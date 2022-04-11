Новый (на 95%) японский кроссовер: не пузотерка!

Дергаю за дверную ручку, а она не поддается! Примерзла? Нет, дверь открылась. Просто у нового «эн-икса» сенсорные дверные ручки: достаточно потянуть за них, попутно коснувшись пальцами сенсорной кнопки внутри. Всё просто, но с непривычки как-то не так: мышечная память — штука упрямая.
Хотя дело, конечно, не в дверных ручках. Машину обновили на 95%. Что осталось старого? Даже представители компании не смогли припомнить. Но точно не агрегаты с платформой!
Как едет?
Новый NX построен на модульной платформе GA-K, знакомой нам по Camry и RAV4, которые едут вполне задорно. Сейчас бы весенний асфальт! Но всю Ростовскую область завалило снегом — хоть вездеходы испытывай. На дорогах — сплошь снежная каша и перемёты.
NX — точно не пузотерка. Под защитой двигателя больше 19 см, и снег днищем я почти не цеплял. А вот парковаться у сугроба или съезжать по крутому склону надо на цыпочках. Передний свес огромен! Бампер висит низко — приложиться им проще простого.
А по бездорожью?
В отличие от «рафика», у которого есть версия с индивидуальными муфтами привода задних колес, в полноприводной трансмиссии NX она только одна. Японцы говорят, что никто на Лексусе не полезет на бездорожье и хороших калибровок для управления одной муфтой вполне достаточно.
Отчасти это правда. Задние колеса, несмотря на то, что никакого преднатяга у муфты нет, подключаются мгновенно. Даже по абсолютно нечищеной дороге я спокойно держал 100 км/ч и какого-то дискомфорта не испытывал. NX надежно едет в сложных условиях, не заставляя водителя покрываться холодным потом.
К внедорожным помощникам можно отнести только ассистент спуска с горы: работает он деликатно.
NX и RAV4 — в чем разница?
Но ведь «премиум» должен отличаться не только дизайном и материалами отделки, но и технически превосходить «народные» автомобили. Да, трансмиссия у NX проще, чем у RAV4, зато мотор круче.
Шесть лет назад первый NX вогнал меня в уныние 150‑сильным двигателем. У новичка 200‑й версии пока нет (на нашем рынке), и базовым временно будет NX250 мощностью 199 л.с. И он едет! Бодро, с настроением! Заслуга в этом не только двигателя, но и автомата с восемью правильно нарезанными ступенями.
Я с воодушевлением сел за руль мощного NX350 F Sport с турбомотором 2.4 мощностью 279 л.с. Пушка? На скользкой дороге — нет. Конечно, 350‑й едет бодрее, но разница с NX250 не настолько большая, чтобы отваливать лишние 30 тысяч рублей за транспортный налог.
Рациональная роскошь
Особого смысла в покупке NX350 F Sport нет еще и потому, что цены на него начинаются там, где на 250‑й уже давно заканчиваются, — с шести миллионов (по состоянию на середину марта).
Прайс на NX250 стартует фактически с пяти миллионов.
Автомобилей с передним приводом, как и двухлитровых NX200, пока нет. Они должны быть дешевле, но при нынешней ситуации об истинных ценах можно лишь гадать. Хотя сейчас именно такие — самые доступные — модификации должны быть самыми востребованными.
|NX250 очень сбалансированный кроссовер
|Настолько сбалансированный, что NX350 не нужен
|
LEXUS NX
|
NX250
|
NX350
|
Длина / ширина / высота / база
|
4660 / 1865 / 1660 / 2690 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
1755 / 2265 кг
|
1835 / 2370 кг
|
Объем багажника (VDA)
|
520/1411 л
|
Разгон 0–100 км/ч
|
9,1 с
|
7,0 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
200 км/ч
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/199 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н·м при 4000–5000 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2393 см³; 205 кВт/279 л.с. при 6000 об/мин; 430 Н·м при 1700–3600 об/мин
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
АИ-95 / 55 л
|
Трансмиссия
|
полный привод; А8
|
полный привод; А8
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Фото: Lexus