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Какой на самом деле ресурс у Лады Весты? Ответ эксперта

Завод дает гарантию 100 тысяч километров. Но обилие поломок на таком пробеге — вовсе не свидетельство «финиша».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца

— Вопрос по отчету о неисправностях, которые накопились за пять лет у редакционной Лады. Можно ли сказать, что реальный ресурс таких машин – 100 тысяч км?

— Ресурс Весты и других автомобилей Лада отнюдь не 100 тысяч км. Но к этому рубежу в машинах окончательно исчезает ощущение молодости и свежести.

Порой подсознательно меняется и отношение к автомобилю. Мол, раз ты всё равно скрипишь и требуешь ремонта, то получишь внимания по минимуму.

Теория волнообразного возникновения поломок в машине в очередной раз подтвердилась. Прошлый отчетный период прошел на удивление тихо, зато в следующие пять месяцев накрыл девятый вал неисправностей. Стоимость километра пробега выросла больше чем на 30 копеек и перевалила за 5 рублей.

115 тыс. км с Вестой: не верьте сервисной книжке!

Обилие поломок на этом пробеге – тоже не свидетельство «финиша», хотя бы потому, что завод дает гарантию как раз до 100 тысяч км. Кроме того, проблемы с нашей Вестой всегда идут волнами. После шквала неисправностей обязательно наступает затишье на несколько тысяч километров. И я его жду.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За Рулем
Количество просмотров 16150Количество комментариев 6
Фото:За Рулем
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-33