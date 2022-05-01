ВАЗ-2105 для спецслужб: у этих «пятерок» был секретный мотор

Отличить такие машины по внешнему виду было невозможно.

В конце 70‑х — начале 80‑х годов поползли слухи о том, что некоторые Жигули пятой модели разгоняются до сотни быстрее, чем за 10 секунд, а потому «делают» на дороге всех.

Так оно и было: ВАЗ‑21059 с двухсекционным роторным двигателем ВАЗ‑411М (2,3 литра, 120 л.с.) выпускали мелкосерийно как машины «специального назначения» — для милиции и госбезопасности.

По сложившейся традиции внешне Жигули с роторами совершенно не отличались от обычных «пятерок».

Однако ванкелевские моторы так и остались экзотикой, которая годилась разве что для единичного производства, требуя постоянного и специфического обслуживания.

Испытатели рассказывали, насколько непривычным им показался стремительный и ровный (без провалов) разгон автомобиля. Уже на первой передаче, быстро раскрутив двухсекционный мотор, можно было развить 90 км/ч! Но тормозить двигателем, переключая передачи вниз, было невозможно, а от энергичной езды страдали синхронизаторы коробки. Характерная черта роторного двигателя — большой расход масла, минимум 200 мл на 1000 км. А топлива «бешеные» Жигули в среднем потребляли 12 л/100 км.

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Фото: из архива автора