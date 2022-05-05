Ремонт по гарантии 2022: подробная инструкция

«За рулем» изучил положение дел и подготовил подробную инструкцию по гарантийному ремонту.
НЕПОЛНАЯ ЗАЩИТА
Нормативный фундамент решения всех вопросов по гарантии — федеральный «Закон о защите прав потребителей».
Статья 6 гласит, что при любом развитии событий производитель обязан обеспечить возможность использования товара не только в гарантийный период, а вообще в течение его срока службы или, если этот срок не оговорен, в течение десяти лет после снятия модели с производства. В том числе выпуск и поставку запчастей в ремонтные организации.
Нюансы работы авторизованного сервисного центра определяются конкретным договором с заводом, но в любом случае он имеет доступ к оригинальным запчастям.
Однако нет норм, определяющих, сколько таких центров производитель должен оставить в стране при своем исчезновении с рынка. Имеет полное право оставить один. Иными словами, права владельцев гарантийных машин слабо защищены в ситуации, подобной нынешней.
Что происходит?
Многие марки приостановили заводы и продажи в РФ. Но почти все дают понять, что это не уход. Некоторые готовы возобновить выпуск машин. Дилерские сети функционируют, а производители дружно подтверждают, что гарантийная поддержка идет по всем правилам.
Проблема в другом. При нынешнем форс-мажоре у всех поголовно возникли перебои с поставками компонентов. Останавливались заводы в Японии и Германии. И заводы, производящие компоненты, тоже. Плюс почти все логистические цепочки приходится строить заново.
Если у дилера действительно нет запчасти, он при всем желании не сможет выполнить надлежащий ремонт. Ассортимент недостающих компонентов стремительно растет по всем маркам. В первую очередь не хватает массовых расходников — жидкостей, фильтров, ремней, колодок. Но и гарантийного ремонта дефицит также коснулся.
На случай, когда нужного узла нет, и не будет еще два-три месяца, юристы дают только один совет: пишите жалобы и подавайте в суд. Это единственное, что предусмотрено законом.
Мы вправе карать дилеров и производителей всеми способами: от выплаты компенсаций до разрыва договора купли-продажи. Может быть, нам выплатят много денег за отказ в ремонте. Но машина от этого не починится. На вырученные деньги ее, может быть, удастся отремонтировать платно (и не у дилера), но не факт, что денег хватит.
Подменный автомобиль на всё время, в ходе которого владелец гарантийной машины ждет ремонта, - вариант хороший. Но это акт доброй воли дилера, по закону выдавать другую машину он не обязан.
Есть иной компромисс, и его уже кое-где применяют. Дилер производит ремонт теми запчастями, что есть в наличии, — «бэушными» или неоригинальными. Но выдает письменное обязательство провести при первой же возможности замену «левого» узла правильным. На сегодня вполне приемлемое решение. Тем более что нет ясности, куда задуют ветра через три месяца или через полгода. И не окажется ли к тому времени ближайший авторизованный центр в 1500 км от вашего дома. По крайней мере, машина будет на ходу.
Скорее всего, логистика всё же придет в порядок. А риск конфликта с дилерами по вопросам гарантии существовал и в самые спокойные времена. Просто сейчас очень обострился.
Как действовать?
1. Что-то сломалось в машине, которая на гарантии. Внимательно читаем условия гарантии в сервисной книжке.
- Поломка не подпадает под условия гарантии: ищем любую мастерскую, где произведут ремонт. То, что в гарантийный период машину можно чинить только у дилера — миф.
- Поломка подпадает под условия гарантии: ищем авторизованный сервисный центр. В случае, если марка ушла с рынка, сведения об авторизованных центрах должны быть на официальном сайте марки.
2. Дилер согласился, что это гарантийный случай, и взялся за ремонт: отлично, оставляем ему машину и ждем звонка о готовности. Срок ремонта оговаривается индивидуально (и может быть прописан в договоре), но не может превышать 45 суток.
3. Получаем машину, миссия завершена.
Если вас не устраивает качество ремонта, можно составить претензию. Образцы написания всех мыслимых документов — от претензий до судебных исков — обильно представлены в интернете. Многие юридические сайты бесплатно предоставляют онлайн-консультации.
4. Дилер признал, что это гарантийный случай, но по каким-либо причинам отказал в ремонте машины.
Первым делом нужно получить от него отказ в письменной форме. Затем можно составлять жалобы — сначала на имя руководителя сервисного центра. Две ключевые организации при всех возникающих неурядицах — Общество защиты прав потребителей и Роспотребнадзор. Нередко обращения в Роспотребнадзор достаточно, чтобы решить проблему.
5. Дилер не согласился, что это гарантийный случай.
- Не пытаться доказывать, что это гарантийный случай, и самому оплатить ремонт.
- Попытаться доказать, что это гарантийный случай. Здесь понадобится независимая экспертиза и, возможно, обращение в суд. Если суд решит дело в вашу пользу, внеплановые расходы компенсирует дилер. Если не решит… Тут два варианта: всё бросить или же идти по судам высших инстанций.
6. Дилер взялся за работу, но чудит. Например, затягивает ремонт свыше 45 дней, предлагает установку бэушных или неоригинальных запчастей и прочие нелегитимные операции.
Всё это незаконно. При гарантийном ремонте сервис обязан применять только оригинальные запчасти и материалы и при этом укладываться в срок.
Во всех подобных случаях клиент имеет право требовать как минимум уменьшения стоимости выполненных работ. А также возмещения убытков и неустойки за выполнение работ ненадлежащим образом или невыполнение в срок (3% от стоимости работ или общей суммы заказа за каждые лишние сутки).
7. Ближайший авторизованный сервисный центр находится, условно, в 1500 км от вас.
Тут сложно что-либо советовать. В теории, исполнитель гарантийных работ обязан компенсировать затраты по доставке машины в сервис на эвакуаторе. Но произойдет это только если случай будет признан гарантийным. Заранее же этого знать нельзя.
8. Законом предусмотрены различные способы досудебного разрешения споров с производителем (и представляющим его дилером). Сохраняйте все договоры, чеки, фото- и видеосвидетельства на случай, если всё же дойдет до суда.
9. Не забывайте, что гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого товар пребывал в ремонте.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: depositphotos.com