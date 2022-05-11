Найден отличный седан дешевле миллиона — журнал За рулем

Найден отличный седан дешевле миллиона

Это просторный автомобиль гольф-класса с огромным багажником и всего одной проблемой.

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Вас интересует седаны класса С, которому было бы от 6 до 10 лет, а пробег не превышал 150 тысяч километров? Поздравляем —для вас есть отличный вариант с прекрасной родословной по цене менее одного миллиона рублей. Он был предложен экспертом «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергеем Зиновьевым, изучившим рынок подержанных автомобилей.

Знакомьтесь со своим будущим автомобилем — Renault Fluence. Это 4,6-метровый седан с просторным салоном, огромным багажником, вмещающим 530 литров, и дорожным просветом 145 мм.

Найден отличный седан дешевле миллионаRenault Fluence 2009–2013
Renault Fluence 2009–2013

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Такой автомобиль 2015 года выпуска и со скромным для своего возраста пробегом может обойтись вам в 900 тысяч рублей. И это потолок цены. При увеличении возраста и пробега стоимость будет заметно снижаться. До 2011 года эти автомобили ввозились к нам из Турции, а после выпускались на московском заводе Renault. Но на надежность это никак не влияет — модель отличается выносливостью, неприхотливостью и не доставляет проблем, как и ее младший брат Logan, например.

Найден отличный седан дешевле миллионаRenault Fluence 2012–2017
Renault Fluence 2012–2017

Но, как и Logan, Fluence не отличается изысками. Более того, покупатели предпочитали брать эти автомобили в минимальных и средних комплектациях. Седан «на полном фарше» найти будет непросто. Но не волнуйтесь — кондиционер, подушки безопасности и музыка у машины будут обязательно.

Найден отличный седан дешевле миллиона

Выбор двигателей огромен. Это не только моторы семейств К4М и Н4М объемом 1,6 литра и мощностью 106, 110 и 114 л.с., но и 2-литровый двигатель мощностью 138 л.с., который отлично знаком автомобилистам и сервисменам. Все эти бензиновые моторы просты и, благодаря этому, живучи. Подвести же Fluence может только коробка передач.

Найден отличный седан дешевле миллиона

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Renault Fluence с пробегом: все неисправности

Речь идет об автомате DP2, который, впрочем, отлично выхаживает 100 тысяч километров. Но потом ему требуется ремонт. Вариаторы Jatco (а они на Fluence устанавливались трех разных типов) работают по точно такому же сценарию. Если же вам нужна надежность, то лучше остановить выбор на механической коробке. К тому же Fluence чаще всего продавался именно с ней.

Типичных болезней и характерных поломок у Renault Fluence нет, но время от времени могут проявляться мелкие неисправности. Электрика не глючит, подвеска не капризничает, кузов не гниет… Поэтому, если ваша цель — покупка простого, неприхотливого, но просторного и красивого автомобиля, то Fluence может вам подойти.

Фото: Renault

Найден отличный седан дешевле миллиона

Это просторный автомобиль гольф-класса с огромным багажником и всего одной проблемой.

Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331441Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331442Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331438Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331439Найден отличный седан дешевле миллиона
Найден отличный седан дешевле миллиона

Это просторный автомобиль гольф-класса с огромным багажником и всего одной проблемой.

Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331438Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331441Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331439Найден отличный седан дешевле миллиона — фото 1331442Найден отличный седан дешевле миллиона
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