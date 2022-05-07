Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения — журнал За рулем

Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения

К счастью, обошлось без особых последствий.

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Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (16-кл., 106 л.с.), M5

  • Изготовитель — АО «АВТОВАЗ»
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 22 000 км

На наш Ларгус Cross с крыши многоэтажки рухнул снег. Прямо на капот. В результате разлетелась на куски «мухобойка». Но на краске никаких следов. Повезло!


Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения

Другое происшествие случилось после двухнедельной стоянки на улице: машина отказалась заводиться. Стартер не сдвинулся с места. При этом огни на приборке горели «во весь рост», не потускнели.

Попробовал пошевелить клеммы АКБ — они оказались надежно затянуты.

Еще раз повернул ключ зажигания. И, о чудо, — со второй попытки двигатель завелся. Без признаков полуразряженного аккумулятора!

Самодиагностика при помощи адаптера ELM327 выявила ошибку P1602 (00) — пропадание напряжения бортсети. Не знаю, что это было, но пожалуюсь дилеру при встрече.

***

К слову, мы и раньше отмечали, что при каждом пуске стартер работает чересчур долго, 2–3 секунды, прежде чем вазовский двигатель 21129 заведется. Причем не важно, какая температура за бортом: при —22 °C и при +5 °C — одна и та же история.

Еще бы расход топлива поменьше! При снаряженной массе 1370 кг в городе Ларгус потребляет 10,5 л «девяносто второго» на сотню. А при частых прогревах, пробуксовках и постоянных пробках — до 11,2 л. И это с механикой… Многовато!

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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