Разгон до 100 км/ч по паспорту быстрее, чем на практике?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Почему результаты ваших замеров разгонной динамики автомобилей часто не совпадают с заводскими данными?
— Справедливости ради: чаще всего реальное время разгона до 100 км/ч, измеренное нашим прибором Vbox Racelogic, отличается от заявленного не более чем на 1 с.
Это вполне можно списать на отклонения в качестве топлива, погодные условия, различия в комплектации машин и так далее.
Но вот если машина по факту оказывается секунды на две медленнее обещанного — тут уже появляются вопросы к производителю. Время разгона и максимальная скорость не входят в перечень сертифицируемых параметров — значит, у заводов нет и ответственности за их соблюдение.
А некоторые (например, китайские) производители их часто даже не сообщают.
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- Как «За рулем» выбирает машины для тестов? Ответ эксперта тут.
- Напоминаем, что в багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
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