Страховщики нашли способ не платить по ОСАГО? Юрист все объяснил

В интернете ходят «страшилки» о том, что некоторые недобросовестные страховщики отказываются платить страховое возмещение. Причем получить его нельзя даже через суд и даже с исполнительным листом на руках.

Компании при этом ссылаются на постановление Правительства России № 497 от 28.03.2022 — «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», которое действует от 28.03.2022. Одновременно с ним запрещается начислять неустойки, пени и штрафы.

Пострадавший вынужден обращаться с жалобой к финомбудсмену, а потом в суд, который чаще всего выносит решение о принудительном взыскании средств с должника. Но теперь получить деньги с банковского счета страховой компании стало невозможно. Благодаря этому документу.

Постановление о моратории издали совсем для других целей — чтобы из-за санкций западных стран не пришлось банкротиться российским компаниям, но некоторые страховщики этим воспользовались. Так ли это на самом деле и как правильно поступить автовладельцам, которые столкнулись с такой ситуацией?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

у виновника ДТП нет страхового полиса ОСАГО. Однако если у виновника аварии полис ОСАГО недействителен потому, что у страховщика отозвали лицензию, страховая компания второго участника ДТП, пострадавшего в этой аварии, обязана возместить ему ущерб. Если страховая компания — банкрот или у нее отозвана лицензия, выплату производит Российский союз автостраховщиков;

эксплуатация автомобиля не по назначению: тест-драйв, учебная езда, спортивные соревнования и пр.;

не предоставлены документы в полном объеме;

неправильное оформление аварии по европротоколу, когда не были соблюдены условия такого оформления.

Если же страховая компания отказала в выплате незаконно, то пострадавший вправе обратиться к финансовому уполномоченному и далее, в суд. Что касается получения выплаты по решению суда, то здесь все достаточно просто. Пострадавший предъявляет в банк, где у страховой компании должника открыт счет, заявление о списании денежных средств на основании исполнительного листа. Деньги на счет пострадавшего поступают в течение трех дней. Конечно, при наличии денежных средств на счету должника. Ситуация, когда у страховой компании нет денег на счету, маловероятна. Ведь к страховым компаниям предъявляются весьма серьезные требования по финансовому обеспечению своей деятельности.

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Можно, конечно, допустить, что у какой-либо страховой компании возникли серьезные финансовые проблемы, и она не может исполнять обязательства. Тогда кредитор, тот, кто не может получить деньги, вправе инициировать банкротство или присоединиться к уже запущенной процедуре.

Действительно, сейчас действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве, подаваемых кредиторами. То есть, если у страховой компании серьезные финансовые проблемы и просрочка по оплате счетов, то в течение полугода банкротить ее не будут, предоставив время для улучшения ситуации. Но это вовсе не означает, что страховые компании не должны платить деньги пострадавшим на основании исполнительных листов или занижать суммы выплат.

Фото: Depositphotos и «За рулем»