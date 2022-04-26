С 1 апреля 2022 года лихачи начали платить за страховку больше, аккуратные водители — меньше. А техосмотр стал необязательным по-настоящему.

«Автогражданка» подорожает? Да, но нет

Цена полиса ОСАГО складывается из базового тарифа, умноженного на личные коэффициенты.

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С 1 апреля 2022 года в соответствии с указанием Центробанка страховые компании по-новому начали рассчитывать коэффициент бонус-малус (КБМ). Этот коэффициент зависит от аккуратности водителя — чем больше стаж безаварийной езды, тем ниже его значение.

Базовое значение КБМ — его «дают» начинающим автолюбителям при получении прав — поднялось до 1,7 (ранее — 1). Но это не значит, что полис автоматически станет дороже для всех: минимальное значение КБМ для «безаварийных» водителей с 1 апреля снизилось с 0,5 до 0,46. Водители, не ставшие виновниками ДТП до этой даты, получат максимальную скидку в 54% (вместо прежних 50%).

Зато лихачей ждет неприятный сюрприз — максимальный коэффициент бонус-малус с 1 апреля 2022 года рекордно увеличился сразу почти на 1,5 пункта: с 2,45 до 3,92. Страховка таким водителям обойдется дороже почти в 3,5 раза. Принятые значения будут действовать до конца марта 2023 года.

Отслеживайте свой КБМ, чтобы не стать жертвой мошенников

Мнение эксперта

начальник управления рекламы и маркетинга страховой компании «Энергогарант»:

— За каждый год безаварийной езды водителя будет ждать скидка. Уже после одного года безаварийной езды КБМ начинающего водителя снизится до 1,0. То есть скидка за полис уже составит 41%.

Повысить свой КБМ с минимального до максимального довольно сложно: надо стать виновником трех и более аварий в год. Вместе с тем мы советуем клиентам быть по-хорошему въедливыми и выяснять в своей страховой компании, почему присвоен тот или иной КБМ. Редко, но бывает, что данные клиента попадают к мошенникам. После ДТП с составлением европротокола мошенник приходит в свою страховую компанию с чужими данными, авария фиксируется, и у ничего не подозревающего «безаварийного» клиента увеличивается КБМ. А значит, растет и стоимость страховки. Кроме того, мы рекомендуем всем водителям при изменении данных водительского удостоверения или фамилии своевременно информировать об этом страховую компанию. Это позволит сохранить историю КБМ и получить свою законную скидку при оформлении полиса ОСАГО.

Что будет с регрессом?

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В конце 2021 года техосмотр стал необязательным для огромного количества автовладельцев. Тем не менее, часть из них предпочитала получать диагностическую карту: все из-за существовавшей юридической неточности. Ведь в случае ДТП, причиной которого была бы признана неисправность автомобиля, страховые компании теоретически имели право взыскать с виновника аварии «регресс» — компенсацию суммы, выплаченной пострадавшему.

С 12 апреля 2022 года заработали поправки, внесенные в статью 14 Закона об ОСАГО. Они отменяют возможность взыскания регрессного требования к автовладельцу, не прошедшему техосмотр, если причиной аварии стала техническая неисправность авто. Применение данного условия будет зависеть от даты заключения договора.

Что будет с ремонтом?

При оценке ущерба и расчете стоимости ремонта по ОСАГО страховщики ориентируются на справочники автозапчастей, заработавшие 19 марта 2022 года. Прайс-листы для этих справочников формировали в период с 9 до 24 февраля 2022 года — то есть до того, как комплектующие подорожали на 30–50%. С одной стороны, это позволило сохранить стоимость ОСАГО на прежнем уровне. С другой стороны, если после ДТП водитель согласится на денежную выплату, ее в ряде случаев может не хватить на полноценный ремонт.

Комментарий эксперта

, юрист:

— В этом случае нужно настаивать именно на ремонте и не выбирать денежное возмещение. Иначе недостающие деньги можно будет требовать только с виновника ДТП.

Новые справочники будут формироваться раз в три месяца — чтобы успеть за рынком. Тогда, возможно, будет скорректирована и стоимость полиса ОСАГО.

Но поскольку ОСАГО является социальным видом страхования, страховым сообществом будут предприняты все усилия, чтобы сохранить стоимость полиса на стабильном и доступном уровне. Так, уже сейчас Банк России предлагает рассчитывать стоимость восстановительного ремонта по ОСАГО для машин от производителей от недружественных стран, учитывая цены аналогов оригинальных деталей. Это позволит застрахованному автовладельцу отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми и качественными запчастями.

Когда выгоднее ремонт по ОСАГО, а в каких случаях лучше взять деньгами? Все подробности тут.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС и «За рулем»