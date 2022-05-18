Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — журнал За рулем

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

Салон у новичка в линейке Exeed - шикарный!

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Новая реальность: этот «китаец» подвинет Volkswagen и BMW

При непонятных перспективах западных автопроизводителей в России на первый план выходят компании из Китая. Бюджетный сегмент китайцы займут без проблем. Сложнее — с нишей дорогих и престижных машин. В Китае такие выпускают, но ­в России они представлены мало.

Пример — бренд Exeed. Испытав флагманский VX и среднеразмерный TLX, мы рассудили, что по меркам других «китайцев» это добротные машины, но до соперников из Европы и Японии они всё же не дотягивают.

И вот появился самый доступный и самый компактный кроссовер в линейке Exeed — LX.

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Цена, дизайн и фишки

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На парковке подошел владелец BMW X1 и начал расспрашивать про машину. Заглянул в салон, спросил про цену. Услышав про три миллиона, предположил, что LX вполне может быть его следующим автомобилем, так как новый X1 теперь вдвое дороже.

Я, конечно, его понимаю. Импозантный салон LX способен впечатлить. Дизайн — смесь Эвока и Мерседеса GLA. Центральную консоль будто сняли с Рейнджа. А объединенные одним стеклом приборка и экран медиасистемы — мерседесовское решение.

По оснащению LX в чем-то даже превосходит породистые иномарки. Помимо панорамной крыши, контурной подсветки, беспроводной зарядки и памяти сидений есть даже голосовое управление.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумИз трех вариантов оформления приборки больше понравился тот, что с классическими на вид шкалами.
Из трех вариантов оформления приборки больше понравился тот, что с классическими на вид шкалами.

— Привет, Иксид! Открой люк в крыше!

Открыл…

— Включи радио!

Включил…

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумСалон хорош собой и по оснащенности находится в авангарде сегмента.
Салон хорош собой и по оснащенности находится в авангарде сегмента.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумЧерез меню трипкомпьютера можно задавать высоту подъема пятой двери.
Через меню трипкомпьютера можно задавать высоту подъема пятой двери.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумВстроенный видеорегистратор — всё еще редкость, хотя для России вещь ожидаемая.
Встроенный видеорегистратор — всё еще редкость, хотя для России вещь ожидаемая.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумВ бардачок выведен канал от кондиционера — летом ­пригодится.
В бардачок выведен канал от кондиционера — летом ­пригодится.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумСелектор вариатора — чуть больше канцелярской скрепки. И он удобен!
Селектор вариатора — чуть больше канцелярской скрепки. И он удобен!

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Есть даже встроенный видеорегистратор, который дополнительно записывает информацию о нажатии на газ или тормоз, включении поворотников, указывается скорость движения. Главное — не забыть вставить карту памяти.

А что не понравилось?

  • Сиденья с высокой посадкой и короткой подушкой — у любого европейского автомобиля они скроены лучше.
  • Нет площадки для телефона — хранить его предлагается почему-то в нише под центральной консолью.
  • Медиасистема с акустикой Arkamys не умеет играть вполголоса — на первой же «скорости» орет на всю ивановскую. Хотя звучание достаточно детализированное, сочное.

В общем, не уверен я, что тот случайный встречный вот так запросто откажется от своего BMW.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумВторой ряд просторен, но у сиденья нет регулировок, отсутствует индивидуальная подсветка, стекла до конца не опускаются.
Второй ряд просторен, но у сиденья нет регулировок, отсутствует индивидуальная подсветка, стекла до конца не опускаются.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумК услугам задних пассажиров — обогрев сидений и два USB-разъема.
К услугам задних пассажиров — обогрев сидений и два USB-разъема.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

ДВИГАТЕЛЬ

Алюминиевая полуторалитровая турбо-«четверка» SQRE4T15C приятно удивляет распределенным впрыском — почти все конкуренты используют непосредственный. Но есть системы регулировки фаз газораспределения и длины впускного тракта.

Выпускной коллектор отлит в головке цилиндров, а промежуточный охладитель с водяным охлаждением и электронный термостат имплантированы во впускной трубопровод.

На бездорожье вытянет?

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Фундамент LX — модульная платформа Т1Х, которая известна по другим моделям материнской компании Chery. Спереди MаcPherson, сзади — многорычажка. Архитектура позволяет применять трансмиссию 4×4, но этот Exeed бывает только переднеприводным.

