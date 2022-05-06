Renault Duster в горах Киргизии: проверка для вариатора

—45 °C и ниже: жесткая проверка Arkana и Kaptur в Якутии

В прошлом году я проехал на Каптюре больше двух тысяч верст по трассе Р‑504 «Колыма» — морозы стояли под 50 градусов! А этой зимой отправился намного южнее — в Киргизию. И уже на Дастере.

В Киргизии у Renault есть официальный дистрибьютор, но результаты его деятельности не слишком заметны. За несколько дней я встретил авто­мобили Renault лишь пару раз — экзотика!

Все основные красоты в Киргизии — вдали от асфальта. Без крепкой полноприводной машины здесь никуда.

Заглянул на сайт местного продавца: стартовая цена 1 490 000 сом (1 сом = 1 рубль).

У нас Дастеры дороже: от 1 618 000 рублей. Хорошо оснащенные Дастеры 1.3 TCe 150 4×4 Style с механикой стоят 2 099 000 ₽, с вариатором — 2 229 000 ₽. Дизельный 1.5 dCi 4×4 в версии Style — 2 079 000 ₽. И это — рекомендованные цены.

Для путешествий подходит?

Положили в багажник пару рюкзаков и чемоданчиков — и места почти не осталось. Если ехать на недельку-другую, пришлось бы прикручивать багажник на крышу.





Второй ряд тоже не слишком гостеприимен: по-настоящему комфортно в дальнем путешествии только вдвоем — на передних сиденьях.





Пара небольших чемоданов и рюкзак заняли почти весь багажник. Потом мы добавили сюда спортивную сумку, и места совсем не осталось. А нас всего двое. Как ехать вчетвером?





Салон — сиротский. Отделка — есть, и ладно. Сиденья — на грани неудобства. Продольной регулировки руля с ничтожным диапазоном в 25 мм мне хватило впритык, а вот более рослому (185 см) коллеге — уже нет.





Экран медиасистемы огорчает толстыми рамками, мутной картинкой и долгими откликами на прикосновения: почти в любом «китайце» лучше.





Duster нравится другим — готовностью ехать по любой дороге. Шасси без остатка растворяет даже жуткие с виду ямы, а переход на электроусилитель избавил баранку от толчков и биений. Для местных дорог — то, что доктор прописал. Разбитый асфальт с глубокими ямами встречается даже в миллионном Бишкеке, а уж поодаль — это обычное дело.





Придорожные закусочные по сей день используют самовары. Воду в них нагревают углем.

Чем удивила Киргизия





Направляемся в сторону главной достопримечательности Киргизии — озера Иссык-Куль. Движение по трассе не очень интенсивное, хотя и сумбурное. Местные часто совершают хаотичные перестроения, поворотниками не пользуются. Расслабляться не стоит и потому, что камерами увешаны все столбы, а местные гаишники караулят добычу едва ли не в каждом поселке.





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Коллега попался на превышении — ехал 83 км/ч вместо положенных 60. Ненаказуемый порог здесь 10 км/ч. А за +23 ему грозил штраф 3000 сом. Однако служивый без стеснения заявил, что без протокола сумму можно снизить на порядок. На том и порешили.





Вечером другие ребята жаловались, что их остановили для тестирования на алкогольное опьянение и пытались сунуть трубочку с незапечатанным мундштуком. После просьбы не заниматься ерундой и отправиться на медосвидетельствование служивые потеряли к ним интерес. На первый раз, если анализ подтверждает опьянение, выписывают штраф в 10 000 сом. На второй — лишение прав.





Много остановок сделано по индивидуальным проектам. Ну не прелестно ли?

Еще удивило, что здесь нет обязательного страхования — только добровольное. Все спорные ситуации принято решать на месте. Мы от такого практически отвыкли.





В Киргизии уже внедрили то, что у нас все только обсуждают, — продажу «блатных» номеров на аукционе. Высоким спросом пользуется буквенное сочетание ХАН. На данный момент самую большую цену (810 000 сом) заплатили за комбинацию 01 777 ZZZ. У нас на черном рынке есть номера намного дороже, но для Киргизии это запредельная цена.





