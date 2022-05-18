Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

Салон у новичка в линейке Exeed - шикарный!

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При непонятных перспективах западных автопроизводителей в России на первый план выходят компании из Китая. Бюджетный сегмент китайцы займут без проблем. Сложнее — с нишей дорогих и престижных машин. В Китае такие выпускают, но ­в России они представлены мало.

Пример — бренд Exeed. Испытав флагманский VX и среднеразмерный TLX, мы рассудили, что по меркам других «китайцев» это добротные машины, но до соперников из Европы и Японии они всё же не дотягивают.

И вот появился самый доступный и самый компактный кроссовер в линейке Exeed — LX.

Цена, дизайн и фишки

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На парковке подошел владелец BMW X1 и начал расспрашивать про машину. Заглянул в салон, спросил про цену. Услышав про три миллиона, предположил, что LX вполне может быть его следующим автомобилем, так как новый X1 теперь вдвое дороже.

Я, конечно, его понимаю. Импозантный салон LX способен впечатлить. Дизайн — смесь Эвока и Мерседеса GLA. Центральную консоль будто сняли с Рейнджа. А объединенные одним стеклом приборка и экран медиасистемы — мерседесовское решение.

По оснащению LX в чем-то даже превосходит породистые иномарки. Помимо панорамной крыши, контурной подсветки, беспроводной зарядки и памяти сидений есть даже голосовое управление.

Из трех вариантов оформления приборки больше понравился тот, что с классическими на вид шкалами.

— Привет, Иксид! Открой люк в крыше!

Открыл…

— Включи радио!

Включил…

Салон хорош собой и по оснащенности находится в авангарде сегмента.

Через меню трипкомпьютера можно задавать высоту подъема пятой двери. Встроенный видеорегистратор — всё еще редкость, хотя для России вещь ожидаемая.

В бардачок выведен канал от кондиционера — летом ­пригодится. Селектор вариатора — чуть больше канцелярской скрепки. И он удобен!

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Есть даже встроенный видеорегистратор, который дополнительно записывает информацию о нажатии на газ или тормоз, включении поворотников, указывается скорость движения. Главное — не забыть вставить карту памяти.

А что не понравилось?

Сиденья с высокой посадкой и короткой подушкой — у любого европейского автомобиля они скроены лучше.

Нет площадки для телефона — хранить его предлагается почему-то в нише под центральной консолью.

Медиасистема с акустикой Arkamys не умеет играть вполголоса — на первой же «скорости» орет на всю ивановскую. Хотя звучание достаточно детализированное, сочное.

В общем, не уверен я, что тот случайный встречный вот так запросто откажется от своего BMW.

Второй ряд просторен, но у сиденья нет регулировок, отсутствует индивидуальная подсветка, стекла до конца не опускаются. К услугам задних пассажиров — обогрев сидений и два USB-разъема.

ДВИГАТЕЛЬ Алюминиевая полуторалитровая турбо-«четверка» SQRE4T15C приятно удивляет распределенным впрыском — почти все конкуренты используют непосредственный. Но есть системы регулировки фаз газораспределения и длины впускного тракта. Выпускной коллектор отлит в головке цилиндров, а промежуточный охладитель с водяным охлаждением и электронный термостат имплантированы во впускной трубопровод.

На бездорожье вытянет?

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Фундамент LX — модульная платформа Т1Х, которая известна по другим моделям материнской компании Chery. Спереди MаcPherson, сзади — многорычажка. Архитектура позволяет применять трансмиссию 4×4, но этот Exeed бывает только переднеприводным .

А жаль — когда я свернул на размытую весенней распутицей грунтовку, ведущие колеса то и дело буксовали, окропляя боковины грязной жижей. С полным приводом LX ехал бы гораздо увереннее.

Как едет?

Полуторалитровый турбомотор чуть уступает в мощности и моменте (147 л.с. и 210 Н·м соответственно) конкурентам аналогичного объема, но в жизни этого не замечаешь. Машина напористо ускоряется, а старт до сотни подтвердил заявленные 10,5 с.

Причем этот результат достигается в режиме Эко, в то время как в Спорте на разгон уходит 10,9 с! Почему не наоборот? Часть времени теряется на пробуксовке, сопровождающей стартовый рывок. Дальнейший набор скорости одинаков.

Боковины багажника обтянуты ковролином. Приспособлений для фиксации грузов нет.

Средний расход составил 9,5 л/100 км. В бак можно заливать АИ‑92. Но мы, как только слышим слово «турбо», по традиции советуем заправляться 95‑м.

Под полом — удобный органайзер. Еще ниже — докатка.

В связке с мотором работает клиноременный вариатор собственного производства (стальной ремень поставляет Bosch). Он имеет девять квазипередач и переваривает до 250 Н·м крутящего момента. Агрегат выпускается уже не первый год и слывет весьма надежным.

LX неплохо держит прямую и стабилен в поворотах, но удовольствия от вождения, коим одаривают немецкие кроссоверы, нет. Зимние фрикционки Pirelli Scorpion гудят так, что я было засомневался в своем зрении. Остановился, проверил: нет, без шипов. Арки и днище нуждаются в дополнительной изоляции! Но в остальном вопросов нет: ветер не свистит, мотор — молчун.

Плавность хода посредственная. Трясет даже на небольших стыках и заплатках. Причем спереди «прилетает» жестче, чем сзади. И на отбой, и на сжатие энергоемкости недостаточно. Машина с претензией на премиальность не должна быть такой.

Красивые выхлопные патрубки — фикция. Выхлопная труба обрывается перед бампером. В базе — пластиковая защита картера. Позднее дилеры начнут предлагать и металлическую — за доплату, конечно. Двери высокие, прикрывают пороги. У них тройной контур уплотнителей, а в версии Prestige добавляется подсветка.

***

Полюбить LX глазами уже можно — даже после BMW. Но ездовые свойства — всё еще «китайские». Остро не хватает полного привода, хотя бы в качестве опции.

Но даже когда всё это появится, должно пройти еще время, чтобы марка стала престижной в глазах покупателей. Сколько для этого потребуется? Год, три, пять?

Полюбить LX глазами уже можно — даже после BMW.

Дизайн, оснащение, связка мотор-коробка Нет полного привода, неважнецкая шумоизоляция, плавность хода

Exeed LX

Длина / ширина / высота / база 4533 / 1848 / 1690 / 2650 мм

Объем багажника 412–1113 л

Снаряженная / полная масса 1536 / 1872 кг

1536 / 1872 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с

Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 51 л

АИ‑92, АИ‑95 / 51 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,0 / 6,8 / 8,0 л / 100 км

10,0 / 6,8 / 8,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

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