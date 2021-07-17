115 тыс. км с Вестой: не верьте сервисной книжке!

На шестом году жизни Lada Vesta из парка «За рулем» угодила в ресурсную ловушку: на 108 тыс. км отказала помпа - притом что замена комплекта ГРМ заявлена с интервалом в 180 тысяч км. Спасибо, что мотор не заклинило...

Заменили аккумулятор...

Аккумулятор крепится перекинутой сверху пластиной, от которой вниз уходят две длинные шпильки. При замене батареи одна из них просто лопнула от усилия маленького гаечного ключа.

Теория волнообразного возникновения поломок в машине в очередной раз подтвердилась.

Прошлый отчетный период прошел на удивление тихо, зато в следующие пять месяцев накрыл девятый вал неисправностей. Стоимость километра пробега выросла больше чем на 30 копеек и перевалила за 5 рублей.

Минувшая зима выдала морозов и снега за двоих. В очередные —22 ˚С Веста после двух дней простоя заводиться отказалась. Имела право: аккумулятор стоял еще родной, ни разу не подзаряжавшийся. Замену взял из оставшихся после редакционных тестов. Но у обычного автомобилиста вряд ли сложены стопки батарей в коридоре, поэтому для чистоты подсчетов минимальную цену приличного аккумулятора в таблицу затрат я включил.

Комплект ГРМ с помпой...

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Самой крупной неприятностью стал… перегрев в —15 ˚С, заставший меня в 30 км от города. Я даже не сразу понял, на что ругается противным звуковым сигналом машина: никаких тревожных ламп на приборке не зажглось. И только когда из дефлекторов меня освежило ледяным воздухом, заметил завалившуюся вправо стрелку температуры. Рисковать двигателем не стал, доковылял до ближайшего торгового центра, где и засел ждать эвакуатор.

По признакам грешил на термостат, поэтому и в сервисе сразу сказал менять его. Не угадал — оказалась помпа. У неё развалилась крыльчатка. И вот тут меня, как модно выражаться, бомбануло. Вазовцы гордо заявили для Весты интервал замены комплекта ГРМ в 180 тысяч км. И какого ж черта, позвольте спросить, если непосредственно связанная с ним помпа осталась качеством ниже плинтуса? Спасибо, что не заклинило, а просто перестала качать! А то бы, как на редакционных Датсуне и Гранте, перебирали головку блока.

Помпа прошла 108 тысяч км. Менять ее и оставлять старый ремень ГРМ — глупость, поэтому заменили разом всё, и счет оказался внушительным.

Поломка насоса на 108 тысячах км наводит на мысли, что его гарантированный ресурс около 90 тысяч км — аккурат срок замены ГРМ у большинства других марок.

Что ж, провели эксперимент — и теперь можем сказать с уверенностью: не верьте сервисной книжке! Ремень, быть может, 180 тысяч и выдержит. А вот помпа может и не сдюжить.

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Едва перевалило за 110 тысяч, знакомо начал подсекать выпуск. Уже проходили: так на 38 тысячах начала сдаваться гофра, которую нам поменяли по гарантии на 61 тысяче. В тот раз она помирала долго, сейчас экспериментировать не хотелось.

Специализированный сервис за 20 минут и 5000 рублей одарил новой деталью. Вернулся я туда же ровно через месяц. На сей раз ослаб хомут, и глушитель отвязался от средней части выпускного тракта. Ещё 5000 в кассу, ибо подгнившие трубы можно было надежно соединить только с ввариванием новых фрагментов.

Заводские гофры отходили 61 и 49 тысяч км. Позорно мало!



Моторчик стеклоомывателя Жертвой зимы оказался стеклоомыватель. Начал с очевидных проверок, но ничего не подтвердилось: жидкость идеально текучая, предохранитель цел. Оказалось, просто не включался моторчик. Теплее минус тринадцати — все отлично, хоть на градус ниже — едешь в надежде, что нигде не попадутся реагенты. Жертвой зимы оказался стеклоомыватель. Начал с очевидных проверок, но ничего не подтвердилось: жидкость идеально текучая, предохранитель цел. Оказалось, просто не включался моторчик. Теплее минус тринадцати — все отлично, хоть на градус ниже — едешь в надежде, что нигде не попадутся реагенты.

От моторчика омывателя Continental не ждал подвоха, а его пришлось менять. Заднее крыло на стыке с бампером. Деталь в родной окраске, и сколов в этом месте не было.

Возраст? Чувствуется

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С таким парадом дефектов снова не дошли руки до сход-развала и замены ветрового стекла. Да и жаба задушила: тоже ведь не копеечные траты. Но расстроило не только это. В Весте отчетливо стала чувствоваться старость. В салоне сверчки, подвеска расхлябанная, лобовик затерт, у педали тормоза холостой ход стал в треть от общего. И даже мотор, кажется, стал работать натужнее. У одноклассников‑иномарок такого нет, хотя они тоже собраны из бюджетных материалов по простым технологиям. С таким парадом дефектов снова не дошли руки до сход-развала и замены ветрового стекла. Да и жаба задушила: тоже ведь не копеечные траты. Но расстроило не только это. В Весте отчетливо стала чувствоваться старость. В салоне сверчки, подвеска расхлябанная, лобовик затерт, у педали тормоза холостой ход стал в треть от общего. И даже мотор, кажется, стал работать натужнее. У одноклассников‑иномарок такого нет, хотя они тоже собраны из бюджетных материалов по простым технологиям.

Два года с момента предыдущей чистки — и под жабо снова болото. Виновники засоров — резинки в сливных отверстиях с зауженным внизу проемом.



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Поразительна разница с новой Вестой — машину с нулевым пробегом я смело порекомендовал бы друзьям. ­

Но, глядя на поездившую редакционную машину, уже не посоветую. Попытка была хорошая, однако разочарование все равно ­пришло.



Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5 Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — 114 700 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–114 700 км)* Расходы на содержание: 0–106 000 км 499 379 ₽ Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,1 л/100 км) — 381 263 ₽

381 263 ₽ Расходы на содержание: 106 000 — 114 700 км — 80 000 ₽

80 000 ₽ Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0 л/100 км) — 34 026 ₽

34 026 ₽ Замена гофры — 5000 ₽

5000 ₽ Комплект ГРМ с помпой — 6782 ₽

6782 ₽ Ремонт системы охлаждения (работа + запчасти) — 10 813 ₽

10 813 ₽ Аккумулятор — 3500 ₽

3500 ₽ Ремонт глушителя — 5000 ₽

5000 ₽ Насос стеклоомывателя — 1120 ₽

1120 ₽ Лампы — 679 ₽

679 ₽ Летние шины Nokian Hakka Green 2, 4 шт. — 13 080 ₽

13 080 ₽ Общие расходы — 579 379 ₽

579 379 ₽ Стоимость 1 км пробега — 5,05 ₽ * Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

Все проблемы Лады Весты с пробегом мы рассмотрели в этой публикации.

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