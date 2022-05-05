Ремонт по гарантии 2022: подробная инструкция

Главные вопросы автовладельцев: как будет функционировать официальная система обслуживания тех брендов, которые решат покинуть наш рынок, и что делать, когда отлаженная система устранения недостатков товара вдруг перестает работать.

«За рулем» изучил положение дел и подготовил подробную инструкцию по гарантийному ремонту.

НЕПОЛНАЯ ЗАЩИТА

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Нормативный фундамент решения всех вопросов по гарантии — федеральный «Закон о защите прав потребителей».

Статья 6 гласит, что при любом развитии событий производитель обязан обеспечить возможность использования товара не только в гарантийный период, а вообще в течение его срока службы или, если этот срок не оговорен, в течение десяти лет после снятия модели с производства. В том числе выпуск и поставку запчастей в ремонтные организации.

Нюансы работы авторизованного сервисного центра определяются конкретным договором с заводом, но в любом случае он имеет доступ к оригинальным запчастям.

Однако нет норм, определяющих, сколько таких центров производитель должен оставить в стране при своем исчезновении с рынка. Имеет полное право оставить один. Иными словами, права владельцев гарантийных машин слабо защищены в ситуации, подобной нынешней.

Что происходит?

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Многие марки приостановили заводы и продажи в РФ. Но почти все дают понять, что это не уход. Некоторые готовы возобновить выпуск машин. Дилерские сети функционируют, а производители дружно подтверждают, что гарантийная поддержка идет по всем правилам.

Проблема в другом. При нынешнем форс-мажоре у всех поголовно возникли перебои с поставками компонентов. Останавливались заводы в Японии и Германии. И заводы, производящие компоненты, тоже. Плюс почти все логистические цепочки приходится строить заново.

Если у дилера действительно нет запчасти, он при всем желании не сможет выполнить надлежащий ремонт. Ассортимент недостающих компонентов стремительно растет по всем маркам. В первую очередь не хватает массовых расходников — жидкостей, фильтров, ремней, колодок. Но и гарантийного ремонта дефицит также коснулся.

На случай, когда нужного узла нет, и не будет еще два-три месяца, юристы дают только один совет: пишите жалобы и подавайте в суд. Это единственное, что предусмотрено законом.

Мы вправе карать дилеров и производителей всеми способами: от выплаты компенсаций до разрыва договора купли-продажи. Может быть, нам выплатят много денег за отказ в ремонте. Но машина от этого не починится. На вырученные деньги ее, может быть, удастся отремонтировать платно (и не у дилера), но не факт, что денег хватит.

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Подменный автомобиль на всё время, в ходе которого владелец гарантийной машины ждет ремонта, - вариант хороший. Но это акт доброй воли дилера, по закону выдавать другую машину он не обязан .

Есть иной компромисс, и его уже кое-где применяют. Дилер производит ремонт теми запчастями, что есть в наличии, — «бэушными» или неоригинальными. Но выдает письменное обязательство провести при первой же возможности замену «левого» узла правильным . На сегодня вполне приемлемое решение. Тем более что нет ясности, куда задуют ветра через три месяца или через полгода. И не окажется ли к тому времени ближайший авторизованный центр в 1500 км от вашего дома. По крайней мере, машина будет на ходу.

Скорее всего, логистика всё же придет в порядок. А риск конфликта с дилерами по вопросам гарантии существовал и в самые спокойные времена. Просто сейчас очень обострился.

Как действовать?

1. Что-то сломалось в машине, которая на гарантии. Внимательно читаем условия гарантии в сервисной книжке.

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Поломка не подпадает под условия гарантии: ищем любую мастерскую, где произведут ремонт. То, что в гарантийный период машину можно чинить только у дилера — миф.

Поломка подпадает под условия гарантии: ищем авторизованный сервисный центр. В случае, если марка ушла с рынка, сведения об авторизованных центрах должны быть на официальном сайте марки.

2. Дилер согласился, что это гарантийный случай, и взялся за ремонт: отлично, оставляем ему машину и ждем звонка о готовности. Срок ремонта оговаривается индивидуально (и может быть прописан в договоре), но не может превышать 45 суток.

3. Получаем машину, миссия завершена.

Если вас не устраивает качество ремонта, можно составить претензию. Образцы написания всех мыслимых документов — от претензий до судебных исков — обильно представлены в интернете. Многие юридические сайты бесплатно предоставляют онлайн-консультации.

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4. Дилер признал, что это гарантийный случай, но по каким-либо причинам отказал в ремонте машины.

Первым делом нужно получить от него отказ в письменной форме. Затем можно составлять жалобы — сначала на имя руководителя сервисного центра. Две ключевые организации при всех возникающих неурядицах — Общество защиты прав потребителей и Роспотребнадзор. Нередко обращения в Роспотребнадзор достаточно, чтобы решить проблему.

5. Дилер не согласился, что это гарантийный случай.

Не пытаться доказывать, что это гарантийный случай, и самому оплатить ремонт.

Попытаться доказать, что это гарантийный случай. Здесь понадобится независимая экспертиза и, возможно, обращение в суд. Если суд решит дело в вашу пользу, внеплановые расходы компенсирует дилер. Если не решит… Тут два варианта: всё бросить или же идти по судам высших инстанций.

6. Дилер взялся за работу, но чудит. Например, затягивает ремонт свыше 45 дней, предлагает установку бэушных или неоригинальных запчастей и прочие нелегитимные операции.

Всё это незаконно. При гарантийном ремонте сервис обязан применять только оригинальные запчасти и материалы и при этом укладываться в срок.

Во всех подобных случаях клиент имеет право требовать как минимум уменьшения стоимости выполненных работ. А также возмещения убытков и неустойки за выполнение работ ненадлежащим образом или невыполнение в срок (3% от стоимости работ или общей суммы заказа за каждые лишние сутки).

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7. Ближайший авторизованный сервисный центр находится, условно, в 1500 км от вас.

Тут сложно что-либо советовать. В теории, исполнитель гарантийных работ обязан компенсировать затраты по доставке машины в сервис на эвакуаторе. Но произойдет это только если случай будет признан гарантийным. Заранее же этого знать нельзя.

8. Законом предусмотрены различные способы досудебного разрешения споров с производителем (и представляющим его дилером). Сохраняйте все договоры, чеки, фото- и видеосвидетельства на случай, если всё же дойдет до суда.

9. Не забывайте, что гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого товар пребывал в ремонте.

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