Сколько ошибочных штрафов приходит с камер ГИБДД? Цифра удивит!

Эксперты считают, что количество таких штрафов можно снизить, наделив ГИБДД дополнительными полномочиями.

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В России уже много лет большинство нарушений ПДД фиксируют дорожные камеры. Благодаря множеству законодательных норм, регулирующих применение фотовидеофиксации, непрерывной модернизации самих камер и совершенствованию их функционала ошибки в работе таких устройств происходят крайне редко: примерно 1 раз на 100 тыс. постановлений, или в 0,001% случаев. При этом их подавляющая часть — нелепые случайности, как, например, штраф за превышение допустимой скорости водителю, чей автомобиль... перевозили на эвакуаторе! Каждый такой единичный случай сразу же вызывает бурные дискуссии в автомобильном сообществе.

И это поднимает важный вопрос — почему такие нелепые до забавности штрафы приходят автомобилистам? Несмотря на абсурдность ситуации, владельцу машины приходится обращаться в правоохранительные органы и доказывать свою невиновность. Порой даже через суд. А как насчет штрафов с установленных с нарушениями камер? Но всего этого можно избежать, позволив ГИБДД в полной мере выполнять свою работу — отменять неправомерные и ошибочные штрафы, даже когда они уже выписаны и отправлены автомобилистам. Так гражданам не придется расплачиваться за ошибки системы своим временем и нервами.

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, практикующий юрист:

— С сентября 2021 года обжаловать штрафы стало легче — в силу вступили изменения в КоАП РФ, которые упростили механизм отмены ошибочных штрафов с камер, позволив обжаловать их онлайн через портал «Госуслуги». Это, конечно, половинчатая мера, потому что водителям все равно придется потратить свое время. А главный парадокс в том, что у ГИБДД как не было, так и нет полномочий самостоятельно отменять уже вынесенные штрафы без обращения автовладельцев, постановления суда или предписания органов прокуратуры.

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С тем, что необходимость упростить этот механизм назрела и даже перезрела, согласны и сенаторы РФ — Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, которые в 2021 году инициировали законопроект, направленный на устранение этого недостатка. В частности, законотворцы предлагают унифицировать процедуру оспаривания ошибочных штрафов, возникающих из-за камер, установленных с нарушениями. К примеру, когда перед камерой отсутствует знак, предупреждающий водителей о фотовидеофиксации нарушений ПДД (6.22 «Фотовидеофиксация»). В декабре 2021 года Госдума РФ в первом чтении одобрила этот законопроект. Свои предложения корректировки законодательства для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам, подготовила также и Генпрокуратура РФ.

С Андреем Моисеевым согласны и в «МВС Груп», реализующей крупнейшую в России концессию в сфере безопасности дорожного движения, под управлением которой находится 1455 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 778 рубежей контроля «Безопасный регион» в Московской области:

«Мы считаем, что ГИБДД необходимо наделить полномочиями самостоятельно отменять уже вынесенные штрафы без обращения автовладельцев, постановления суда или предписания органов прокуратуры. Прежде всего, это избавит автовладельцев от необходимости обжаловать единичные неверно выписанные штрафы», — заявили «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, в пресс-службе «МВС Груп».

Ошибки системы

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Также в компании привели статистику по ошибочным штрафам. Ежегодно в Московской области фиксируется до 30 миллионов нарушений правил дорожного движения. Это уже выписанные постановления об административных правонарушениях — после многоступенчатой проверки и отбраковки фотоматериалов. При этом лишь в 0,03% случаев у автовладельцев возникают дополнительные уточнения по штрафам, включая общие вопросы, такие как способы оплаты и прочее. В компании указывают на то, что даже если бы все эти обращения были связаны с ошибками в работе комплексов при фиксации нарушений ПДД, речь шла бы о минимальной доле процента.

«Исправность работы системы мы мониторим в автоматическом и круглосуточном режиме. Это помогает нам очень быстро обнаруживать единично возникающие неполадки, а в течение максимум 20 минут с момента поступления сигнала о сбое мы начинаем действовать: на место выезжает бригада технического обслуживания или же проводится удаленная проверка программного обеспечения», — рассказали в компании.

Влияние непогоды

И мы не могли не спросить экспертов «МВС Груп» о том, как погодные условия влияют на работу камер и что происходит, если разметка трудноразличима для водителей, а знаки закрыты снегом.

«Для корректной работы комплексов фотовидеофиксации погодные условия не столь важны — разметка контролируемого участка дороги занесена в память устройств. Несоблюдение дорожной разметки относится к сложным составам нарушений ПДД. В этих случаях все фото- и видеоматериалы после этапа предобработки нейросетью внимательно рассматриваются инспектором ГИБДД, который и принимает окончательное решение о вынесении штрафа. К слову, любые сомнения инспектора трактуются в пользу водителя», — объяснили в компании.

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По данным исследования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, в местах установки камер фотовидеофиксации нарушений количество аварий снижается наполовину, а число погибших в летний и зимний периоды — на 70%.

«Не существует четких регламентированных критериев определения плохой видимости при дожде, тумане или снегопаде. Кроме того, комплексы ФВФ следят не только за соблюдением дорожной разметки, но также администрируют и другие составы. Они контролируют соблюдение скоростного режима, нарушение которого является главной причиной большинства аварий со смертельным исходом. Комплексы фотовидеофиксации также могут быть задействованы правоохранительными органами при проведении оперативно-разыскных мероприятий, таких как раскрытие угонов транспортных средств, розыск преступников и другие преступления. Для этого все региональные системы фотовидеофиксации подключаются к федеральной системе „Паутина“. Очевидно, что даже кратковременное отключение комплексов ФВФ может повлечь за собой массу негативных последствий. К тому же многие регионы нашей страны достаточно крупные. Например, Московская область, где погода может быть разнообразной — в Сергиевом Посаде может идти снег, а в Подольске будет ясно. Как в этом случае отключать фотовидеофиксацию и на что ориентироваться — непонятно», — рассказали специалисты «МВС Груп».

За грязные номера хотят лишать прав.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»