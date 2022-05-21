Лада Веста SW Cross 2021: проверка на масложор

В редакционном парке «За рулем» появилась Веста с двигателем объемом 1,8 литра.

Лада Веста SW Cross, 1.8 (122 л.с.), М5



Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2021 В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2021 года Пробег на момент отчета — 12 000 км

Пополнить редакционный парк еще одной Вестой мы решили, прежде всего, для того, чтобы убедиться в обещанном АВТОВАЗом прогрессе мотора 1.8 в плане надежности и масложора.

Пока 122‑сильный двигатель ВАЗ‑21179 действительно масло не ест. Хотя и проехали не так много.

Первое, что мы сделали, — с помощью адаптера ELM327 и приложения для смартфона перевели указатель температуры двигателя в «честный» режим. На Вестах выпуска с 2018 года прибор превращен в фикцию: при температурах от 55 до 90 градусов стрелка всегда показывает 90. Хорошо, что можно ­вернуть «как было».