Новый Дастер: какие мотор и коробка лучше для бездорожья?

Теперь у Renault Duster есть 150‑сильный турбомотор 1.3, который, в отличие от Арканы и Каптюра, сочетается и с вариатором, и с механикой. Остался доступным и дизель, на который у прошлого поколения приходилось до 20% продаж...

В прошлом году мы рассказывали вам о путешествии по трассе Р-504 «Колыма» на кроссовере Renault Kaptur в условиях 50-градусных морозов. А минувшей зимой Юрий Тимкин, эксперт «За рулем» — старейшего и самого авторитетного автомобильно издания России — отправился намного южнее, а именно в Киргизию. Покорять просторы на сей раз предстояло на Дастере, да к тому же в трех вариантах силового агрегата: двух бензиновых и одном дизельном: 1.3 МТ, 1.3 CVT и 1.5 dCi MT; механические коробки в обоих случаях — 6-ступенчатые.

Вопрос из заголовка довольно быстро встал ребром — прямо как лед в горной речке Чен-Аксу, которую пришлось форсировать в один из дней. Ведь любая достопримечательность в Киргизии располагается далеко за пределами асфальта, поэтому без хорошего полноприводника тут никуда.

Путь к красивым местам лежит через километры бездорожья, временами довольно серьезного

Как бы ни показалось удивительным, но в таких сложных условиях Duster c МКП понравился меньше, чем с вариатором: иногда тягу на первой и второй передаче дозировать сложно, ее то много, то недостаточно. На версии с CVT таких проблем, понятное дело, не было. Но с дизелем — еще проще! Паровозная тяга на низах позволила ехать почти не касаясь педали газа.

Материалы по теме Новый Duster: выбрали оптимальную версию для каждого

Да и расход 7 л / 100 км порадовал, ведь бензиновые Дастеры съедали на литр-полтора больше. С учетом того, что версия 1.5 dCi еще и на 20 тысяч дешевле, становится совсем приятно. Однако и дизельная модификация имеет свои минусы! И если не брать только бездорожье, а посмотреть шире, расклад может оказаться немного другим

Каким?

Читайте о нашем путешествии на Renault Duster по Киргизии в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!