Напомним, срок действия национальных водительских удостоверений, истекший (или истекающий) в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 г., продлен на три года. Но есть ряд условий, при которых замена прав обязательна.

Срок действия прав заканчивается 31 декабря. Сколько времени дается на замену? Учитывается ли, что следу­ющие 10 дней — выходные?

Сергей Николаев, г. Иркутск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», истечение срока действия водительского удостоверения относится к основаниям прекращения действия права на управление транспортными средствами. При этом законодательством не установлен период, в течение которого необходимо произвести замену.

Напомним, Правительство России на три года продлило действие национальных водительских удостоверений, срок которых истекает (или истек) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Постановление уже опубликовано на сайте правительства и вступило в силу.

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Условия, при которых обязательно нужно поменять удостоверение:

изменились данные водителя

появились медицинские ограничения на управление транспортом

само удостоверение утрачено либо повреждено.

Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

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Для того чтобы поменять водительское удостоверение, не обязательно ждать 31 декабря. Сделать это можно заранее, обратившись с соответствующим заявлением в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Все нюансы замены водительских прав рассмотрены тут.

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