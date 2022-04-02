Жесть какая! 10 самых неоднозначных автомобилей

Их дизайн отпугивал покупателей. Для производителей каждая из этих моделей оказывалась тяжелой ношей. А некоторые и вовсе становились губительными для автомобильных марок.

Все знают фразу знаменитого авиаконструктора Туполева: «Хорошо летать могут только красивые самолеты». Так вот, в полной мере это утверждение относится и к автомобилям.

Машины зачастую покупают просто за «красивые глаза» — не глядя на ценник и технические характеристики. А вот если дизайн на любителя, то привлечь клиентов не помогут ни модный тип кузова, ни маркетинговая поддержка, ни продвинутая конструкция.

Ниже мы привели десятку самых спорных машин последнего времени, дизайн которых, что называется, не зашел. Какие-то из них так и не пошли в широкие массы, какие-то быстро сняли с производства, каким-то пришлось делать «пластическую операцию».

Audi A2

Показанная в 1999 году «двойка» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Такой смелости от Audi никто не ждал. Это был первый в истории марки микровэн. На фоне привычных седанов-универсалов он выглядел крайне необычно.

Для многих даже слишком — смущали гигантское ветровое стекло, покатая крыша, чудная пятая дверь. Апофеоз странности — капот, который не поднимался, а снимался целиком.

Главной технической особенностью А2 был цельноалюминиевый кузов (такую конструкцию в то время можно было встретить только на представительском А8). Благодаря крылатому металлу масса машины составляла всего 895 кг. С дизельным мотором 1.2 расход топлива составлял 3 л/100 км — это был самый экономичный автомобиль того времени.

Популярность обошла А2 стороной. Уже в 2005 году его сняли с производства. Всего выпустили около 176 377 экземпляров.

Audi A2

Ford EcoSport

Перед показанным в 2012 году Экоспортом стояла задача сменить в линейке приподнятый псевдокроссовер Fusion. Новую модель даже снабдили полноприводной версией, которой так не хватало предшественнику.

Но с дизайном (за разработку внешности отвечало бразильское подразделение компании) у машины был полный швах. Короткий, узкий, но непропорционально высокий кузов выглядел карикатурно.

Нелепым решением было и повесить запаску на пятую дверь. Как минимум для нас. Те, кто пробовал распечатать зимой покрытую коркой льда заледеневшую крышку запаски, пользовались обсценной лексикой. В общем, EcoSport у нас не зашел. В 2019 году компания Ford в связи со слабым сбытом была вынуждена покинуть российский рынок.

Ford EcoSport

Jeep Compass

Материалы по теме Двести — не предел! 10 чудовищно быстрых Жигулей

К середине нулевых уже было понятно, что за компактными кроссоверами — будущее. К тому моменту эту нишу прочно заняли Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester. А у традиционного производителя полноприводных машин — марки Jeep — в этом сегменте ничего не было.

В 2006 году американцы дали ответ японцам, показав Compass. Машина получилась настолько некрасивой, что некоторые американские издания даже включили ее в рейтинги провалов года.

С ними трудно не согласиться: сочетание пухлых крыльев-щек и круглых фар делали Compass похожим на хомяка на колесах. Для брутальных Джипов — так себе сравнение. Неудивительно, что при рестайлинге производитель в корне изменил экстерьер, придав ему черты флагманского Grand Cherokee. Но время было упущено: популярным Compass так и не стал.

Jeep Compass

Продолжение — на следующей странице