Названы 5 самых дешевых машин прямо сейчас

Пристально рассматриваем рынок новых автомобилей: остались ли еще достойные варианты не за космические деньги?

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Руководствуясь отчетом Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), мы выбрали самые доступные автомобили из 25 бестселлеров российского авторынка. Как можно ожидать, в основном это белые машины со штампованными дисками колес, механическими КП, тканевым салоном и минимумом опций: кондиционер и простенькую магнитолу можно получить разве что за доплату. В этом отношении ничего не изменилось. Разительно изменилось другое — цены на такие автомобили.

5 место. Lada Largus (1 235 900 рублей)

Сотворенный на логановской платформе вазовский универсал продолжает быть сравнительно доступным и популярным (8-е место в списке бестселлеров), несмотря на скачки цен: минималка оценивается заводом в 1 235 900 рублей. Что есть в белом 90-сильном Ларгусе на «пятнадцатых» стальных дисках? Центрзамок с ДУ, ГУР, передние стеклоподъемники, фильтр салона, розетка. И кондиционер, но за доплату в 35 000 рублей. Тут тоже есть фокус с наборами: отказ от аксессуаров и комплекта автомобилиста сэкономит 24 400 рублей.

4 место. Renault Logan (1 124 000 рублей)

По продажам Логан нынче лишь на 15-м месте, однако прайс базовой версии Access привлекает — 1 124 000 рублей. Почти один в один с седаном Веста! Но комплектация более аскетичная: белый седан, стальные диски 15", центрзамок с ДУ и... все, если не считать само собой разумеющихся вещей вроде обогрева заднего стекла. Даже передние стеклоподъемники — механические. Удержаться среди самых доступных машин на рынке Логану удается только таким образом.

А вот родственный хэтч Sandero с ценой от 1 258 000 рублей в топ-5 самых доступных не попадает, потому что есть Lada Largus.

3 место. Lada Vesta (1 121 900 рублей)

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Второе место в рейтинге продаж. Комплектация Classic оценивается в 1 121 900 рублей. Белый седан, 106 л.с., механика, 15-дюймовые стальные «штампы». По комфорту тут все чуть лучше: электроусилитель, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, центрзамок с ДУ, регулировка ремней по высоте. По «музыке» — как и у прочих базовых Lada, только аудиоподготовка и антенна. Но если добавить 30 000 рублей, то поставят кондиционер с охлаждением бардачка. А сбросить цену можно, отказавшись от набора автомобилиста за 2400 рублей и аксессуаров, которые у Весты тянут на 30 000 рублей.

2 место. Lada Niva (818 900 рублей)

Статистика продаж не разделяет автомобили фактически двух разных поколений: Niva Legend (от 818 900 рублей) и Niva Travel (от 1 066 900 рублей). Все семейство целиком располагается на 4-м месте списка бестселлеров, и немалую роль в этом играют цены. Внедорожники в базовой комплектации очень просты: трехдверка Легенд, например, располагает только ГУРом и электростеклоподъемниками. Зато пока еще есть ABS и целых три бесплатных цвета кузова: белый, темно-зеленый и черный. Если отказаться от аксессуаров и набора автомобилиста, цена машины уменьшится на 10 400 рублей.

1 место. Lada Granta (727 900 рублей)

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Самая продаваемая модель в РФ по итогам марта. Базовая версия стоит 727 900 рублей. За эти деньги вам достанется седан на штампованных 14" дисках. Из опций комфорта будет лишь воздушный фильтр салона, на центральной консоли расположится розетка 12В, в багажнике — полноразмерная запаска, под капотом — 8-клапанник в паре с МКП. Указанную цену можно уменьшить, если отказаться от комплекта аксессуаров за 21 000 рублей (коврики, амортизаторы капота, сетка радиатора, накладки, дефлекторы) и набора автомобилиста за 2400 рублей.

Что еще?

Разумеется, львиная доля топ-25 продаж — бюджетные модели. Только «бюджетность» теперь начинается далеко за миллионом рублей — отметкой, которая некогда считалась психологическим порогом. Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Duster, УАЗ Patriot — все это примерно от 1,5 млн и выше.

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И надо учесть два момента: мы ориентируемся на базовые версии, которые едва ли возможно отыскать, и это рекомендованные розничные цены (тоже, кстати, есть не на каждом официальном сайте!), которые не сильно пересекаются с реальностью...

Кстати, сравнительно недорогим остается Lada XRAY: рекомендованная розничная цена (РРЦ) базовой версии составляет 1 106 900 рублей, но даже с этой ценой хэтчбек не попадает в топ-25 продаж. Равно как и недорогие Chevrolet Nexia, Spark и Cobalt.

Ну а вообще дешевле миллиона в России осталось всего две модели, и обе они в вышеприведенном списке значатся.

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Фото: Depositphotos