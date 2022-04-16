Kia K5 после 18 000 км: чем удивил? Чем огорчил?

Что настораживало?

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Признаться, зимы за рулем Kia K5 я опасался.





Во‑первых, пятиметровый седан с клиренсом всего 165 мм (по нашим замерам) не выглядел борцом с нечищеными дворами и дачными дорожками. Забегая вперед: я угадал только с тем, что с чисткой снега будут проблемы.





Во‑вторых, К5 вроде бы выглядит подготовленным к морозам, но реализация некоторых опций смущала. Например, нити обогрева лобового стекла не доходят до стойки крыши местами на 15 см, а дистанционный запуск с брелока не включает никакие электрообогревы — только «печку».

А как на самом деле?

Оказалось, что лобовое стекло отогревается нитями в целом хорошо.





Больше бесило автоотключение обогрева каждые 5–10 минут, потому что без него часто обмерзают щетки стеклоочистителей. Которые, кстати, пришлось заменить еще задолго до первого ТО: реагентную жижу они безвольно размазывали по стеклу. Поначалу хотел заменить лишь резинки, но выяснилось, что у правого и левого дворника они разные по ширине и профилю, поэтому подобрать недорогой неоригинал не так-то просто.

Атмосферный мотор 2.0 быстро протапливает салон и отогревает лобовое стекло даже без помощи электрики. У климат-контроля три режима производительности. Предпочитаю Low, поскольку Medium и High шумны. Но в «слабом» затягивает инеем задние стекла в мороз.





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Дистанционный запуск оправдал себя тем, что мотор с ним прогревается быстро: одного 10‑минутного цикла достаточно, чтобы в —10 ˚С оттаять лобовое стекло горячим воздухом. В этом наверняка помогает электронное управление термостатированием двигателя — вот только в интернете всё больше жалоб на его отказы. У нас пока работает.





Садиться в автомобиль с чистыми стеклами, но ледяными сиденьями всё же неприятно. И даже после включения обогрева кожаные кресла прогреваются не шибко быстро.

Как едет по снегу и льду?

Что касается проходимости, то К5 явно помогает плоское, убранное в щитки днище. Не застрял ни разу. Хотя перед целиной лучше отключить слишком рьяно работающую противобуксовочную систему — благо, делается это физической кнопкой, которую легко найти на ощупь.

Доступ ко всем точкам обслуживания отличный: в пыльнике двигателя есть лючки к масляной пробке и фильтру. К первому ТО уровень масла в картере двигателя уменьшился до середины между отметками на щупе — спишем на обкатку. Обслуживание обошлось в 12 тысяч рублей плюс около 1500 рублей за воздушный фильтр двигателя — я поменял его, хотя завод предлагает его менять лишь после 45 тысяч км.





И хвалю человеческий (пусть и старомодный) селектор автомата: в «пограничных» ситуациях всегда удавалось выехать враскачку, что с кнопками или шайбой переключения передач едва ли возможно.









А вот шины 235/45 R18 явно избыточны по ширине для зимней езды: рановато всплывают в снежной каше, заметно «придерживают» машину в глубоком снегу. Куда лучше бы подошли базовые 16‑ или 17‑дюймовые колеса, имеющие ширину профиля покрышки 215 мм.





И управляемость на скользких покрытиях какая-то… неискренняя. Ощущения — словно едешь по сухому автобану: по мере поворота руля возвращающее усилие растет весьма заметно. Такого эффекта, чтобы кончиками пальцев чувствовать, когда под колесами появился черный лед вместо асфальта, электроусилитель не дает. А еще он стал единственным поводом подозревать поломку: в мороз под 20 градусов на непрогретой машине пару раз как-то нездорово хрюкнул. Но по мере прогрева всё прошло.

Салон за полгода не наскучил, сверчков не появилось. Но сложно привыкнуть к отсутствию подсветки бардачка — ее нет даже в топ-версиях. Странная экономия для столь дорогой машины.

Что смутило?

Наверное, самая большая загадка Kia К5 — почему его сделали седаном, а не лифтбеком. Форма кузова явно намекает на открывающийся целиком лаз в багажник. Но нет — поднимается только маленькая крышечка, при этом не убранный с нее снег ссыпается на стекло, а оттуда — в багажник.





Черная глянцевая накладка на крышке, создающая иллюзию большого «хэтчбековского» стекла, - тоже источник головной боли. На первых машинах по ее креплению вода протекала внутрь крышки. Потом вроде бы конструкцию поменяли — на нашей машине всё сухо, но зимой лед в щелях вокруг накладки скрипит на неровностях.





Ну и явный провал в практичности — узкий лаз из багажника в салон. Матрас шириной 80 см я пропихивал в него «с натягом». Короче, что мешало сделать большую и удобную подъемную дверь, как в лифтбеке Kia Stinger?

А каков расход?

Зима, на удивление, принесла снижение расхода топлива — с 8,87 л/100 км до 8,7. Но тут скорее сказалось обилие загородных поездок: мне по-прежнему очень нравится, как К5 стоит на скоростном шоссе и сколь удобно в дальних поездках водительское кресло.





Пожалуй, это всё, что накопилось за полгода жизни с автомобилем, неожиданно ставшим почти столь же популярным, как Toyota Camry. Скорее всего, больших проблем с ним надо ждать долго. Например, из-за весьма сомнительного антикоррозионного покрытия днища.

Kia K5, 2,0 (150 л. с.), А6

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Изготовитель — Киа Моторс Россия и СНГ

— Киа Моторс Россия и СНГ Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2021 года

— с сентября 2021 года Пробег на момент отчета — 18 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (5000–18 000 км)*, ₽

Расходы на содержание: 5000–8000 км 12 492 ₽

12 492 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 8,87 л/100 км) 12 492 ₽

12 492 ₽ Расходы на содержание: 8000–18 000 км 56 090 ₽

56 090 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 8,70 л/100 км) 40 890 ₽

40 890 ₽ Щетки стеклоочистителя Lynx 1700 ₽

1700 ₽ ТО‑1 13 500 ₽

13 500 ₽ Общие расходы 68 582 ₽

68 582 ₽ Стоимость 1 км пробега 5,28 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.





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