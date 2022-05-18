Срок действия прав заканчивается 31 декабря. Сколько времени дается на замену? Учитывается ли, что следующие 10 дней — выходные?
Сергей Николаев, г. Иркутск
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», истечение срока действия водительского удостоверения относится к основаниям прекращения действия права на управление транспортными средствами. При этом законодательством не установлен период, в течение которого необходимо произвести замену.
Напомним, Правительство России на три года продлило действие национальных водительских удостоверений, срок которых истекает (или истек) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Постановление уже опубликовано на сайте правительства и вступило в силу.
Условия, при которых обязательно нужно поменять удостоверение:
- изменились данные водителя
- появились медицинские ограничения на управление транспортом
- само удостоверение утрачено либо повреждено.
Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.
Для того чтобы поменять водительское удостоверение, не обязательно ждать 31 декабря. Сделать это можно заранее, обратившись с соответствующим заявлением в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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