Новый Duster: выбрали оптимальную версию для каждого

Новый Duster раскупают хорошо — в прошлом году он вернулся в десятку самых популярных машин: продажи выросли на 31%. Железобетонный козырь — адекватный ценник: от 1 618 000 рублей.
Понятно, что сейчас всё стремительно дорожает, но базовый расклад не меняется: все основные конкуренты дороже, включая родственный Kaptur.
Для Дастера предлагается пять вариантов силовых агрегатов. У других В‑кроссоверов такого многообразия нет.
Среди очевидных достоинств Дастера — прекрасно адаптированное к нашим условиям шасси, всеядная подвеска и хорошая геометрическая проходимость (клиренс 210 мм, малые свесы кузова).
С переходом на электроусилитель перестали «прилетать» удары на руль — ехать по плохой дороге явно комфортнее. Выносливая электромагнитная муфта GKN с возможностью принудительной блокировки позволяет уверенно буксовать без перегрева.
Еще один плюс — широкая линейка модификаций.
Полный или передний?
Duster уникален тем, что 94% покупателей выбирают версии 4×4. В среднем по сегменту доля полного привода существенно меньше — около 50%.
С передним приводом сочетается исключительно базовый атмосферник 1.6 (114 л.с.) и 5-ступенчатая механическая коробка. Такие Дастеры предлагаются только в простой начальной комплектации Life — возможно, поэтому они пользуются ограниченным спросом.
У версий 1.6 с полным приводом мощность повыше (117 л.с.), но динамика всё равно скромная. Главное достоинство таких машин — 6-ступенчатая коробка с «тракторной» первой передачей.
Эти модификации сопоставимы как по экономичности (средний расход 10 л/100 км), так и по разгонной динамике: Duster 1.6 4×2 разгоняется до 100 км/ч за 12 секунд, а Duster 1.6 4×4 — за 13 секунд. А еще этот мотор заслуженно считается надежным.
Турбо или атмосфера?
Любители напористой езды и тяжелых прицепов выбирают другие бензиновые модификации — либо 2.0 (143 л.с.), либо 1.3 Турбо (150 л.с.).
Двухлитровый атмосферник старой конструкторской школы (с чугунными гильзами) любят, прежде всего, за беспроблемность и ремонтопригодность: пробег 250–300 тысяч км без капиталки — обычное дело, что доказал еще Duster первого поколения. С динамикой тоже всё в порядке, но надо мириться с высоким расходом топлива — около 12 л/100 км.
Турбомотор 1.3 чаще выбирают молодые автомобилисты. Вместо гильз у него плазменное напыление износостойкого покрытия по алюминиевому зеркалу цилиндров. Уже встречаются Арканы с этим мотором, у которых пробег под 200 тысяч км — судя по отзывам владельцев, особых проблем нет.
Понятно, что Duster 1.3 — самый динамичный в гамме. До 100 км/ч — за 10,5 с, обгоны даются легко. И расход топлива божеский — в среднем 8,5 л/100 км.
Механика или вариатор?
Ответ очевиден. Если экономим — только механическая коробка. Если хочется комфорта — вариатор, который сочетается исключительно с турбомотором 1.3 TCe.
За вариатор нужно доплатить 100 тысяч рублей. Для городских условий связка турбомотора и вариатора — пожалуй, оптимальный вариант из всех имеющихся. Но и на бездорожье, как ни странно, такой Duster тоже кое-что может, поскольку вариатор нивелирует недостаток тяги на малых оборотах.
К слову, для Дастера вариатор Jatco JF016E перекалиброван. При принудительной блокировке муфты гидротрансформатор остается свободным вплоть до 45 км/ч — а на Аркане и Каптюре он «запирается» уже при 12 км/ч. Более долгий «роспуск» гидротрансформатора снижает негативное воздействие ударных нагрузок, которые трансмиссия испытывает на бездорожье, и повышает долговечность шкивов и ремня.
Бензин или дизель?
Дизельный Duster — отдельная песня. Прямых конкурентов у него нет вовсе — все они бензиновые. Дизель 1.5 (109 л.с.) — классика жанра. Не очень интересен на трассе (вялая динамика, высокая вибронагруженность) и прекрасен на бездорожье: вытягивает даже на малых оборотах.
Если положили глаз именно на дизель, помните, что оснащение у него попроще. На дизельные Дастеры не ставят дистанционный запуск, круиз-контроль, обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя.
Что предпочесть?
На наш взгляд, Duster с турбомотором 1.3 — самый органичный. Шустрый, удобный экономичный. И для города хорош, и для трассы.
Для сельской местности идеально подойдет дизель — если хватает средств. А если нет — тогда атмосферники 1.6 или 2.0. И, в любом случае, мы — за полный привод.
|Широкая линейка двигателей, похвальная проходимость, энергоемкая подвеска, доступнее основных конкурентов
|Скромная отделка, малый диапазон регулировок руля, не самые удобные сиденья
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ЦЕНЫ (РРЦ*)
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Дизельная:
* Рекомендованные розничные цены на 25.04.2022
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Фото: Renault и «За рулем»