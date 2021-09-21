Какой на самом деле ресурс у Лады Весты? Ответ эксперта
Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Вопрос по отчету о неисправностях, которые накопились за пять лет у редакционной Лады. Можно ли сказать, что реальный ресурс таких машин – 100 тысяч км?
— Ресурс Весты и других автомобилей Лада отнюдь не 100 тысяч км. Но к этому рубежу в машинах окончательно исчезает ощущение молодости и свежести.
Порой подсознательно меняется и отношение к автомобилю. Мол, раз ты всё равно скрипишь и требуешь ремонта, то получишь внимания по минимуму.
Теория волнообразного возникновения поломок в машине в очередной раз подтвердилась. Прошлый отчетный период прошел на удивление тихо, зато в следующие пять месяцев накрыл девятый вал неисправностей. Стоимость километра пробега выросла больше чем на 30 копеек и перевалила за 5 рублей.
Обилие поломок на этом пробеге – тоже не свидетельство «финиша», хотя бы потому, что завод дает гарантию как раз до 100 тысяч км. Кроме того, проблемы с нашей Вестой всегда идут волнами. После шквала неисправностей обязательно наступает затишье на несколько тысяч километров. И я его жду.
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- О том, во что превращается Лада веста после 100 тыс. км, рассказали владельцы.
- Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. Информацию о том, как правильно обслуживать автомобиль, можно прочитать в книгах издательства «За рулем»
- Осенью как никогда стоит задуматься о проходимости своего автомобиля. Не лишними в багажнике автомобиля будут антибуксы, не обойтись и без ремней противоскольжения.
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.