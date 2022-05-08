Антикор своими силами: 5 дельных советов — журнал За рулем

Антикор своими силами: 5 дельных советов

Учимся подавать антикоррозийное средство в нужные полости — все гораздо проще, чем кажется!

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Конечно, полноценная антикоррозийная обработка — это удел специализированных постов на СТО. Но что-то в плане защиты автомобиля от ржавчины можно сделать и самому. В новом номере «За рулем» — старейшего и самого популярного в России автомобильного издания — эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин как раз делятся такими советами.

Они рекомендуют воспользоваться покупными аэрозольными баллончиками, имеющими трубочки с распылителями на концах, или же изготовить такой распылитель самостоятельно.

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Таким образом можно самостоятельно защитить самые уязвимые для коррозии места кузова. Нужно всего лишь подать антикоррозионное средство в нужные полости. Вот несколько советов о том, как это сделать.

Как самостоятельно защитить кузов от коррозии

  • Обрабатывать полости лучше всего в теплую погоду. Желательно, чтобы и до этого несколько дней было сухо.
  • Обработать антикором короб воздухопритока.
  • Двери — через водосливные отверстия в нижней части или через отверстия крепления уплотнителя.
  • На некоторых автомобилях, удалив накладку порога, получаем прекрасный доступ и к внутренней, и к наружной части части порога.
  • Поверхность колесной арки можно самостоятельно покрыть слоем антикоррозионной и противошумной мастики.

Антикор своими силами: 5 дельных советовВ полости дверей (на фото), капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия.
В полости дверей (на фото), капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия.

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Если вы сами взялись за дело, то изучите в интернет-форумах по вашей модели, что у машины ржавеет в наибольшей степени. И подойдите к задаче творчески, оценивая, в какой полости может накапливаться влага, где листы сварены точечной сваркой и между ними могут быть зазоры.

Больше самой разносторонней информации по антикоррозийной обработке кузова — в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Ржавчине — бой» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

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