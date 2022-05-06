Renault Duster в горах Киргизии: проверка для вариатора

В прошлом году я проехал на Каптюре больше двух тысяч верст по трассе Р‑504 «Колыма» — морозы стояли под 50 градусов! А этой зимой отправился намного южнее — в Киргизию. И уже на Дастере.
В Киргизии у Renault есть официальный дистрибьютор, но результаты его деятельности не слишком заметны. За несколько дней я встретил автомобили Renault лишь пару раз — экзотика!
Заглянул на сайт местного продавца: стартовая цена 1 490 000 сом (1 сом = 1 рубль).
У нас Дастеры дороже: от 1 618 000 рублей. Хорошо оснащенные Дастеры 1.3 TCe 150 4×4 Style с механикой стоят 2 099 000 ₽, с вариатором — 2 229 000 ₽. Дизельный 1.5 dCi 4×4 в версии Style — 2 079 000 ₽. И это — рекомендованные цены.
Для путешествий подходит?
Положили в багажник пару рюкзаков и чемоданчиков — и места почти не осталось. Если ехать на недельку-другую, пришлось бы прикручивать багажник на крышу.
Второй ряд тоже не слишком гостеприимен: по-настоящему комфортно в дальнем путешествии только вдвоем — на передних сиденьях.
Салон — сиротский. Отделка — есть, и ладно. Сиденья — на грани неудобства. Продольной регулировки руля с ничтожным диапазоном в 25 мм мне хватило впритык, а вот более рослому (185 см) коллеге — уже нет.
Экран медиасистемы огорчает толстыми рамками, мутной картинкой и долгими откликами на прикосновения: почти в любом «китайце» лучше.
Duster нравится другим — готовностью ехать по любой дороге. Шасси без остатка растворяет даже жуткие с виду ямы, а переход на электроусилитель избавил баранку от толчков и биений. Для местных дорог — то, что доктор прописал. Разбитый асфальт с глубокими ямами встречается даже в миллионном Бишкеке, а уж поодаль — это обычное дело.
Чем удивила Киргизия
Направляемся в сторону главной достопримечательности Киргизии — озера Иссык-Куль. Движение по трассе не очень интенсивное, хотя и сумбурное. Местные часто совершают хаотичные перестроения, поворотниками не пользуются. Расслабляться не стоит и потому, что камерами увешаны все столбы, а местные гаишники караулят добычу едва ли не в каждом поселке.
Коллега попался на превышении — ехал 83 км/ч вместо положенных 60. Ненаказуемый порог здесь 10 км/ч. А за +23 ему грозил штраф 3000 сом. Однако служивый без стеснения заявил, что без протокола сумму можно снизить на порядок. На том и порешили.
Вечером другие ребята жаловались, что их остановили для тестирования на алкогольное опьянение и пытались сунуть трубочку с незапечатанным мундштуком. После просьбы не заниматься ерундой и отправиться на медосвидетельствование служивые потеряли к ним интерес. На первый раз, если анализ подтверждает опьянение, выписывают штраф в 10 000 сом. На второй — лишение прав.
Еще удивило, что здесь нет обязательного страхования — только добровольное. Все спорные ситуации принято решать на месте. Мы от такого практически отвыкли.
В Киргизии уже внедрили то, что у нас все только обсуждают, — продажу «блатных» номеров на аукционе. Высоким спросом пользуется буквенное сочетание ХАН. На данный момент самую большую цену (810 000 сом) заплатили за комбинацию 01 777 ZZZ. У нас на черном рынке есть номера намного дороже, но для Киргизии это запредельная цена.
Кто на чем и что почем
Дорогие автомобили тут встречаются не часто. За все дни я видел один Porsche 911, несколько свежих Крузаков и один Gelandewagen. Остальное — сильно потрепанная техника родом из 1990‑х. Много праворуких японских машин, а также старых Audi 80 и 100, Гольфов второго поколения и Пассатов В3. Китайских машин почти нет, хотя КНР под боком. Почему? Местные жалуются на трудности с поиском запчастей.
Наши машины встречаются редко — в основном, советские еще Жигули. А вот грузовиков из эпохи СССР немало: ЗИЛы и ГАЗы попадаются регулярно, почти все в хорошем состоянии. Но европейских грузовиков все-таки больше: особенно в чести подержанные Маны и Мерседесы. Они надежней и экономичней. К слову, автомобильное топливо импортируется из России. Цены чуть выше наших: АИ‑92 — 58,5 сом, АИ‑95 — 65 сом, ДТ — 59 сом.
Еще одна важная деталь — повсеместный переход на зимние шины, ведь снег и морозы под 20 градусов нередки. Все поголовно используют «фрикционки». А наши Дастеры — на шипах. Цоканье «гвоздей» не слишком ухудшило акустический комфорт — гул от дороги и силового агрегата в Дастере так велик, что шипы и не слышно.
На трассе очень понравилось сочетание турбомотора 1.3 с 6-ступенчатой механикой — всегда есть запас для быстрого обгона! Версия с тем же двигателем и вариатором чуть шумнее и менее расторопна: заметна пауза между нажатием на акселератор и получением ускорения. А дизельный Дастер — самый медленный и печальный. Обгоны на шоссе приходится просчитывать на полгода вперед.
Ледяная застава
А вот и его величество Иссык-Куль! Это озеро изумляет не только красотой и чистотой. Удивительно: располагается оно на высоте 1609 м, а вода в нем соленая! Наибольшая минерализация (5,9‰) наблюдается ближе к поверхности (поэтому озеро не замерзает зимой), а в глубине вода пресная. Максимальная глубина составляет 702 метра!
