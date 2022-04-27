Загадка: зачем воздвигли «Факел» на Шайтанке? — журнал За рулем

Загадка: зачем воздвигли «Факел» на Шайтанке?

Нет, не Шайтан на Фонтанке! Но получилось классно.

Автодорожный вантовый мост «Факел» через реку Шайтанка в Салехарде, открытый в 2004 году, стал визитной карточкой Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Иллюзию падения моста создает пилон, который, удерживая конструкцию, специально наклонен в сторону аэропорта и реки.

В центре моста находится светящийся конический объем в золотой пространственной решетке: он напоминает горящий факел — символ главной газовой базы России.

Со смотровой площадки «Факела» виден весь город. Общая высота моста составляет 100 м.

Загадка: зачем воздвигли «Факел» на Шайтанке?

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России существует автодорожный туннель глубиной 900 метров?

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Фото: Марина Круглякова/ТАСС

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