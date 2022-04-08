5 самых выгодных летних шин для кроссоверов

Эксперты журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, провели большой сравнительный тест девяти летних шин для кроссоверов (размерности 215/65 R16) и определили лучшие в разных ценовых категориях.
Также характеристики шин традиционно сопоставили с их средней ценой в магазинах. Оказалось, что пять из девяти испытуемых могли бы стоить дороже, если судить по тому, на что они способны на дороге.
Viatti Bosco H/T V—238
Среди бюджетных шин недооцененными оказались Viatti Bosco H/T V—238 (средняя цена 5310 рублей), которые могли бы стоить на 19% дороже.
Испытатели отметили их стабильную управляемость на сухом и мокром покрытии, но слабое сопротивление поперечному аквапланированию.
Cordiant Comfort 2 SUV
В средней ценовой категории самыми недооцененными (на 16%) являются летние шины Cordiant Comfort 2 SUV (6790 рублей). У них хорошая управляемость на мокром покрытии, высокая плавность хода, но не самая лучшая экономичность.
Nordman S2 SUV
Чуть меньше недооценены Nordman S2 SUV, которые стоят в среднем 7160 рублей (на 3% меньше, чем могли бы). Их отличает уверенное сопротивление поперечному аквапланированию. К управляемости на сухом асфальте возникли вопросы.
Goodyear EcientGrip 2 SUV
Удивительно, насколько недооцененными оказались шины Goodyear EcientGrip 2 SUV. Из-за этого кажется, что они относятся к среднему ценовому сегменту, а не к верхнему. Стоят они 7820 рублей, но могли бы продаваться дороже — на 17%. И это самые мягкие шины среди испытанных, с самым низким сопротивлением качению.
Nokian Hakka Blue 3 SUV
Та же история с шинами Nokian Hakka Blue 3 SUV, купить которые можно за 8330 рублей, сэкономив тем самым 19%. При этом у них лучшие поперечный зацеп на мокром покрытии и торможение в холодную погоду, они самые тихие и имеют безупречную управляемость.
О других особенностях испытанных летних шин 215/65 R16 для кроссоверов читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Мишина и Дмитрия Тестова «Большая разница», опубликованной в журнале «За рулем» №4/2022.