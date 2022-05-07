Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения

Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (16-кл., 106 л.с.), M5
- Изготовитель — АО «АВТОВАЗ»
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года
- Пробег на момент отчета — 22 000 км
Другое происшествие случилось после двухнедельной стоянки на улице: машина отказалась заводиться. Стартер не сдвинулся с места. При этом огни на приборке горели «во весь рост», не потускнели.
Попробовал пошевелить клеммы АКБ — они оказались надежно затянуты.
Еще раз повернул ключ зажигания. И, о чудо, — со второй попытки двигатель завелся. Без признаков полуразряженного аккумулятора!
Самодиагностика при помощи адаптера ELM327 выявила ошибку P1602 (00) — пропадание напряжения бортсети. Не знаю, что это было, но пожалуюсь дилеру при встрече.
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К слову, мы и раньше отмечали, что при каждом пуске стартер работает чересчур долго, 2–3 секунды, прежде чем вазовский двигатель 21129 заведется. Причем не важно, какая температура за бортом: при —22 °C и при +5 °C — одна и та же история.
Еще бы расход топлива поменьше! При снаряженной массе 1370 кг в городе Ларгус потребляет 10,5 л «девяносто второго» на сотню. А при частых прогревах, пробуксовках и постоянных пробках — до 11,2 л. И это с механикой… Многовато!
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