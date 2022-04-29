Вопрос по вазовским моторам (и ответ эксперта) — журнал За рулем

Вопрос по вазовским моторам (и ответ эксперта)

На двигателях ВАЗ-21129 и —21179 масляные насосы разные, а масляный фильтр один и тот же. Почему так? Спросили у АВТОВАЗа.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Почему на вазовских двигателях 21129 и 21179 стоит один и тот же масляный фильтр? Я слышал, что у этих двигателей разное рабочее давление в системе смазки.

— Как пояснили на АВТОВАЗе, на моторе 21179 (рабочий объем 1,8 л) применен импортный масляный насос, обладающий более высокой производительностью. Это необходимо для нормальной работы фазовращателя.

Однако давление масла на двигателях 21129 (1,6 л) и 21179 при этом одинаковое, ­а фильтры взаимозаменяемы.

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Двигатель ВАЗ-21179 — первый из вазовских моторов, где применен фазовращатель на впускном распределительном валу. В отличие от 1.6 этот мотор втыковой — при обрыве ремня ГРМ поршни встретятся с клапанами.

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