Разгон до 100 км/ч по паспорту быстрее, чем на практике? — журнал За рулем

Разгон до 100 км/ч по паспорту быстрее, чем на практике?

Отвечает эксперт «За рулем»

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Почему результаты ваших замеров разгонной динамики автомобилей часто не совпадают с заводскими данными?

— Справедливости ради: чаще всего реальное время разгона до 100 км/ч, измеренное нашим прибором Vbox Racelogic, отличается от заявленного не более чем на 1 с.

Это вполне можно списать на отклонения в качестве топлива, погодные условия, различия в комплектации машин и так далее.

Но вот если машина по факту оказывается секунды на две медленнее обещанного — тут уже появляются вопросы к производителю. Время разгона и максимальная скорость не входят в перечень сертифицируемых параметров — значит, у заводов нет и ответственности за их соблюдение.

Разгон до 100 км/ч по паспорту быстрее, чем на практике?

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А некоторые (например, китайские) производители их часто даже не сообщают.


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