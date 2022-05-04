Niva Legend «закипела» на бездорожье - это всегда так?

Увы, вентилятор может случиться не только на жестких тестах, но и в повседневной эксплуатации.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

— Отказ вентилятора в ходе вашего теста Нивы Legend — это массовое явление или вам просто не повезло?

Отказал вентилятор системы охлаждения — и температура охлаждающей жидкости резко пошла вверх в самый важный момент. Выбраться успел, но и закипеть тоже! Антифриз хлынул через пробку расширительного бачка.

— Не готов сказать, что поломка вентилятора и последующий перегрев — явление массовое, хотя это случается. Виной тому не самое высокое качество некоторых элементов — таких, как реле. Именно оно и стало причиной поломки.

То, что это случилось именно на бездорожье, просто совпадение.

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