Конкурс с призом! Адаптивный свет на советском Москвиче

За ответ на задачу №166 «Без напарника» Сергей Рыбкин из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А вот и новая задачка...

ЗАДАЧА № 169

Адаптивный Москвич

Михалыч как-то затеял разговор о том, что нынешние автомобили ничуть не лучше советских: «Всё уже было давно изобретено. Вот свет адаптивный все хвалят, а у меня ещё на Москвиче‑2140 такой был».

О каком свете на старом автомобиле идет речь? И как автомобильная промышленность действительно продвинулась в этом вопросе?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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В задаче читателям нужно было предложить метод прокачки тормозной системы в одиночку и не допустить её завоздушивания. При этом способ должен быть основан на использовании обратного клапана или создании разрежения шприцом. Варианты читателями были предложены самые разные, но наиболее правильно и точно процесс описал наш победитель.

Несмотря на распространение пунктов сервисного обслуживания на любой вкус и кошелёк, многие всё ещё предпочитают проводить некоторые работы по техобслуживанию своего автомобиля самостоятельно. Одной из простых и распространённых работ является замена тормозной жидкости, и важно проводить её правильно.

Самым важным при замене тормозной жидкости является обеспечение герметичности тормозной магистрали. Проще говоря, нигде не должен подсасываться воздух, иначе такая работа на пользу не пойдет — с завоздушенной системой машина может остаться без тормозов вовсе.

ФУМ-лента, намотанная на штуцер прокачки, обеспечивает герметичность соединения с тормозным цилиндром и защиту резьбы от коррозии.

Когда работают двое, всё хорошо: один давит на педаль, другой откручивает прокачной штуцер, потом закручивает его и только после этого снимается давление в системе (отпускается педаль). Тормозная жидкость, таким образом, движется под давлением строго в одну сторону.

Тот же эффект получается при применении крышки тормозного бачка с ниппелем для насоса — жидкость под давлением движется от главного тормозного цилиндра к колесным и вытекает через штуцеры.

Иное дело, если используется способ прокачки с обратным клапаном. Дело в том, что любая герметичная тормозная магистраль при прокачке становится негерметичной из-за ослабленного прокачного штуцера. Пока штуцер затянут, всё в порядке (своим концом он перекрывает канал), но, откручивая его, мы получаем подсос воздуха по резьбе: ведь метрическая резьба по определению негерметична.

В первых двух случаях, когда давление направлено строго изнутри тормозной системы наружу, подсоса воздуха не будет — лишь тормозная жидкость будет сочиться по резьбе штуцера. Если же мы, не заворачивая штуцер, то нажимаем на педаль, то отпускаем её, в момент снятия давления через резьбу в систему легко может проникнуть воздух, и обратный клапан от этого не спасет, ведь он ставится на трубку уже после штуцера. Аналогичная ситуация будет и при использовании шприца или вакуумного насоса. Отличие здесь лишь в том, что поток жидкости создается с помощью соответствующих приспособлений, а не путем нажатия на педаль тормоза.

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Зная о проблеме, Алексеич для герметизации резьбы использовал сантехническую тефлоновую ФУМ-ленту (из Фторопластового Уплотнительного Материала). Наматывая её на резьбу штуцера, можно добиться полной герметичности системы и пользоваться любым из способов ­прокачки.

Некоторые «спецы» для герметизации резьбы используют густые смазки, но этот способ хуже, поскольку смазку трудно нанести равномерно и где-то может остаться «дыра» — будет подсос воздуха. Кроме того, смазка может начать растворяться тормозной жидкостью, а смешавшись с ней, негативно повлиять на её свойства. ФУМ-лента же, при правильном наматывании, лишена этих недостатков. Мало того, оставив ленту в резьбовом соединении, мы предотвратим коррозию: штуцер не закиснет и всегда легко отвернется.

Сергея Рыбкина поздравляем с победой!

Перекачиваем шины — экономим на топливе? 3 плюса (и много минусов) — тут.

Зима напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора, водосток лобового стекла и дворники с подогревом. Не лишним будет и комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем».

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Фото: «За рулем» и Depositphotos