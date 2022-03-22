В РФ остались только две модели за миллион — журнал За рулем

В РФ остались только две модели за миллион

И нет, это не «китайцы». Они, как и остальные новые автомобили, стоят дороже.

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Март отметился постоянными скачками стоимости новых автомобилей. И на сегодняшний день в ценовой нише «до 1 млн рублей» осталось только две модели. Это Lada Granta и внедорожник Niva Legend.

При этом в миллион укладываются все версии и комплектации Нивы — покупатель может выбрать как трехдверный, так и пятидверный внедорожник в любом оснащении. Если говорить о Гранте, то топовые комплектации Luxe сегодня стоят чуть дороже миллиона. Но не во всех кузовах. На сайте АВТОВАЗа за миллион переваливают прайсы хэтчбека, лифтбека и универсала Гранты, которые оснащаются 98-сильным двигателем и четырехступенчатым автоматом.

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Цены на все остальные модели Lada начинаются от миллиона с лишним рублей. Например, Lada Vesta стоит от 1 121 900 рублей, XRAY — от 1 106 900 рублей, Largus — от 1 235 900 рублей, а Niva Travel — от 1 066 900 рублей.

Также не стоит забывать о наценках дилеров, которые оснащают поставляемые им машины дополнительным оборудованием.

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Фото: Depositphotos

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