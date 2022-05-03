Почему отказывают тормоза?

Причин — немало. Но особенно не советуем изнашивать тормозные колодки до предельного состояния.

Перефразируя булгаковского Воланда, можно охарактеризовать тормозную систему автомобиля примерно так: «Тормоза смертны, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что они иногда ­внезапно смертны».

Действительно, в нежелании машины тормозить необязательно повинна ее тормозная система.

Если автомобиль внезапно перестает слушаться тормозной педали, то виноватой может быть, например, скользкая дорога. Другой вариант — проколотое колесо. А то и погода: в сильную жару тормозная жидкость опасно близко подходит к точке кипения. После ледяного дождя колодки и тормозной диск (барабан) могут обледенеть так, что тормози — не тормози, а особой разницы не почувствуете.

Так может отделиться накладка от основания. Явление особенно характерно для контрафактных колодок.

Многие из этих ситуаций часто возникают по вине водителя. Тормозная жидкость может вскипеть в результате псевдоспортивного стиля езды с резкими разгонами и частыми торможениями. Или при авантюрной езде по горным дорогам. А обледенение может наступить после зимней мойки машины, если водитель после выезда на дорогу не просушит тормоза серией торможений на безопасных участках.

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Но самое неприятное, конечно, поломка тормозных колодок. Перегрев некачественного поверхностного слоя накладки тут же снижает коэффициент трения: прощай, нормальное торможение. Фрикционный материал зачастую норовит растрескаться, а то и оторваться совсем. Это — катастрофа: поршень тормозного цилиндра, не встречая привычного препятствия, чрезмерно выдвигается наружу, происходит разгерметизация системы — в общем, приехали.

Чтобы сберечь тормозные цилиндры от излишней «вольности», рекомендуем не изнашивать тормозные колодки до предельного истончения накладки, а заменять их заблаговременно.

Нормальный бюджетный выбор для немолодых автомобилей Hyundai Accent и Getz. Передние колодки «За рулем» — одни из тех, которые успешно выдержали испытания. Задние тормозные колодки для Соляриса и Rio изготовлены по той же технологии, что и передние, а потому, учитывая более низкие нагрузки на задней оси, гарантированно надежны.

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При замене тормозных колодок на новые обычно рекомендуют обращать внимание на брендовые изделия, пользующиеся заслуженным авторитетом на рынке. Однако владельцам массовых автомобилей резонно делать ставку и на бюджетные изделия известных поставщиков, компенсируя их сравнительно ограниченные возможности более частыми заменами, не дожидаясь скрипа металла по металлу. Все-таки тормозные колодки — это типичный расходник, требующей ­регулярной замены .

Вместе с тем, не стоит брать колодки некоторых азиатских производителей. Наш тест колодок на механический отрыв фрикционной накладки от стального основания показал, что не все они выдерживают большую нагрузку. Имеет смысл обратить внимание на недорогие и качественные колодки отечественных брендов.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»