Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

Считается, что в плане управляемости кроссоверы уступают чисто дорожным моделям. Но есть исключение!

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Можно ли сейчас на рынке авто с пробегом выбрать приличный кроссовер с отточенной управляемостью? Да не из премиальных марок, а чтоб реально было подступиться с бюджетом в 1,5 млн рублей?

Вопрос сложный, ведь ищем мы довольно редкую машину. Откуда взяться управляемости, если подвеска кроссовера, как правило, мягче, чем у легковушки, а центр тяжести выше...

Тем не менее, эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил для вас подборку недорогих подержанных кроссоверов, которые отлично рулятся. А мы выделим вариант, интересный с точки зрения баланса качеств.

Обратная сторона хорошей управляемости — это снижение комфорта на неровной дороге. Многие кроссоверы нарочито «дорожного» толка грешат как раз этим. Но Ford Kuga на этом фоне выгодно выделяется. И да, по быстроте реакций и обратной связи на руле Куга — среди лучших представителей «жанра».

При этом шасси настроено таким образом, что правильная управляемость не помешала хорошей плавности хода. По неровной дороге Ford идет плавнее большинства похожих машин.

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Имея 1,5 миллиона рублей, можно рассчитывать на довольно свежий экземпляр 2016–2017 годов с пробегом 80–100 тысяч километров. Скорее всего, это будет моноприводная машина со 150-сильным атмосферником объемом 2,5 литра.

Хороший ведь вариант?.. Но, если он чем-то не устраивает, есть и другие.

Все варианты недорогих кроссоверов с хорошей управляемостью.

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Фото: Ford