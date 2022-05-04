Niva Legend «закипела» на бездорожье — это всегда так? — журнал За рулем

Niva Legend «закипела» на бездорожье - это всегда так?

Увы, вентилятор может случиться не только на жестких тестах, но и в повседневной эксплуатации.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

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— Отказ вентилятора в ходе вашего теста Нивы Legend — это массовое явление или вам просто не повезло?

Отказал вентилятор системы охлаждения — и температура охлаждающей жидкости резко пошла вверх в самый важный момент. Выбраться успел, но и закипеть тоже! Антифриз хлынул через пробку расширительного бачка.

— Не готов сказать, что поломка вентилятора и последующий перегрев — явление массовое, хотя это случается. Виной тому не самое высокое качество некоторых элементов — таких, как реле. Именно оно и стало причиной поломки.

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То, что это случилось именно на бездорожье, просто совпадение.

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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