцы предлагают с автомобилями более породистыми — такими, как BMW X3 и Jaguar F‑Pace.

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Классическую компоновку выдает удлинившийся капот. Под ним хорошо знакомый наддувный мотор 2.5. Ему отрядили электрический довесок, и СХ‑60 стал первым подзаряжаемым гибридом Мазды. Еще и самым мощным в истории бренда: в пике это 357 сил и 500 Н·м. Батареи емкостью 17,8 кВт·ч хватает на пробег до 60 километров. Разгон до сотни — за 5,8 с.

Внове для Мазды и 8‑ступенчатый автомат (сейчас используются 6‑скоростные коробки), который получат все СХ‑60. Привод — постоянный полный, а не подключаемый. Анонсированные для новой платформы рядные «шестерки» подоспеют чуть позже. Это бензиновый 3.0 и турбодизель 3.3. Оба получат 48‑вольтовый стартер-генератор.

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Дизайн — узнаваемый. Но в салоне теперь полностью цифровая комбинация приборов, медиадисплей солидной диагонали 12,3 дюйма и электронный джойстик коробки передач.

По цене СХ‑60 будет заметно дороже СХ‑5, но дешевле конкурентов из немецкой «большой тройки».