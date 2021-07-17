115 тыс. км с Вестой: не верьте сервисной книжке!

Заменили аккумулятор...
Теория волнообразного возникновения поломок в машине в очередной раз подтвердилась.
Прошлый отчетный период прошел на удивление тихо, зато в следующие пять месяцев накрыл девятый вал неисправностей. Стоимость километра пробега выросла больше чем на 30 копеек и перевалила за 5 рублей.
Минувшая зима выдала морозов и снега за двоих. В очередные —22 ˚С Веста после двух дней простоя заводиться отказалась. Имела право: аккумулятор стоял еще родной, ни разу не подзаряжавшийся. Замену взял из оставшихся после редакционных тестов. Но у обычного автомобилиста вряд ли сложены стопки батарей в коридоре, поэтому для чистоты подсчетов минимальную цену приличного аккумулятора в таблицу затрат я включил.
Комплект ГРМ с помпой...
Самой крупной неприятностью стал… перегрев в —15 ˚С, заставший меня в 30 км от города. Я даже не сразу понял, на что ругается противным звуковым сигналом машина: никаких тревожных ламп на приборке не зажглось. И только когда из дефлекторов меня освежило ледяным воздухом, заметил завалившуюся вправо стрелку температуры. Рисковать двигателем не стал, доковылял до ближайшего торгового центра, где и засел ждать эвакуатор.
По признакам грешил на термостат, поэтому и в сервисе сразу сказал менять его. Не угадал — оказалась помпа. У неё развалилась крыльчатка. И вот тут меня, как модно выражаться, бомбануло. Вазовцы гордо заявили для Весты интервал замены комплекта ГРМ в 180 тысяч км. И какого ж черта, позвольте спросить, если непосредственно связанная с ним помпа осталась качеством ниже плинтуса? Спасибо, что не заклинило, а просто перестала качать! А то бы, как на редакционных Датсуне и Гранте, перебирали головку блока.
Поломка насоса на 108 тысячах км наводит на мысли, что его гарантированный ресурс около 90 тысяч км — аккурат срок замены ГРМ у большинства других марок.
Что ж, провели эксперимент — и теперь можем сказать с уверенностью: не верьте сервисной книжке! Ремень, быть может, 180 тысяч и выдержит. А вот помпа может и не сдюжить.
Гофру...
Едва перевалило за 110 тысяч, знакомо начал подсекать выпуск. Уже проходили: так на 38 тысячах начала сдаваться гофра, которую нам поменяли по гарантии на 61 тысяче. В тот раз она помирала долго, сейчас экспериментировать не хотелось.
Специализированный сервис за 20 минут и 5000 рублей одарил новой деталью. Вернулся я туда же ровно через месяц. На сей раз ослаб хомут, и глушитель отвязался от средней части выпускного тракта. Ещё 5000 в кассу, ибо подгнившие трубы можно было надежно соединить только с ввариванием новых фрагментов.
Моторчик стеклоомывателяЖертвой зимы оказался стеклоомыватель. Начал с очевидных проверок, но ничего не подтвердилось: жидкость идеально текучая, предохранитель цел. Оказалось, просто не включался моторчик. Теплее минус тринадцати — все отлично, хоть на градус ниже — едешь в надежде, что нигде не попадутся реагенты.
Возраст? Чувствуется
С таким парадом дефектов снова не дошли руки до сход-развала и замены ветрового стекла. Да и жаба задушила: тоже ведь не копеечные траты. Но расстроило не только это. В Весте отчетливо стала чувствоваться старость. В салоне сверчки, подвеска расхлябанная, лобовик затерт, у педали тормоза холостой ход стал в треть от общего. И даже мотор, кажется, стал работать натужнее. У одноклассников‑иномарок такого нет, хотя они тоже собраны из бюджетных материалов по простым технологиям.
Поразительна разница с новой Вестой — машину с нулевым пробегом я смело порекомендовал бы друзьям.
Но, глядя на поездившую редакционную машину, уже не посоветую. Попытка была хорошая, однако разочарование все равно пришло.
Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5
- Изготовитель — АВТОВАЗ
- Год выпуска — 2015
- В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета — 114 700 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–114 700 км)*
Расходы на содержание: 0–106 000 км 499 379 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,1 л/100 км) — 381 263 ₽
- Расходы на содержание: 106 000 — 114 700 км — 80 000 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,0 л/100 км) — 34 026 ₽
- Замена гофры — 5000 ₽
- Комплект ГРМ с помпой — 6782 ₽
- Ремонт системы охлаждения (работа + запчасти) — 10 813 ₽
- Аккумулятор — 3500 ₽
- Ремонт глушителя — 5000 ₽
- Насос стеклоомывателя — 1120 ₽
- Лампы — 679 ₽
- Летние шины Nokian Hakka Green 2, 4 шт. — 13 080 ₽
- Общие расходы — 579 379 ₽
- Стоимость 1 км пробега — 5,05 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
- Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- Все проблемы Лады Весты с пробегом мы рассмотрели в этой публикации.
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