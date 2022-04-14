Шины для кроссоверов лето-2022: названы самые комфортные

Новые летние шины для кроссоверов уже испытаны экспертами «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания России. Мы выбрали для вас наиболее комфортные шины из этого теста.

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Всего на наших испытаниях побывало девять комплектов кроссоверных шин популярной размерности 215/65 R16. Ценовой разброс — самый широкий. Хотя ныне и наиболее бюджетные шины для многих представляют собой весьма серьезное вложение средств. Кстати, это Viatti Bosco H/T V‑238: сегодня — около 10 000 рублей за штуку. А самые дорогие — неоднократный победитель шинных тестов «За рулем» PremiumContact 6, цена еще в феврале составляла почти 60 т.р. за комплект...

Кроме них, мы протестировали Tigar Summer SUV, Cordiant Comfort 2 SUV, Nordman S2 SUV, Goodyear EfficientGrip 2 SUV, Yokohama Geolandar CV G058, Hankook Ventus Prime 3 K‑125 и Nokian Hakka Blue 3 SUV.

Если говорить о комфорте, то мы определяем его, начисляя баллы за внутренний шум и плавность хода.

Вот тройка лидеров по части комфорта (плавность хода и шум).

3 место. Goodyear EfficientGrip 2 SUV

Шины показали самое низкое сопротивление качению и к тому же оказались наиболее мягкими из всех комплектов. При этом замечания по управляемости у наших экспертов только незначительные. Внутренний шум и плавность хода столь хороши, что общая оценка за комфорт близка к максимальной — 54 балла.

2 место. Nokian Hakka Blue 3 SUV

Еще на полбалла комфортнее оказались Нокиан, потому что показали рекордно низкий уровень внутреннего шума. Минусы у этих шин тоже есть, главный из которых — не слишком высокое сопротивление аквапланированию. Но как только они касаются асфальта, пусть и мокрого, тут же демонстрируют лучший поперечный зацеп. К тому же они отлично тормозят в холодную погоду и в целом почти безупречно управляются.

1 место. Continental PremiumContact 6

По баллам комфорта — паритет с Nokian: те же 54,5 пункта. Континенталь, в свою очередь, взял лучшим акустическим комфортом. Да и в целом, даже несмотря на склонность к аквапланингу, ожидаемо показал себя в ранге давно признанного лидера: на этих шинах у автомобиля лучшие тормозные свойства и отменная управляемостью. В общем, очередная победа. Правда, и цена у этих шин немаленькая!

Кто лидер?

При равенстве баллов по комфорту победу все же отдаем шинам Continental. Дело в том, что по результатам всех испытаний они показали себя чуть увереннее. Но нельзя не признать и то, что у Nokian есть важное преимущество — цена, которая ниже едва ли не двукратно! Поэтому окончательный вердикт тут вынесет покупатель.

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Почти столь же высокие результаты по комфорту (ровно 54 балла) показали еще трое «конкурсантов»: Cordiant Comfort 2 SUV, Hankook Ventus Prime 3 K‑125 и Yokohama Geolandar CV G058. Столько же у шин Cordiant Comfort 2 SUV (см. выше), которые мы указали в троице самых комфортных шин. Почему же выиграли именно эти? Опять-таки, потому, что плавность и низкий шум — качества важные, но ими, конечно же, все не определяется. И если у шин есть иные козыри, вы предпочтете именно их.

Подробнее о том, как проявили себя все участники испытаний, читайте в нашем большом тесте летних шин для кроссоверов.

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Фото: «За рулем», Depositphotos