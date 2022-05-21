Лада Веста SW Cross 2021: проверка на масложор

Лада Веста SW Cross, 1.8 (122 л.с.), М5
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2021 года
Пробег на момент отчета — 12 000 км
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Пополнить редакционный парк еще одной Вестой мы решили, прежде всего, для того, чтобы убедиться в обещанном АВТОВАЗом прогрессе мотора 1.8 в плане надежности и масложора.
Пока 122‑сильный двигатель ВАЗ‑21179 действительно масло не ест. Хотя и проехали не так много.
Первое, что мы сделали, — с помощью адаптера ELM327 и приложения для смартфона перевели указатель температуры двигателя в «честный» режим. На Вестах выпуска с 2018 года прибор превращен в фикцию: при температурах от 55 до 90 градусов стрелка всегда показывает 90. Хорошо, что можно вернуть «как было».
Датчик температуры антифриза запрограммирован так, что в диапазоне от 55 ˚С до 105 ˚С он указывает строго на 90 ˚С. Логика в том, что раз температура нормальная, незачем нервировать водителя гулянием стрелки.
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С апреля 2021 года мотор 1.8 ставят только на кросс-версии и на Весту Спорт.
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