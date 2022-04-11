Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — журнал За рулем

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!

Пробиваемся на новом Лексусе NX сквозь снежную пургу.

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Дергаю за дверную ручку, а она не поддается! Примерзла? Нет, дверь открылась. Просто у нового «эн-икса» сенсорные дверные ручки: достаточно потянуть за них, попутно коснувшись пальцами сенсорной кнопки внутри. Всё просто, но с непривычки как-то не так: мышечная память — штука упрямая.

Хотя дело, конечно, не в дверных ручках. Машину обновили на 95%. Что осталось старого? Даже представители компании не смогли припомнить. Но точно не агрегаты с платформой!

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!NX надежно едет в сложных условиях, не заставляя водителя покрываться холодным потом.
NX надежно едет в сложных условиях, не заставляя водителя покрываться холодным потом.

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Как едет?

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Новый NX построен на модульной платформе GA-K, знакомой нам по Camry и RAV4, которые едут вполне задорно. Сейчас бы весенний асфальт! Но всю Ростовскую область завалило снегом — хоть вездеходы испытывай. На дорогах — сплошь снежная каша и перемёты.

NX — точно не пузотерка. Под защитой двигателя больше 19 см, и снег днищем я почти не цеплял. А вот парковаться у сугроба или съезжать по крутому склону надо на цыпочках. Передний свес огромен! Бампер висит низко — приложиться им проще простого.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Виртуальная приборная панель по своей архитектуре — как на других Лексусах и Тойотах. Центральное место отведено тахометру.
Виртуальная приборная панель по своей архитектуре — как на других Лексусах и Тойотах. Центральное место отведено тахометру.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Селектор — нефиксируемый. Но японцы оставили «извилистый» маршрут перемещения рычага. Требуется привычка.
Селектор — нефиксируемый. Но японцы оставили «извилистый» маршрут перемещения рычага. Требуется привычка.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Прежний NX явно недотягивал по качеству материалов. Подтянули! Больше нет ощущения слегка прокачанного RAV4. Теперь это премиум «на все 95%». У богатых версий медиасистема — как телевизор: 14 дюймов по диагонали! Базовый экран — 10‑дюймовый. Акустика Mark Levinson звучит достойно и экзамен группой Pink Floyd выдержала.
Прежний NX явно недотягивал по качеству материалов. Подтянули! Больше нет ощущения слегка прокачанного RAV4. Теперь это премиум «на все 95%». У богатых версий медиасистема — как телевизор: 14 дюймов по диагонали! Базовый экран — 10‑дюймовый. Акустика Mark Levinson звучит достойно и экзамен группой Pink Floyd выдержала.

А по бездорожью?

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В отличие от «рафика», у которого есть версия с индивидуальными муфтами привода задних колес, в полноприводной трансмиссии NX она только одна. Японцы говорят, что никто на Лексусе не полезет на бездорожье и хороших калибровок для управления одной муфтой вполне достаточно.

Отчасти это правда. Задние колеса, несмотря на то, что никакого преднатяга у муфты нет, подключаются мгновенно. Даже по абсолютно нечищеной дороге я спокойно держал 100 км/ч и какого-то дискомфорта не испытывал. NX надежно едет в сложных условиях, не заставляя водителя покрываться холодным потом.

К внедорожным помощникам можно отнести только ассистент спуска с горы: работает он деликатно.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Ниспадающая крыша подъедает запас по высоте. В остальном места хватает.
Ниспадающая крыша подъедает запас по высоте. В остальном места хватает.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Багажник по официальным данным вмещает 520 литров, хотя на глаз он меньше. При случае — проверим по нашей методике.
Багажник по официальным данным вмещает 520 литров, хотя на глаз он меньше. При случае — проверим по нашей методике.

NX и RAV4 — в чем разница?

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Но ведь «премиум» должен отличаться не только дизайном и материалами отделки, но и технически превосходить «народные» автомобили. Да, трансмиссия у NX ­проще, чем у RAV4, зато мотор круче.

Шесть лет назад первый NX вогнал меня в уныние 150‑сильным двигателем. У новичка 200‑й версии пока нет (на нашем рынке), и базовым временно будет NX250 мощностью 199 л.с. И он едет! Бодро, с настроением! Заслуга в этом не только двигателя, но и автомата с восемью правильно нарезанными ступенями.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Топовая версия для нашего рынка — это NX350 с двигателем T24A-FTS: непосредственный впрыск, турбонаддув, 279 л.с. и 430 Н·м. Вполне возможно, что мощность понизят ­за налоговую планку (249 л.с.).
Топовая версия для нашего рынка — это NX350 с двигателем T24A-FTS: непосредственный впрыск, турбонаддув, 279 л.с. и 430 Н·м. Вполне возможно, что мощность понизят ­за налоговую планку (249 л.с.).

Я с воодушевлением сел за руль мощного NX350 F Sport с турбомотором 2.4 мощностью 279 л.с. Пушка? На скользкой дороге — нет. Конечно, 350‑й едет бодрее, но разница с NX250 не настолько большая, чтобы отваливать лишние 30 тысяч рублей за транспортный налог.

Рациональная роскошь

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Особого смысла в покупке NX350 F Sport нет еще и потому, что цены на него начинаются там, где на 250‑й уже давно заканчиваются, — с шести миллионов (по состо­янию на середину марта).

Прайс на NX250 стартует фактически с пяти миллионов.

Автомобилей с передним приводом, как и двухлитровых NX200, пока нет. Они должны быть дешевле, но при нынешней ситуации об истинных ценах можно лишь гадать. Хотя сейчас именно такие — самые доступные — модификации должны быть самыми востребованными.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!Автомобилей с передним приводом, как и двухлитровых NX200, пока нет.
Автомобилей с передним приводом, как и двухлитровых NX200, пока нет.

NX250 очень сбалансированный кроссовер Настолько сбалансированный, что NX350 не нужен

LEXUS NX

NX250

NX350

Длина / ширина / высота / база

4660 / 1865 / 1660 / 2690 мм

Снаряженная / полная масса

1755 / 2265 кг

1835 / 2370 кг

Объем багажника (VDA)

520/1411 л

Разгон 0–100 км/ч

9,1 с

7,0 с

Максимальная скорость

200 км/ч

200 км/ч

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/199 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н·м при 4000–5000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2393 см³; 205 кВт/279 л.с. при 6000 об/мин; 430 Н·м при 1700–3600 об/мин

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-95 / 55 л

Трансмиссия

полный привод; А8

полный привод; А8

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Фото: Lexus

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!

Пробиваемся на новом Лексусе NX сквозь снежную пургу.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325492Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325493Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325494Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325495Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325496Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325497Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325498Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325499Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!
Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!

Пробиваемся на новом Лексусе NX сквозь снежную пургу.

Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325495Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325499Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325498Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325497Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325494Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325492Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325493Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка! — фото 1325496Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!
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