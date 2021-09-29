5 примеров того, как водители убивают двигатель

Во всех описанных случаях виноваты мы сами, но никак не железо. Как правило, дело в нашей же невнимательности или желании сэкономить.

На самом деле причин преждевременного выхода из строя ДВС насчитывается больше. Мы рассмотрим те из них, которые связаны именно с «человеческим фактором».

1. Перегрев двигателя — все причины

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Горячий — это нормальное рабочее состояние любого двигателя. Однако погубить мотор может не высокая температура, а его перегрев. Каждая деталь в ДВС имеет ограниченную термостойкость. Почему же возникает перегрев?

Больше всего причин кроется в системе охлаждения, вернее в ее неисправностях:

недостаточный объем охлаждающей жидкости (ОЖ);

разрыв приводного ремня помпы (в цепных двигателях);

использование охлаждающей жидкости низкого качества, которая может закипеть раньше срока.

Перегреваться могут старые двигатели, владельцы которых заливали тосол подешевле или вообще обычную воду. И дело даже не в самом факте использования воды. Вода, в сравнении с охлаждающей жидкостью, обладает большей теплопроводностью. Вода способствует появлению коррозии и образованию накипи. От этого засоряются каналы системы охлаждения, уменьшается их пропускная способность и, как результат, происходит перегрев двигателя.

Следующая причина перегрева кроется в топливе. Низкооктановый или загрязненный бензин воспламеняется быстрее, чем высокооктановый. От этого в двигателе образуется лишняя детонация. Так что если водитель предпочитает заправляться на дешевой несетевой заправке, он рискует довести до перегрева свой двигатель.

Еще одна распространенная причина перегрева — регулярная езда «внатяг». Вряд ли какой двигатель будет рад большим нагрузкам при малых оборотах. В таком режиме движения охлаждение неэффективно и не отведенное от двигателя тепло приводит к его перегреву.

2. Езда на непрогретом моторе

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Современные двигатели мало чем отличаются от своих предшественников. Все разговоры о том, что современные моторы после запуска не нуждаются в прогреве, в том числе и на морозе, более чем несостоятельны. Загустевшее от холода масло не может обеспечить должной защиты подвижных деталей. Температурный перепад в поршневой группе может составлять до 200°C. И если в таком состоянии дать двигателю стартануть с места в карьер, то многие его детали получат очень быстрый износ. Страдаю прежде всего межклапанные перемычки головки блока, межкольцевые перемычки поршней и клапаны.

Итог известен ― капитальный ремонт двигателя.

3. Несвоевременная замена масла

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Некоторые водители пытаются определить состояние масла по его цвету. Имейте ввиду, даже если визуально старое масло еще сохраняет свой цвет, оно теряет смазывающие свойства. Из-за этого на стенках трущихся деталей не образуется необходимый защитный масляный слой, ускоряется их износ и привет, капиталка.

Не зря автопроизводители устанавливают регламент для замены масла и рекомендуют строго его придерживаться. Да еще советуют, какую марку лучше заливать в двигатель. Регламент по замене масла следует обязательно соблюдать, а в идеале (если хотите, чтобы мотор прошел не одну сотню тысяч километров), придерживаться следующих рекомендаций: в турбомоторе масло следует менять раз в 5–7,5 тыс. км пробега, в атмосфернике — каждый 10 тыс км. В этом случае двигатель прослужит

4. Форсирование луж

Проблема в том, что вода не обладает способностью сжиматься. При ее попадании через воздухозаборник в камеру сгорания происходит гидроудар двигателя. К таким последствиям может привести даже лихой проезд через глубокую лужу.

Также вода или тосол могут попасть в цилиндр при повреждении прокладки ГБЦ, из-за того же перегрева двигателя, например. Определить это можно по большому количеству белого дыма, внезапно повалившего из глушителя.

Далее действия такие: аварийка, обочина, эвакуатор, траты на ремонт.

5. Езда на малых оборотах

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По мнению некоторых водителей для экономии топлива полезно ездить на минимальных оборотах двигателя. Так загубить мотор можно в два счета, а вот сэкономить на топливе вряд ли удастся.

На малых оборотах не создается достаточное давление масла. Как следствие ― появление задиров на цилиндрах и шейках коленвала. Особенно опасна такая езда при светящемся индикаторе низкого давления масла.

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Если вы припомните еще какие-то способы погубить мотор, то поделитесь ими в комментариях.