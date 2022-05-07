Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения

К счастью, обошлось без особых последствий.

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Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (16-кл., 106 л.с.), M5

Изготовитель — АО «АВТОВАЗ»

— АО «АВТОВАЗ» Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года

— с ноября 2021 года Пробег на момент отчета — 22 000 км

На наш Ларгус Cross с крыши многоэтажки рухнул снег. Прямо на капот. В результате разлетелась на куски «мухобойка». Но на краске никаких следов. Повезло!









Другое происшествие случилось после двухнедельной стоянки на улице: машина отказалась заводиться. Стартер не сдвинулся с места. При этом огни на приборке горели «во весь рост», не потускнели.

Попробовал пошевелить клеммы АКБ — они оказались надежно затянуты.

Еще раз повернул ключ зажигания. И, о чудо, — со второй попытки двигатель завелся. Без признаков полуразряженного аккумулятора!

Самодиагностика при помощи адаптера ELM327 выявила ошибку P1602 (00) — пропадание напряжения бортсети. Не знаю, что это было, но пожалуюсь дилеру при встрече.

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К слову, мы и раньше отмечали, что при каждом пуске стартер работает чересчур долго, 2–3 секунды, прежде чем вазовский двигатель 21129 заведется. Причем не важно, какая температура за бортом: при —22 °C и при +5 °C — одна и та же история.

Еще бы расход топлива поменьше! При снаряженной массе 1370 кг в городе Ларгус потребляет 10,5 л «девяносто второго» на сотню. А при частых прогревах, пробуксовках и постоянных пробках — до 11,2 л. И это с механикой… Многовато!

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