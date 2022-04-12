Проверено «За рулем»: воздушный фильтр для ВАЗов

Известно, что работающий двигатель потребляет воздуха, если сравнивать по массе, в 14 раз больше, чем топлива! Это огромные количества, а воздух, особенно над зимними дорогами, насыщен частицами противогололедных реагентов, асфальтовой крошкой, выбиваемой шипами, и прочими загрязнениями.
Менять фильтр следует не реже, чем это рекомендовано заводом-изготовителем вашего автомобиля.
Воздушный фильтр «квадратного» вида применяется на всех автомобилях производства АВТОВАЗа, начиная с первых инжекторных моделей 2108 и заканчивая Грантой. Причем на полноприводные автомобили ВАЗ фильтр тоже подходит.
Широкое распространение приводит к тому, что множество фирм и фирмочек берутся за производство фильтров такого типа. Но не у всех хорошо получается.
Чтобы не рисковать здоровьем мотора, советуем установить недорогой и качественный фильтр под брендом «За рулем». Он имеет невысокое сопротивление потоку воздуха и, вместе с тем, тонкий отсев пыли.
Если не заменить воздушный фильтр вовремя, возрастет расход топлива, ухудшится динамика и ускорится износ мотора.
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