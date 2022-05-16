Лада Веста б/у и новая - в чем разница?

Эксперт «За рулем» до сих пор ездит на вазовском флагмане из первой партии, а свежий седан порадовал заметным «повышением в классе».

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически.

— Сравнивая новую и шестилетнюю Весту, вы отметили, что сразу почувствовали «повышение в классе». А поконкретнее можно?

— Веста с пробегом утратила былую упругость подвески. Это стало заметно еще до пробега 100 тысяч км. Меняли пока только стойки стабилизатора, и явных недостатков (течей, стуков и люфтов) в других элементах нет. Но есть огромная разница с Вестой с минимальным пробегом.

Кроме того, появились «сверчки» в салоне, тоже задолго до 100 тысяч км. Два этих фактора создают впечатление изрядно «уставшей» машины, хотя в ней всё исправно.

Глобально Веста получилась очень удачной моделью. У нее нет серьезных конструктивных просчетов или обилия детских болезней. А по характеристикам подвески это, пожалуй, лучшая машина в сегменте. В ней удачно сочетаются энергоемкость (даже на низкопрофильных 17‑дюймовых шинах), надежность (редакционная машина за 120 тысяч км не потребовала вложений в ходовую) и управляемость (Polo и Rapid рулятся точнее, но они заметно жестче). Именно поэтому по подвеске Веста получала лишь мелкие доработки, но основные характеристики не менялись.





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