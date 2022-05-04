Самая популярная версия Весты: какие у нее проблемы? — журнал За рулем

Самая популярная версия Весты: какие у нее проблемы?

Несмотря на многочисленные недочеты, эти простые машинки довольно быстро находят себе вторых хозяев. Шасси Lada Vesta, например, без проблем выхаживает по 100 тысяч километров. И все же «узкие места» есть.

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В новом, майском номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассказывает, какие проблемы поджидают покупателя Весты с пробегом. Мы же остановимся на болячках, которые касаются самой известной пары двигатель-трансмиссия.

Наиболее распространенная Веста — это седан с двигателем 1,6 и МКП.

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Стоит упомянуть, что проблемы по шасси у таких машин, само собой, будут общими для всего семейства: есть отдельные претензии к ресурсу задних амортизаторов и шаровых опор, массовые жалобы на скрипящие втулки и стучащие стойки стабилизатора. В целом же подвеска способна без серьезных вмешательств отходить 100 тысяч километров.

Самая популярная версия Весты: какие у нее проблемы?Список основных «болячек» длинный. Но нареканий к подвеске, по большому счету, нет.
Список основных «болячек» длинный. Но нареканий к подвеске, по большому счету, нет.

Двигатель

Основные недомогания мотора 21129 связаны с сопутствующими системами — в первую очередь с поломками термостата и катушек зажигания. В периодической прочистке нуждаются дроссель, форсунки и клапан вентиляции картера. Нередок стук гидрокомпенсаторов. Имеет смысл смотреть машины, выпущенные не раньше лета 2018-го: у них «безвтыковые» поршни. Ремень ГРМ живет 150 тысяч км, но ролики и приводимая им водяная помпа могут столько не выдержать.

Коробка передач

Механическую пятиступку Renault JH3 применяли около года, вопросов к ней нет. С конца 2016‑го пошла классическая вазовская механика — вечно воющая, но вполне жизнеспособная.

Что еще?

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Конечно, это не полный список моментов, на которые стоит обратить внимание: есть ведь еще, скажем, «живучесть» кузова и интерьера. А что до силовых агрегатов, то отдельно нужно рассматривать и вазовский мотор 1.8, и ниссановский 1.6, равно как и варианты по МКП и автоматическим трансмиссиям... — за годы выпуска (начиная с 2015-го) у отечественного семейства было множество версий, и существуют во времени они по-разному.

Полный обзор системных недомоганий автомобиля Lada Vesta — в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «ЛАДА ВЕСТА: с 2015 года»

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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