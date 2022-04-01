Новый Haval F7: 6 особенностей самого популярного китайского кроссовера

По итогам 2021 года Наval F7 (вместе с кросс-купе F7x) стал лидером среди «китайцев». И в топ-10 он идет сразу за VW Tiguаn и Kia Sportage. Интересно, на что способен обновленный F7?

Едет бодро

Набор двигателей остался неизменным. Базовый мотор — 1,5-литровый, с наддувом, мощностью 150 л.с. Топовый, который присутствует только на полноприводных модификациях — 2,0-литровый, тоже с наддувом. Его мощность 190 л.с.

Едет F7 со 190-сильным двигателем шустро. Тяги достаточно во всем диапазоне оборотов. И даже несмотря на задержки в работе преселективного робота, динамики хватает в любой ситуации.

Ест много

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У отличной динамики есть обратная сторона — высокий расход топлива. Как ни старайся, на трассе Haval F7 расходует под 9 литров на сотню. В городе — все 13–14 литров. Даже для среднеразмерного полноприводника это много. Кроссоверы-одноклассники европейских марок с двигателями схожей мощности потребляют заметно меньше.

Двухлитровый турбомотор рассчитан на 280 тысяч километров ресурса. Так ли это на самом деле — покажет время.

Неровности проходит мягко

Обычно китайские кроссоверы не могут похвастать рафинированными настройками шасси. Это касается и управляемости, и плавности хода. Но обновленный Haval F7 удивил на разбитой дороге. Конечно, на откровенно больших ямах подвеска пробивает. Но никакой расхлябанности. Несмотря на присутствие раскачки, подвеска не замыкается на волне.

Разве что на мелочевке хотелось бы больше мягкости. Кое на что F7 способен и вне асфальта. Под защитой (точнее, пыльником) больше двадцати сантиметров. Есть несколько внедорожных режимов, меняющих настройки акселератора и коробки передач.

Вне асфальта могут помочь несколько внедорожных режимов. Кроме того, есть ассистент спуска с горы.

Рулится неважно

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По прямой F7 идет уверенно, но в поворотах начинаются проблемы. Электроусилитель напрочь лишает обратной связи. Усилие не меняется в зависимости от того, насколько повернут руль, а сама машина реагирует с задержкой. Если выбрать другой режим движения — усилие меняется, но все равно остается линейным.

Не любит Haval и резких маневров — к задержкам в откликах добавляется гуляющий относительно задней оси кузов. Перемещения горизонтальные, а причина не в настройках амортизаторов и пружин, а в характеристиках сайлент-блоков задних рычагов и подрамника.

На прямой Haval F7 стабилен и надежен, а вот повороты не любит.

Оснащен щедро

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С обновлением в качестве опции появился двухзонный климат-контроль (раньше был однозонный даже в топовой комплектации). А также есть полноценный обогрев лобового стекла (раньше отапливалась только зона покоя стеклоочистителей) и вентиляция водительского сиденья.

Экран медиасистемы и виртуальной панели приборов — диагональю 12 дюймов каждый. Это солидно для кроссовера такого класса.

В максимальной комплектации у Хавейла есть полный набор ассистентов движения. Правда, не все они работают без нареканий. Система удержание в полосе сбивается, если разметка нечеткая.

Активный круиз-контроль держит чересчур большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Даже когда выставлено минимальное расстояние.

Автоматический дальний свет работает четко. Встречных водителей я ни разу не ослепил.

У виртуальной приборной панели несколько вариантов дизайна. Самым привычным (а потому удобным) для большинства будет режим «Динамика».

Внутри шумный

Видимо, в погоне за максимальным оснащением инженеры забыли про шумоизоляцию. Двигатель слышно почти во всем диапазоне оборотов.

Внутри колесных арок только пластиковые накладки, которые лишь частично прикрывают металл. Неудивительно, что гул от колес сильный. И отчетливо слышны удары камешков, вылетающих из-под колес. Плюс ко всему невольно вздрагиваешь от звуков проезжающих мимо автомобилей.

Двойные уплотнители плохо справляются с изоляцией звука. Шум в салон «проходит» через тонкие боковые стекла.

Подводим итог

Обновленный Haval F7 — не идеален. Посредственная управляемость, высокий расход, слабая шумоизоляция. Но многих прежних конструктивных недоработок на новой машине уже нет. И это еще одно подтверждение, что «китайцы» все ближе подбираются к конкурентам. А нам все сложнее выбирать, кому отдать предпочтение.