А жаль — когда я свернул на размытую весенней распутицей грунтовку, ведущие колеса то и дело буксовали, окропляя боковины грязной жижей. С полным приводом LX ехал бы гораздо увереннее.

Как едет?

Полуторалитровый турбомотор чуть уступает в мощности и моменте (147 л.с. и 210 Н·м соответственно) конкурентам аналогичного объема, но в жизни этого не замечаешь. Машина напористо ускоряется, а старт до сотни подтвердил заявленные 10,5 с.

Причем этот результат достигается в режиме Эко, в то время как в Спорте на разгон уходит 10,9 с! Почему не наоборот? Часть времени теряется на пробуксовке, сопровождающей стартовый рывок. Дальнейший набор скорости одинаков.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумБоковины багажника обтянуты ковролином. Приспособлений для фиксации грузов нет.
Боковины багажника обтянуты ковролином. Приспособлений для фиксации грузов нет.

Средний расход составил 9,5 л/100 км. В бак можно заливать АИ‑92. Но мы, как только слышим слово «турбо», по традиции советуем заправляться 95‑м.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумПод полом — удобный органайзер. Еще ниже — докатка.
Под полом — удобный органайзер. Еще ниже — докатка.

В связке с мотором работает клиноременный вариатор собственного производства (стальной ремень поставляет Bosch). Он имеет девять квазипередач и переваривает до 250 Н·м крутящего момента. Агрегат выпускается уже не первый год и слывет весьма надежным.

LX неплохо держит прямую и стабилен в поворотах, но удовольствия от вождения, коим одаривают немецкие кроссоверы, нет. Зимние фрикционки Pirelli Scorpion гудят так, что я было засомневался в своем зрении. Остановился, проверил: нет, без шипов. Арки и днище нуждаются в дополнительной изоляции! Но в остальном вопросов нет: ветер не свистит, мотор — молчун.

Плавность хода посредственная. Трясет даже на небольших стыках и заплатках. Причем спереди «прилетает» жестче, чем сзади. И на отбой, и на сжатие энергоемкости недостаточно. Машина с претензией на премиальность не должна быть такой.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумКрасивые выхлопные патрубки — фикция. Выхлопная труба обрывается перед бампером.
Красивые выхлопные патрубки — фикция. Выхлопная труба обрывается перед бампером.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумВ базе — пластиковая защита картера. Позднее дилеры начнут предлагать и металлическую — за доплату, конечно.
В базе — пластиковая защита картера. Позднее дилеры начнут предлагать и металлическую — за доплату, конечно.

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумДвери высокие, прикрывают пороги. У них тройной контур уплотнителей, а в версии Prestige добавляется подсветка.
Двери высокие, прикрывают пороги. У них тройной контур уплотнителей, а в версии Prestige добавляется подсветка.

***

Полюбить LX глазами уже можно — даже после BMW. Но ездовые свойства — всё еще «китайские». Остро не хватает полного привода, хотя бы в качестве опции.

Но даже когда всё это появится, должно пройти еще время, чтобы марка стала престижной в глазах покупателей. Сколько для этого потребуется? Год, три, пять?

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиумПолюбить LX глазами уже можно — даже после BMW.
Полюбить LX глазами уже можно — даже после BMW.

Дизайн, оснащение, связка мотор-коробка Нет полного привода, неважнецкая шумоизоляция, плавность хода

Exeed LX

  • Длина / ширина / высота / база 4533 / 1848 / 1690 / 2650 мм
  • Объем багажника 412–1113 л
  • Снаряженная / полная масса 1536 / 1872 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 10,5 с
  • Максимальная скорость 185 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 51 л
  • Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,0 / 6,8 / 8,0 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; CVT

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Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

Салон у новичка в линейке Exeed — шикарный!

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333525Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333526Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333532Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333533Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333534Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333535Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333528Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333529Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333530Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333540Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333541Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333543Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333536Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333537Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333538Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум
Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум

Салон у новичка в линейке Exeed — шикарный!

Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333529Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333525Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333528Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333530Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333532Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333543Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333533Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333534Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333541Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333535Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333536Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333537Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333538Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333540Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум — фото 1333526Новый китайский кроссовер: самый дешевый премиум
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