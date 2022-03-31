Как гаишники разводят неопытных водителей (+ совет от юриста)

Не все водители юридически подкованы. Для многих общение с инспектором ГИБДД — уже стресс, а если вам вменяют еще и нарушение, легко потерять концентрацию.

Ситуация, которую мы приводим в пример, наверняка знакома всем автомобилистам — с утра собирался в спешке и оставил дома водительское удостоверение. Вспомнил об этом только на работе, но на свой страх и риск решил вернуться домой на машине: гаишников на дорогах сейчас мало, авось пронесет.

Не пронесло, инспектор остановил и, выслушав честный рассказ про забывчивость и «с кем не бывает», пригрозил поставить автомобиль на штрафстоянку и выписать немалый штраф за управление автомобилем лицом, не имеющим права садиться за руль. Законно ли это?

Мнение специалиста

Сергей Смирнов, юрист:

— Правила дорожного движения обязывают водителя иметь при себе и передавать сотруднику ГИБДД определенный набор документов. Это свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и полис ОСАГО.



В рассматриваемой ситуации нужно знать следующее. Задержание транспортного средства и помещение автомобиля на штрафстоянку возможно только в одном случае — когда у водителя нет при себе регистрационных документов на транспортное средство.



Об этом говорится в статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства». В этой статье перечислены все основания, когда автомобиль может быть перемещен на штрафстоянку. Отсутствие водительского удостоверения (когда водитель забыл взять с собой документ) или полиса ОСАГО таковым основанием не является.





Имейте в виду! В подобной ситуации инспектор ДПС обязан проверить по своим базам как наличие права управления, так и наличие действующего полиса ОСАГО. Убедившись, что водительское удостоверение имеется, инспектор принимает решение о наказании водителя. За отсутствие необходимых документов предусмотрены санкции в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей (части 1 и 2 статьи 12.3 КоАП РФ).

А вот статья 12.7 КоАП РФ с более весомым наказанием тут не применима. Она распространяется только на водителя, у которого в принципе нет права управления автомобилем, то есть водительское удостоверение ему либо не выдавалось (в этом случае штраф составит от 5000 до 15 000 рублей), либо водитель был лишен прав (тогда штраф составит до 30 000 рублей). За имеющиеся, но забытые дома права по этой статье вас не оштрафуют, но инспектор может озвучить ее с целью оказать психологическое давление. Не поддавайтесь и не поленитесь заглянуть в интернет, чтобы уточнить статью КоАП РФ, которую вам вменяет инспектор — это не запрещено.

В России собираются запретить работать таксистам с иностранными правами.



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Фото: Егор Алеев/ТАСС