Новый Duster: выбрали оптимальную версию для каждого

Renault Duster - один из самых доступных кроссоверов на рынке. И модификаций у него много: только силовых агрегатов пять. А кому какую версию предпочесть (и почему), выяснил эксперт «За рулем».

Новый Duster раскупают хорошо — в прошлом году он вернулся в десятку самых популярных машин: продажи выросли на 31%. Железобетонный козырь — адекватный ценник: от 1 618 000 рублей.

Понятно, что сейчас всё стремительно дорожает, но базовый расклад не меняется: все основные конкуренты дороже, включая родственный Kaptur.

Для Дастера предлагается пять вариантов силовых агрегатов. У других В‑кроссоверов такого многообразия нет.

Светодиоды в задних фонарях — это хорошо. Но фары — обычные галогенки. Светят не ахти, зато в ремонте дешевле.

Среди очевидных достоинств Дастера — прекрасно адаптированное к нашим условиям шасси, всеядная подвеска и хорошая геометрическая проходимость (клиренс 210 мм, малые свесы кузова).

С переходом на электроусилитель перестали «прилетать» удары на руль — ехать по плохой дороге явно комфортнее. Выносливая электромагнитная муфта GKN с возможностью принудительной блокировки позволяет уверенно буксовать без перегрева.

Еще один плюс — широкая линейка модификаций.

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Полный или передний?

Duster уникален тем, что 94% покупателей выбирают версии 4×4. В среднем по сегменту доля полного привода существенно меньше — около 50%.

С передним приводом сочетается исключительно базовый атмосферник 1.6 (114 л.с.) и 5-ступенчатая механическая коробка. Такие Дастеры предлагаются только в простой начальной комплектации Life — возможно, поэтому они пользуются ограниченным спросом.

В основе Дастера второго поколения — модернизированная платформа предшественника. Спереди — стойки McPherson. Сзади — балка (на версиях 4×2) или многорычажка (4×4). Усилитель руля — электрический. Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.

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У версий 1.6 с полным приводом мощность повыше (117 л.с.), но динамика всё равно скромная. Главное достоинство таких машин — 6-ступенчатая коробка с «тракторной» первой передачей.

Эти модификации сопоставимы как по экономичности (средний расход 10 л/100 км), так и по разгонной динамике: Duster 1.6 4×2 разгоняется до 100 км/ч за 12 секунд, а Duster 1.6 4×4 — за 13 секунд. А еще этот мотор заслуженно считается надежным.

Уже в базовом исполнении Duster имеет прочную металлическую защиту моторного отсека. От нее до земли — 210 мм.

Турбо или атмосфера?

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Любители напористой езды и тяжелых прицепов выбирают другие бензиновые модификации — либо 2.0 (143 л.с.), либо 1.3 Турбо (150 л.с.).

Двухлитровый атмосферник старой конструкторской школы (с чугунными гильзами) любят, прежде всего, за беспроблемность и ремонтопригодность: пробег 250–300 тысяч км без капиталки — обычное дело, что доказал еще Duster первого поколения. С динамикой тоже всё в порядке, но надо мириться с высоким расходом топлива — около 12 л/100 км.

Вариатор Jatco JF016E имеет два теплообменника. В первом трансмиссионное масло нагревается или охлаждается антифризом двигателя. Во втором оно охлаждается набегающим потоком воздуха. Производитель использует масло NS‑3 с низкой вязкостью, которое сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации — это помогает экономить на обслуживании. Но если сердце беспокоится, можно обновлять жидкость раз в 60 тысяч км — хуже не будет.

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Турбомотор 1.3 чаще выбирают молодые автомобилисты. Вместо гильз у него плазменное напыление износостойкого покрытия по алюминиевому зеркалу цилиндров. Уже встречаются Арканы с этим мотором, у которых пробег под 200 тысяч км — судя по отзывам владельцев, особых проблем нет.

Понятно, что Duster 1.3 — самый динамичный в гамме. До 100 км/ч — за 10,5 с, обгоны даются легко. И расход топлива божеский — в среднем 8,5 л/100 км.

Механика или вариатор?

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Ответ очевиден. Если экономим — только механическая коробка. Если хочется комфорта — вариатор, который сочетается исключительно с турбомотором 1.3 TCe.

За вариатор нужно доплатить 100 тысяч рублей. Для городских условий связка турбомотора и вариатора — пожалуй, оптимальный вариант из всех имеющихся. Но и на бездорожье, как ни странно, такой Duster тоже кое-что может, поскольку вариатор нивелирует недостаток тяги на малых оборотах.

К слову, для Дастера вариатор Jatco JF016E перекалиброван. При принудительной блокировке муфты гидротрансформатор остается свободным вплоть до 45 км/ч — а на Аркане и Каптюре он «запирается» уже при 12 км/ч. Более долгий «роспуск» гидротрансформатора снижает негативное воздействие ударных нагрузок, которые трансмиссия испытывает на бездорожье, и повышает долговечность шкивов и ремня.

При необходимости на дисплей можно вывести трио дополнительных приборов. Четыре камеры по периметру кузова позволяют вывести на экран изображение с любого ракурса. Но склеивать картинку воедино Duster не умеет.

Салон скромен, но достаточно удобен. Руль регулируется в двух направлениях, хотя диапазон продольного перемещения мал. Из веяний времени — просторная площадка для смартфона и пять USB-разъемов.

Бензин или дизель?

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Дизельный Duster — отдельная песня. Прямых конкурентов у него нет вовсе — все они бензиновые. Дизель 1.5 (109 л.с.) — классика жанра. Не очень интересен на трассе (вялая динамика, высокая вибронагруженность) и прекрасен на бездорожье: вытягивает даже на малых оборотах.

Если положили глаз именно на дизель, помните, что оснащение у него попроще. На дизельные Дастеры не ставят дистанционный запуск, круиз-контроль, обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя.

Заднее сиденье — с обогревом, причем двухс­тупенчатым. Заявленный объем багажника — 428 л. Но по нашим измерениям он меньше — 324 л. Из удобств — ­кармашки по бокам и розетка на 12 В.

Что предпочесть?

На наш взгляд, Duster с турбомотором 1.3 — самый органичный. Шустрый, удобный экономичный. И для города хорош, и для трассы.

Для сельской местности идеально подойдет дизель — если хватает средств. А если нет — тогда атмосферники 1.6 или 2.0. И, в любом случае, мы — за полный привод.

Широкая линейка двигателей, похвальная проходимость, энергоемкая подвеска, доступнее основных конкурентов Скромная отделка, малый диапазон регулировок руля, не самые удобные сиденья

ЦЕНЫ (РРЦ*) Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Бензиновые: 1.6 4×2 (114 л.с.) от 1 618 000* ₽

от 1 618 000* ₽ 1.6 4×4 (117 л.с.) от 1 728 000 ₽

от 1 728 000 ₽ 2.0 4×4 (143 л.с.) от 1 838 000 ₽

от 1 838 000 ₽ 1.3 4×4 турбо (150 л.с.) от 1 998 000 ₽ Дизельная: 1.5 4×4 (109 л.с.) от 1 868 000 ₽ * Рекомендованные розничные цены на 25.04.2022

Duster третьего поколения появится в 2023 году.

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Фото: Renault и «За рулем»