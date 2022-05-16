Лада Веста б/у и новая - в чем разница?

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически.
Материалы по темеНовая Лада Веста: что внутри? Сколько стоит?
— Сравнивая новую и шестилетнюю Весту, вы отметили, что сразу почувствовали «повышение в классе». А поконкретнее можно?
— Веста с пробегом утратила былую упругость подвески. Это стало заметно еще до пробега 100 тысяч км. Меняли пока только стойки стабилизатора, и явных недостатков (течей, стуков и люфтов) в других элементах нет. Но есть огромная разница с Вестой с минимальным пробегом.
Материалы по темеВыручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?
Кроме того, появились «сверчки» в салоне, тоже задолго до 100 тысяч км. Два этих фактора создают впечатление изрядно «уставшей» машины, хотя в ней всё исправно.
Глобально Веста получилась очень удачной моделью. У нее нет серьезных конструктивных просчетов или обилия детских болезней. А по характеристикам подвески это, пожалуй, лучшая машина в сегменте. В ней удачно сочетаются энергоемкость (даже на низкопрофильных 17‑дюймовых шинах), надежность (редакционная машина за 120 тысяч км не потребовала вложений в ходовую) и управляемость (Polo и Rapid рулятся точнее, но они заметно жестче). Именно поэтому по подвеске Веста получала лишь мелкие доработки, но основные характеристики не менялись.
Материалы по темеLada Vesta после 120 000 км: 10 вопросов и ответы эксперта
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- Какой на самом деле ресурс у Лады Весты, узнайте тут.
- Широкий выбор запасных частей и расходных материалов выпускается под торговой маркой «За рулем». Полный ассортимент и список продавцов — по ссылке.
- Сохранить пороги и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.
- «За рулем» можно читать и в Viber.