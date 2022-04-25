Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — журнал За рулем

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

Считается, что в плане управляемости кроссоверы уступают чисто дорожным моделям. Но есть исключение!

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Можно ли сейчас на рынке авто с пробегом выбрать приличный кроссовер с отточенной управляемостью? Да не из премиальных марок, а чтоб реально было подступиться с бюджетом в 1,5 млн рублей?

Вопрос сложный, ведь ищем мы довольно редкую машину. Откуда взяться управляемости, если подвеска кроссовера, как правило, мягче, чем у легковушки, а центр тяжести выше...

Тем не менее, эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил для вас подборку недорогих подержанных кроссоверов, которые отлично рулятся. А мы выделим вариант, интересный с точки зрения баланса качеств.

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

Обратная сторона хорошей управляемости — это снижение комфорта на неровной дороге. Многие кроссоверы нарочито «дорожного» толка грешат как раз этим. Но Ford Kuga на этом фоне выгодно выделяется. И да, по быстроте реакций и обратной связи на руле Куга — среди лучших представителей «жанра».

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

При этом шасси настроено таким образом, что правильная управляемость не помешала хорошей плавности хода. По неровной дороге Ford идет плавнее большинства похожих машин.

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Имея 1,5 миллиона рублей, можно рассчитывать на довольно свежий экземпляр 2016–2017 годов с пробегом 80–100 тысяч километров. Скорее всего, это будет моноприводная машина со 150-сильным атмосферником объемом 2,5 литра.

Хороший ведь вариант?.. Но, если он чем-то не устраивает, есть и другие.

Все варианты недорогих кроссоверов с хорошей управляемостью.

Фото: Ford

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

Считается, что в плане управляемости кроссоверы уступают чисто дорожным моделям. Но есть исключение!

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — фото 1329545Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — фото 1329546Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — фото 1329547Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью
Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью

Считается, что в плане управляемости кроссоверы уступают чисто дорожным моделям. Но есть исключение!

Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — фото 1329545Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — фото 1329547Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью — фото 1329546Назван недорогой кроссовер с отличной управляемостью
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Отзывы о Ford Kuga (4)

Ford 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Энергоемкая подвеска, практически не требует внепланового обслуживания, довольно проходимая

Недостатки:

Большой расход топлива в городе, неудобный доступ к аккумулятору, чрезвычайно жаркий подогрев сидений

Комментарий:

Хороший автомобиль

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