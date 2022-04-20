Страховка стала бесполезной. Эксперты объяснили почему

Из-за резкого подорожания автозапчастей и стоимости ремонта страховых выплат на восстановление автомобиля после ДТП может не хватить. Но выход есть.

Многие страховщики сегодня предлагают клиентам за дополнительную плату увеличить страховое покрытие, переоформив полисы каско.

Причем предложение распространяется на кредитные и лизинговые автомобили — еще каких-то полторы недели назад страховщики на такой риск не шли.

Гибель ремонтопригодного авто

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Логика страховщиков понятна — в полисе каско учитывается стоимость автомобиля на момент покупки полиса. От этой цены при наступлении страхового случая будет рассчитываться выплата.

За март многие автомобили подорожали на 20–30%, а стоимость многих автозапчастей выросла почти в два раза. И можно предположить, что выплата по полису каско, приобретенному в феврале и даже в начале марта 2022 года, не покроет реальную стоимость ремонта. И если небольшой ущерб вам возместят, то в случае крупного ДТП ремонтировать вашу машину страховой компании будет просто невыгодно.

Татьяна Вильчевская, начальник управления рекламы и маркетинга страховой компании «Энергогарант»

Комментарий эксперта

«Автовладельцев, купивших и застраховавших свои автомобили до кризиса на вполне адекватную для тех времен сумму (скажем, 1 млн рублей), сегодня в случае ДТП ждет неприятный сюрприз. Ведь в автосервисе проводить экспертизу и подсчитывать стоимость ремонта будут с учетом подорожания как комплектующих, так и стоимости работ. И если восстановительная стоимость ремонта составит больше 70% от страховой суммы (например, 750 тыс. рублей в нашем случае), страховая компания вправе признать полную конструктивную гибель автомобиля. Поэтому единственный работающий способ обезопасить себя — расширить страховое покрытие на реальную сегодняшнюю стоимость вашей машины».

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В случае признания конструктивной гибели автомобиля владелец может получить полный размер страховой суммы, а годные остатки (все, что осталось от автомобиля) будут переданы страховой компании.

Возможен и вариант, при котором годные остатки передаются владельцу — в этом случае из страховой суммы вычтут стоимость годных остатков. Но ни тот, ни другой вариант, скорее всего, не возместит ваших финансовых потерь.

Иметь каско на сумму, соответствующую сегодняшней рыночной стоимости машины, важно и на случай угона. Иначе выплаченных средств просто не хватит на покупку нового автомобиля.

Цены на страховку будут расти?

С начала марта из-за нестабильности рубля, подорожания запчастей и ремонтных работ средняя стоимость полисов каско выросла на 15–20%. Многие страховщики предполагают, что это не предел — ведь стоимость комплектующих и ремонта продолжает расти.

Однако страховщики отмечают рост спроса на каско. Так, по данным страховой компании «Энергогарант», количество застрахованных автомобилей в марте 2022 года возросло на 16% по сравнению с февралем 2022-го. Автовладельцы, ожидающие роста числа угонов, стремятся защитить машины страхованием. Многие из них подчеркивают, что не смогут позволить себе купить новое авто.

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Будьте аккуратны, соблюдайте ПДД, старайтесь не попадать в ДТП. Храните автомобили на охраняемых территориях и в гаражах. Внимательно изучите предложения разных страховщиков: некоторые страховые компании признают тотальной гибелью автомобиля ущерб свыше 75% страховой стоимости, некоторые установили порог в 70, 65 и даже 60%. По возможности пересмотрите страховую сумму и перезаключите договор со страховой компанией, чтобы в случае угона или конструктивной гибели машины поднять сумму возмещения до адекватной новым ценам. Если вы ограничены в средствах, оплатите страхование с франшизой. Этот способ позволит сэкономить на каско и в то же время защитит автомобиль в случае ДТП и угона. Кроме того, многие страховые компании принимают оплату страховки частями (можно разбить стоимость на четыре равных платежа). Если вы не согласны с решением страховой компании, обращайтесь в суд. Вы можете оспорить как решение страховщика, так и экспертизу, и калькуляцию, проведенную СТО. Судебное решение является обязательным к исполнению ответчиком или истцом.

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