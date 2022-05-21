Лада Веста SW Cross 2021: проверка на масложор — журнал За рулем

Лада Веста SW Cross 2021: проверка на масложор

В редакционном парке «За рулем» появилась Веста с двигателем объемом 1,8 литра.

Лада Веста SW Cross, 1.8 (122 л.с.), М5


Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2021 года
Пробег на момент отчета — 12 000 км

Пополнить редакционный парк еще одной Вестой мы решили, прежде всего, для того, чтобы убедиться в обещанном АВТОВАЗом прогрессе мотора 1.8 в плане надежности и масложора.

Пока 122‑сильный двигатель ВАЗ‑21179 действительно масло не ест. Хотя и проехали не так много.

Первое, что мы сделали, — с помощью адаптера ELM327 и приложения для смартфона перевели указатель температуры двигателя в «честный» режим. На Вестах выпуска с 2018 года прибор превращен в фикцию: при температурах от 55 до 90 градусов стрелка всегда показывает 90. Хорошо, что можно ­вернуть «как было».

Лада Веста SW Cross 2021: проверка на масложорДатчик температуры антифриза запрограммирован так, что в диапазоне от 55 ˚С до 105 ˚С он указывает строго на 90 ˚С. Логика в том, что раз температура нормальная, незачем нервировать водителя гулянием стрелки.
Датчик температуры антифриза запрограммирован так, что в диапазоне от 55 ˚С до 105 ˚С он указывает строго на 90 ˚С. Логика в том, что раз температура нормальная, незачем нервировать водителя гулянием стрелки.

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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры — открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

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