Вдоль северного берега тянутся многочисленные курортные городки, самый крупный из которых — Чолпон-Ата. Летом тут не протолкнуться: отдыхают не только местные, но и жители соседнего Казахстана. В сезон цены ого-го: номер с завтраком обойдется в среднем в 100 долларов.
Мы сворачиваем в сторону Григорьевского ущелья. Уходящая круто наверх вдоль скал узкая гравийная дорога фантастически красива. Вокруг густой хвойный лес, источающий невероятно приятный аромат.
Предстояло форсировать горную речушку Чен-Аксу, которую за три дня до этого спокойно проезжали. А сейчас всё замерзло, лед. Попробовали проехать, но провалились. Колеса на дне, лед цепляет за днище машины — ехать невозможно. Вытащили тросом и развернули колонну в обратном направлении — поедем в гостиницу по привычной дороге.
В сложных условиях бензиновый Duster c механикой мне нравится меньше, чем с вариатором — на нем сложнее дозировать тягу на первой и второй передаче. Ее то густо, то пусто. На версии с CVT таких проблем не было.
А с дизелем еще проще! Паровозная тяга на низах позволяет ехать почти не касаясь педали газа. И расход 7 л/100 км порадовал: бензиновые Дастеры берут на литр-полтора больше. С учетом того, что версия 1.5 dCi еще и стоит на 20 тысяч дешевле, становится совсем приятно — экономия греет душу. Но не тело!
Дизельная модификация откровенно холодная: уже при минус пяти приходилось ставить климат-контроль на максимум, активируя встроенный киловаттный электронагреватель — только после этого из дефлекторов начинает дуть теплый воздух. Делаешь на щелчок ниже (25,5°) — начинаешь мерзнуть. К слову, на бензиновых Дастерах «фен» начинает помогать топить салон уже при температуре +5 °C. С чем связана такая разница — непонятно.
Кроме того, дизельный Duster лишен части оборудования, доступного бензиновым версиям: круиз-контроля, системы программируемого запуска Renault Start, обогрева ветрового стекла и форсунок омывателя. Почему? В Renault говорят, что под это оборудование требуется более мощный генератор, который дороже и повлечет за собой дорогостоящие тесты и сертификацию. Овчинка выделки не стоит. С точки зрения покупателя звучит всё это весьма странно.
Впрочем, на форумах дастероводов опытные владельцы дизелей хвастаются установкой круиз-контроля (для этого требуется лишь блок кнопок на руле и перепрошивка электроники) — в специализированных мастерских за это берут 6000–8000 рублей.
Когда уже стемнело, вылез еще один недостаток, памятный по прежнему Дастеру: старорежимные галогенные фары светят чуть дальше бампера. Да и омывателя нет. Подсветка поворотов? Duster этому не обучен, хотя такое умеет даже Лада XRAY Cross.
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А ПОГОВОРИТЬ?
В аулах много домов‑мазанок — эту технологию строительства перенесли сюда переселенцы с юга России и Украины.
В Киргизии сельское население преобладает над городским в соотношении 60 к 40. Согласно статистике, по-русски говорит больше половины жителей (у меня сложилось впечатление, что почти все). Причем чисто, без акцента. Подметил, что слова-паразиты и обсценная лексика тут мелькают реже, чем у нас.
Какую версию выбрать?
С утра берем курс на восток. В этой части держится самая холодная погода и раньше всего выпадает снег. В городке Каракол располагается самый известный в Киргизии горнолыжный курорт на 12 трасс. Перепад высот 3050–2300 м, кресельные подъемники. И цены по нашим меркам божеские: жилье от 1000 сом с завтраком, в 800–1300 обойдется ски-пасс, а за прокат инвентаря возьмут 400–1200 сом.
Заманчиво, но времени у нас в обрез — сворачиваем на южное побережье. Тут климат помягче, а дорога еще более живописна: я чуть шею не свернул, разглядывая потрясающие по своей красоте белоснежные горы.
Самый интересный объект — каньон Сказка, простирающийся вдоль хребта Терскей-Ала-Тоо (протяженность 375 км!). Когда-то это было дно внутреннего океана. А теперь осадочные породы обрели причудливые формы и не менее причудливый красный цвет. Неземные пейзажи!
Побродив вдоволь и наделав фотографий на год вперед, отправляемся в сторону Бишкека. Чтобы детально осмотреть все достопримечательности Киргизии, требуется не меньше недели.
Путешествовать здесь желательно на внедорожнике или крепком кроссовере. Duster — неплохой вариант. По проходимости он заткнет за пояс многих.
Главное — расставить приоритеты. Дизельная версия лучше подойдет для бездорожья. Но ждем от Renault изменения логики работы электрического догревателя печки — чтобы грел при любых настройках пульта.
Бензиновая версия 1.3 МТ хороша на загородных магистралях, но в городе с механикой замучаешься. Поэтому мой выбор — 1.3 CVT. Это наиболее универсальная модификация Дастера. Шустрая, экономичная, прекрасно проявляющая себя как в городской сутолоке, так и вне асфальта. Как показывают практика и наши испытания «60 часов За рулем», вариатор Jatco вынослив, а значит, с ликвидностью на вторичке всё должно быть в порядке.
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ШЕСТОЙ ФЛОТ
Мало кто знает, но на озере Иссык-Куль находится российская военно-морская база, которую неофициально называют нашим шестым флотом. Она небольшая, но выполняет очень важную функцию — здесь проводят испытания новейших образцов торпед и глубоководного водолазного снаряжения. На балансе базы находится с десяток катеров и кораблей, которые помимо военной функции помогают киргизским ученым исследовать дно озера.
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- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: Юрий Тимкин и Renault