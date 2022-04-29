Как мошенники будут разводить водителей на майских праздниках

Опытные автовладельцы уверены, что с ними подобное точно не случится. Иногда именно на это и рассчитывают мошенники.

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Сколько бы ни было способов обмана, в каждом случае есть три главных составляющих:

Переживания водителя за свой автомобиль;

Стремление решить вопрос, не привлекая сотрудников ГИБДД;

Быстрое разрешение ситуации без привлечения внимания, читай — без свидетелей.

В большинстве своем жертвы даже не подозревают, что их «разводят». Более того, остаются довольны, что проблема решилась «без последствий». Материалы по теме Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлоп ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей? Усталость за рулем приравняют к пьянству Схема 1. Кто же откажет в помощи ребенку Материалы по теме Новая автоподстава при помощи бутылки — юрист все объяснил «Развод» относительно новый, но уже доказавший результативность. Ставка делается на всеобщую любовь к детям. Для большей эффективности выбираются автомобили с бустером или детским креслом. Схема простая, но в то же время поражает своей жестокостью. Вы стоите на парковке, и к вашей машине подходит плачущий ребенок. Сквозь слезы он рассказывает, что мама с папой его бьют, и просит, чтобы вы отвезли его к бабушке. По другой схеме ребенок говорит, что потерялся, и просит вас помочь ему с поиском родителей. Кто же откажет детям в подобных ситуациях?





Попытка оказать помощь несчастному ребенку может обернуться для вас большими неприятностями. В указанном месте вас будут поджидать подставные родители и такие же сотрудники полиции. Вам тут же предъявят обвинение в похищении ребенка. Ст. 126 УК РФ предусматривает за похищение несовершеннолетнего наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Ст. 134 УК РФ (педофилия) грозит лишением свободы на срок до четырех лет. Естественно, вам тут же предложат решить вопрос на месте.

Как поступить? Возможно, это цинично, но ответственность за чужого ребенка ― не ваша забота. Вы не имеете права без согласия родителей отвозить куда-либо чужих детей. Если с ребенком и в самом деле приключилась беда, то сразу звоните в полицию. Так же следует поступить, когда подозреваете, что перед вами не настоящие сотрудники полиции.

Схема 2. У вас дым из-под капота

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Чаще всего мошенники применяют этот обман, когда за рулем женщина, ведь в большинстве случаев женщины не разбираются в конструкции двигателя.

Обман происходит следующим образом. В процессе движения, поравнявшись с автомобилем жертвы, мошенник подает знаки, что с машиной что-то не так, и рекомендует остановиться. «Заботливый» попутчик при этом также останавливается, подбегает к машине жертвы и просит срочно открыть капот. Затем в районе двигателя он спешно проделывает какие-то манипуляции.

Задача мошенника — не дав вам опомниться, воспользоваться моментом и капнуть моторное масло на раскаленный двигатель. После этого из-под капота действительно повалит густой дым. Далее жертве предлагается поехать вместе с аферистом на ближайшую СТО. Уже на месте вы попадаете в ловкие руки, которые обдерут вас как липку.

Как быть? В любой ситуации не разрешайте посторонним осматривать ваш автомобиль, а тем более лезть под капот. Желающего помочь спокойно поблагодарите и дайте понять, что с ремонтом справитесь сами. Если техническое состояние машины вызывает опасения, то позвоните в автосервис или друзьям, разбирающимся в ремонте автомобилей.

Схема 3. Помогите девушке

Отечественные автолюбители славятся своей солидарностью. Однако находятся желающие воспользоваться этим в корыстных целях.

«Развод» имеет много вариантов, но суть у них одна: пока вы оказываете помощь попавшему в беду автовладельцу, злоумышленники роются в салоне вашей машины.

На деле это может выглядеть так. К примеру, вы стоите в очереди на заправку, к вам подходит девушка и просит проверить в ее машине колесо, которое, как ей кажется, спустило. Отозвавшись на просьбу и осмотрев колесо, вы убеждаете девушку, что все в порядке. В то же самое время из вашей машины похищают документы, деньги или ценные вещи. Не исключается и попытка угона автомобиля.

В некоторых случаях мошенники обходятся без «ловли на живца». У вашей машины могут проткнуть колесо или привязать пустую консервную банку. Могут даже подложить под дворник деньги. Цель одна ― выманить вас из машины, а там уже ловкость рук и дело техники.

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Как правильно поступить? Выходя даже на полминуты из машины, закрывайте ее на ключ. Также рекомендуется перед началом каждой поездки обойти машину вокруг и осмотреть ее. В случае обнаружения кражи сразу звоните по телефону 112. В случае пропажи банковских карт немедленно звоните в банк и блокируйте их.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Водителю необходимо всегда быть начеку и понимать, что город — это среда повышенной опасности. Не стоит соглашаться с теми «правилами игры», которые вам навязывают посторонние лица. Алгоритм поведения очень простой: любыми спорами и разногласиями в части дорожного транспорта у нас занимается Госавтоинспекция, куда и нужно звонить. Можно даже просто набрать номер «112» и попросить соединить вас с полицией (ждать инспекторов ГИБДД порой приходится очень долго. — Прим. ред.), чтобы зафиксировать факт обращения. Первым делом рассказываете, где вы находитесь, затем — что именно произошло и что такие-то люди предлагают вам решить вопрос на месте.