Кто на чем и что почем

Дорогие автомобили тут встречаются не часто. За все дни я видел один Porsche 911, несколько свежих Крузаков и один Gelandewagen. Остальное — сильно потрепанная техника родом из 1990‑х. Много праворуких японских машин, а также старых Audi 80 и 100, Гольфов второго поколения и Пассатов В3. Китайских машин почти нет, хотя КНР под боком. Почему? Местные жалуются на трудности с поиском запчастей.





Баатыр Юрий на лихом скакуне. Это не пони, а осел — в Киргизии их широко используют в хозяйстве.

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Наши машины встречаются редко — в основном, советские еще Жигули. А вот грузовиков из эпохи СССР немало: ЗИЛы и ГАЗы попадаются регулярно, почти все в хорошем состоянии. Но европейских грузовиков все-таки больше: особенно в чести подержанные Маны и Мерседесы. Они надежней и экономичней. К слову, автомобильное топливо импортируется из России. Цены чуть выше наших: АИ‑92 — 58,5 сом, АИ‑95 — 65 сом, ДТ — 59 сом.





Еще одна важная деталь — повсеместный переход на зимние шины, ведь снег и морозы под 20 градусов нередки. Все поголовно используют «фрикционки». А наши Дастеры — на шипах. Цоканье «гвоздей» не слишком ухудшило акустический комфорт — гул от дороги и силового агрегата в Дастере так велик, что шипы и не слышно.





Старинная традиция: перед свадьбой жених должен догнать невесту и поцеловать на скаку. Не у каждого получается!





На трассе очень понравилось сочетание турбомотора 1.3 с 6-ступенчатой механикой — всегда есть запас для быстрого обгона! Версия с тем же двигателем и вариатором чуть шумнее и менее расторопна: заметна пауза между нажатием на акселератор и получением ускорения. А дизельный Дастер — самый медленный и печальный. Обгоны на шоссе приходится просчитывать на полгода вперед.

Ледяная застава





А вот и его величество Иссык-Куль! Это озеро изумляет не только красотой и чистотой. Удивительно: располагается оно на высоте 1609 м, а вода в нем соленая! Наибольшая минерализация (5,9‰) наблюдается ближе к поверхности (поэтому озеро не замерзает зимой), а в глубине вода пресная. Максимальная глубина составляет 702 метра!





Вдоль северного берега тянутся многочисленные курортные городки, самый крупный из которых — Чолпон-Ата. Летом тут не протолкнуться: отдыхают не только местные, но и жители соседнего Казахстана. В сезон цены ого-го: номер с завтраком обойдется в среднем в 100 долларов.





Зимняя детская забава — катание на санках. Встаешь на коленки и отталкиваешься палками — детворе нравится. Коньки здесь не популярны.

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Мы сворачиваем в сторону Григорьевского ущелья. Уходящая круто наверх вдоль скал узкая гравийная дорога фантастически красива. Вокруг густой хвойный лес, источающий невероятно приятный аромат.





Предстояло форсировать горную речушку Чен-Аксу, которую за три дня до этого спокойно проезжали. А сейчас всё замерзло, лед. Попробовали проехать, но провалились. Колеса на дне, лед цепляет за днище машины — ехать невозможно. Вытащили тросом и развернули колонну в обратном направлении — поедем в гостиницу по привычной дороге.





В сложных условиях бензиновый Duster c механикой мне нравится меньше, чем с вариатором — на нем сложнее дозировать тягу на первой и второй передаче. Ее то густо, то пусто. На версии с CVT таких проблем не было.





Особо красивы эти места по весне, когда их поверхность затягивает бурным цветом.





А с дизелем еще проще! Паровозная тяга на низах позволяет ехать почти не касаясь педали газа. И расход 7 л/100 км порадовал: бензиновые Дастеры берут на литр-полтора больше. С учетом того, что версия 1.5 dCi еще и стоит на 20 тысяч дешевле, становится совсем приятно — экономия греет душу. Но не тело!



