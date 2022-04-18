8 ошибок при переобувке на лето. Есть опасные!

Их совершают даже профессиональные шиномонтажники. Эксперт рассказал, как избежать неприятностей.

Медлят со сменой колес

Весной автолюбители не так спешат переобуваться, как осенью. Тогда, с первым снегопадом, все водители одновременно устремляются в шиномонтажи. Весной же очередей нет. Автомобиль ведет себя на дороге привычно, и, кажется, можно не торопиться.

Но есть несколько веских причин не затягивать с переобувкой. Протектор зимних шин изготовлен из мягкой резиновой смеси (чтобы не дубел на морозе). Именно поэтому и «липучки», и шипованные шины быстро изнашиваются. А последние еще и теряют шипы, которые мягкая резина уже не удерживает.

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Способствует этому и рост средних скоростей. Зимой даже лихачи едут «шепотом». А как потеплело — все пускаются во весь опор. И на следующий сезон у шин может не остаться даже минимально разрешенных 4 мм высоты протектора.

Тех, кто припозднился со сменой шин, подстерегает опасность попутного столкновения с машиной, на которой водитель уже сменил «обувку». При положительных температурах тормозные характеристики и шипованных, и фрикционных зимних шин заметно ниже, чем даже у недорогих летних. И очень обидно будет, когда для торможения не хватит десятка сантиметров.

И устойчивость автомобиля при резких маневрах на зимних шинах гораздо хуже.

У этой шины достаточная высота протектора, но шипы выпали из-за эксплуатации в теплое время года.

Не осматривают шины

Летом мы ездим быстрее, чем зимой. Поэтому к целостности шин нужно отнестись с должным вниманием. Если шины без дисков, то нужно осмотреть их на наличие внутренних неоднородностей, потертостей и торчащих острых предметов, которые снаружи могут быть совершенно не заметны. А при осмотре снаружи обязательно оценить высоту протектора — хватит ли шин на сезон?

Смотрим наличие крупных порезов и, что самое страшное, вылезших стальных проволочек корда. Если проволочки полезли — шину нужно заменить. Также нужно извлечь из канавок протектора камешки и, особенно, осколки стекла, которые режут протектор до корда, что приводит к попаданию туда влаги.

С таким повреждением шину надо ремонтировать. Или оставить в качестве запаски.

Устанавливают как попало

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Осмотрели? Теперь нужно решить, какие ставить на переднюю ось, а какие — на заднюю. Я рекомендую ставить лучшие шины вперед. Дело в том, что с разрывом переднего колеса на скорости справится не каждый водитель. А до таких режимов, когда нужен лучший «держак» задней оси, 95% водителей просто не разгоняются. Поэтому лучшие шины, как по состоянию (ремонтированным проколам, порезам), так и по остаточной высоте протектора ставим вперед.

И если по результатам осмотра шин после зимы пришлось купить пару новых, их тоже стоит ставить вперед. Возможно, даже на пару сезонов, чтобы протекторы на всех колесах подравнялись.

Деформируют пороги

Часто в шиномонтажных мастерских работники для экономии времени поднимают автомобиль за середину порога, чтобы от земли оторвались сразу два колеса. Если ваш автомобиль в годах и коррозия успела ослабить кузов, такой подъем противопоказан. Предупредите об этом работников мастерской, чтобы потом не разбираться, кто виноват и что делать.

Если машине много лет, то даже при подъеме за штатное место лучше подстраховаться. Под домкрат подложить доску, таким образом, распределив давление на большую длину порога.

Забывают про техосмотр

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Переобувка — хороший повод оценить техническое состояние автомобиля. Ведь при снятых колесах видны почти все узлы и детали подвески, рулевого управления, тормозной системы и приводов колес.

Осмотрите внимательно все перечисленные системы сами или попросите сотрудника шиномонтажа (пусть и за небольшое вознаграждение). На наших разбитых дорогах внимания подвеске и рулевому управлению много не бывает. Зато вы будете уверены, что тормозные колодки не изношены, детали кузова не ржавеют, брызговики и подкрылки не растеряли крепеж.

Даже течи масла или других жидкостей из двигателя или коробки передач лучше видно со снятыми колесами.

Не помнят о «секретках»

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Если потеряли ключ от «секретных» болтов, то для снятия лучше ехать в хороший сервис. В шиномонтаже могут возникнуть проблемы с откручиванием особо упрямых секретных гаек (болтов), которые требуют, например, использования электросварки. Риск, что шиномонтажники повредят дорогие и красивые легкосплавные диски, выше.

Но это еще не все проблемы, которые могут доставить «секретки». Помните, что секретные гайки (болты) ослабляют первыми, а затягивают последними. И делать это лучше с помощью динамометрического ключа, соблюдая момент затяжки не выше разрешенного для данного автомобиля. Сразу уезжайте из мастерской, если увидите, что «секретку» пытаются отвернуть пневматическим ударным гайковертом. Сорвут кодовый элемент — хлопот не оберетесь.

Порой снять секретку стоит много нервов и трудов. Хорошо если одну, а не все четыре.

В спешке прикручивают

Перед установкой колес на автомобиль нужно очистить привалочные поверхности диска и ступицы от загрязнений. На ступицу нужно нанести медную смазку. Попадание даже небольших посторонних предметов или кусочков грязи приведет к биению колеса — затяжка крепежа может ослабнуть.

Не забудьте (если это требуется) установить проставочные кольца между ступицей и центральным отверстием диска.

Гайки или болты, во избежание повреждения резьбы, следует наживлять от руки. Подтягивать можно любым способом — от штатного ключа до пневмо- или электрогайковерта. Но окончательную затяжку настоятельно рекомендую проводить динамометрическим ключом.

Часто балансируют

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Если у вас один комплект дисков и два шин, то после каждой сборки колеса его непременно балансируют. А если вы имеете два комплекта колес в сборе, то можно сэкономить. Если в прошлом сезоне колеса не били (вы видите, что нет следов потери балансировочных грузиков, шина ровная), их можно не балансировать.

И если после установки колес вы не отметите заметного биения, можно считать эксперимент удачным, а деньги сэкономленными. В противном случае придется заехать в мастерскую для балансировки.

Полезный совет

Многократные перебортировки шин ухудшают прочность и герметичность посадки шин на диски.

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Если у вас всего четыре диска и два комплекта шин, то, с целью экономии, советую прикупить еще комплект недорогих дисков (возможно, стальных). Надо установить на них зимние шины, а на лето поставить легкосплавные. Так можно заметно сэкономить на переобувке, да и шины, которые раз в полгода не «насилуют» шиномонтажным станком, прослужат дольше.

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