Лада Веста б/у и новая — в чем разница? — журнал За рулем

Лада Веста б/у и новая - в чем разница?

Эксперт «За рулем» до сих пор ездит на вазовском флагмане из первой партии, а свежий седан порадовал заметным «повышением в классе».

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически.

Материалы по теме
Новая Лада Веста: что внутри? Сколько стоит?

Сравнивая новую и шестилетнюю Весту, вы отметили, что сразу почувствовали «повышение в классе». А поконкретнее можно?

— Веста с пробегом утратила былую упругость подвески. Это стало заметно еще до пробега 100 тысяч км. Меняли пока только стойки стабилизатора, и явных недостатков (течей, стуков и люфтов) в других элементах нет. Но есть огромная разница с Вестой с минимальным пробегом.

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

Кроме того, появились «сверчки» в салоне, тоже задолго до 100 тысяч км. Два этих фактора создают впечатление изрядно «уставшей» машины, хотя в ней всё исправно.

Глобально Веста получилась очень удачной моделью. У нее нет серьезных конструктивных просчетов или обилия детских болезней. А по характеристикам подвески это, пожалуй, лучшая машина в сегменте. В ней удачно сочетаются энергоемкость (даже на низкопрофильных 17‑дюймовых шинах), надежность (редакционная машина за 120 тысяч км не потребовала вложений в ходовую) и управляемость (Polo и Rapid рулятся точнее, но они заметно жестче). Именно поэтому по подвеске Веста получала лишь мелкие доработки, но основные характеристики не менялись.
Материалы по теме
Lada Vesta после 120 000 км: 10 вопросов и ответы эксперта

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.


  • Какой на самом деле ресурс у Лады Весты, узнайте тут.
  • Широкий выбор запасных частей и расходных материалов выпускается под торговой маркой «За рулем». Полный ассортимент и список продавцов — по ссылке.
  • Сохранить пороги и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.
Наше новое видео
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»
Новый Renault Duster после 30 000 км — полный список проблем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров1460
Оцените материал
0:—3

Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: