Загадка: зачем воздвигли «Факел» на Шайтанке?

Автодорожный вантовый мост «Факел» через реку Шайтанка в Салехарде, открытый в 2004 году, стал визитной карточкой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Иллюзию падения моста создает пилон, который, удерживая конструкцию, специально наклонен в сторону аэропорта и реки.
В центре моста находится светящийся конический объем в золотой пространственной решетке: он напоминает горящий факел — символ главной газовой базы России.
Со смотровой площадки «Факела» виден весь город. Общая высота моста составляет 100 м.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный туннель глубиной 900 метров?
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Фото: Марина Круглякова/ТАСС